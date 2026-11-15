Ngôi sao Malaysia khiến dư luận Trung Quốc phẫn nộ vì sút bóng vào người đối thủ

Dominic Tan là ngôi sao kỳ cựu của tuyển Malaysia - Ảnh: YT

Tình huống xảy ra ở phút 44 trận Trung Quốc tiếp Malaysia tại Triệu Khánh, tỉnh Quảng Đông. Khi đội chủ nhà đang dẫn 2-0, hậu vệ Yang Xi ngã xuống sau pha va chạm với Daniel Ting bên phía Malaysia.

Trọng tài đã thổi còi nhưng Dominic Tan vẫn sút bóng trúng người Yang Xi đang nằm sát đường biên. Hành động này lập tức khiến các cầu thủ Trung Quốc nổi giận. Hãng thông tấn Bernama của Malaysia cũng ghi nhận cú đá bóng của Dominic Tan là tình huống khiến trận đấu trở nên căng thẳng.

Theo báo Đông Phương của Malaysia, tiền đạo Vương Ngọc Đống là người đầu tiên lao tới, túm áo Dominic Tan để phản ứng. Đội trưởng Trương Ngọc Ninh sau đó cũng tham gia tranh cãi.

Nhiều cầu thủ và thành viên ban huấn luyện từ khu vực dự bị hai bên chạy vào sân. Hai đội vây quanh nhau, liên tục xô đẩy, buộc tổ trọng tài phải can thiệp để ngăn sự việc leo thang.

Sau khi ra đường biên xem lại tình huống qua VAR, trọng tài người Hàn Quốc Ko Hyung Jin phạt thẻ vàng Dominic Tan. Trợ lý tuyển Trung Quốc Zhou Ting cũng nhận thẻ vàng vì tham gia vụ xô xát.

Cách xử lý của trọng tài cùng lối chơi của Malaysia vấp phải phản ứng từ phía Trung Quốc.

Chuyên trang Zhibo8 mô tả Dominic Tan cố tình đá bóng vào đối phương sau khi tiếng còi đã vang lên.

Tình huống Dominic Tan khiến người Trung Quốc phẫn nộ - Nguồn: ZHIBO8

Bình luận viên Zhan Jun cũng chỉ trích trên mạng xã hội tối 14-11, cho rằng trọng tài Ko Hyung Jin thể hiện tệ nhất hiệp một, tiếp đến là các cầu thủ Malaysia liên tục có những pha phạm lỗi ác ý. Trước vụ xô xát, Zhibo8 ghi nhận Yang Xi đã bị Daniel Ting đá ngã nhưng trọng tài không rút thẻ.

Đoạn phim ghi lại sự việc tiếp tục lan truyền trong ngày 15-11. Kênh thể thao Stadium Astro của Malaysia cũng đăng tin về vụ va chạm và những phản ứng trái chiều từ người hâm mộ. Tuy nhiên, kênh này mô tả Dominic Tan phá bóng rồi bóng trúng cầu thủ đối phương, khác với cách đánh giá của báo chí Trung Quốc.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-0 cho Trung Quốc, nhờ các bàn của Vương Ngọc Đống và Trương Ngọc Ninh trong 19 phút đầu. Malaysia còn mất người cuối trận khi Fergus Tierney nhận thẻ vàng thứ hai. Ngày 17-11, Malaysia sẽ gặp Yemen trong trận giao hữu tiếp theo.