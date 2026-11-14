Man City liên tiếp nhận tin bất lợi, đối mặt nguy cơ xuống hạng

Man City lại nhận thêm nhiều sức ép từ vụ gian lận tài chính - Ảnh: REUTERS

Mới đây, báo Financial Times của Anh đưa tin phiên kháng cáo của Man City đối với kết luận vi phạm quy định tài chính dự kiến diễn ra giữa tháng 12.

Phán quyết có thể được đưa ra đầu năm 2027. Nếu kháng cáo thất bại, CLB sẽ bước vào phiên riêng để quyết định hình phạt. Man City và Premier League từ chối bình luận về lịch trình này.

Bên cạnh đó, báo The Sun cho biết Man City dường như gặp bất lợi khi muốn áp dụng quy định kháng cáo tại thời điểm bị cáo buộc năm 2023. Premier League được cho là đã bảo vệ thành công việc sử dụng bộ quy tắc mới.

Theo báo này, phiên kháng cáo dự kiến diễn ra từ ngày 14 đến 18-12, với phán quyết trong tháng 1-2027. Thông tin chưa được các bên chính thức xác nhận.

Tranh luận về thủ tục có ý nghĩa đáng kể đối với thời gian xử lý vụ việc. Quy định mới yêu cầu phiên kháng cáo được hoàn tất trong vòng 12 tuần kể từ khi CLB nộp đơn.

Phiên xét xử kéo dài tối đa năm ngày liên tiếp, sau đó hội đồng có 30 ngày để đưa ra quyết định.

Man City nộp kháng cáo ngày 1-10. CLB khẳng định vô tội, cho rằng kết luận trước đó có những sai sót nghiêm trọng về pháp luật, nguyên tắc và sự kiện. Đội bóng cũng tuyên bố có bằng chứng không thể bác bỏ để bảo vệ quan điểm của mình.

Những diễn biến này nối tiếp kết luận bất lợi được Premier League công bố ngày 29-9. Khi đó, ủy ban độc lập xác định Man City vi phạm tất cả cáo buộc liên quan đến những sai phạm tài chính nghiêm trọng trong chín mùa giải, từ 2009-2010 đến 2017-2018.

Theo thông báo chính thức, CLB sử dụng các hợp đồng không phản ánh đúng thỏa thuận thực tế để tăng doanh thu và giảm chi phí trên sổ sách; nộp báo cáo che giấu tình hình tài chính thực; đồng thời vượt đáng kể giới hạn chi tiêu của Premier League và UEFA. Ba trong bốn cáo buộc không hợp tác với cuộc điều tra cũng được xác định có căn cứ.

Premier League nhấn mạnh mức phạt sẽ được xem xét trong một phiên riêng. Vì vậy, kết luận vi phạm đã công bố không đồng nghĩa Man City đã nhận quyết định trừ điểm hay xuống hạng.

Dù vậy, nguy cơ xuống hạng vẫn là kịch bản đội bóng phải đối mặt nếu kháng cáo thất bại và bị trừ điểm đủ nặng.

Sky Sports giải thích Man City có thể rơi xuống Championship (Giải hạng nhất) nếu án trừ điểm khiến họ kết thúc mùa giải trong nhóm xuống hạng. Các hình phạt có thể áp dụng còn gồm phạt tiền và những biện pháp thể thao khác. Hiện chưa có mức trừ điểm chính thức dành cho CLB.

Trường hợp bị loại khỏi Premier League lại khác: điều đó không tự động đưa Man City xuống Championship. Khi ấy, việc CLB tiếp tục thi đấu ở cấp độ nào còn liên quan đến Liên đoàn Bóng đá Anh và hệ thống các giải chuyên nghiệp bên dưới.

Sức ép còn đến từ một diễn biến bên ngoài quá trình kỷ luật. Ngày 10-11, City AM đưa tin Rui Pinto, người sáng lập Football Leaks có tài liệu góp phần dẫn tới cuộc điều tra Man City, đang trao đổi với nhà chức trách Anh về khả năng hợp tác.

Pinto muốn được bảo vệ để hỗ trợ phát hiện sai phạm. Luật sư William Bourdon xác nhận quá trình trao đổi đang diễn ra. Tuy nhiên, Cơ quan Điều tra gian lận nghiêm trọng của Anh tuyên bố không xác nhận hoặc phủ nhận việc điều tra.

Trước mắt, cửa ải của Man City vẫn là phiên kháng cáo. Kết quả phiên này sẽ quyết định liệu CLB có phải bước tiếp vào quá trình xem xét hình phạt hay không, mà nguy cơ xuống hạng là hoàn toàn có thể xảy ra.