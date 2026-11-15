Pha đốt đền kỳ lạ nhất lịch sử, thủ môn quăng bóng vào lưới vì... 'lỗi kỹ thuật'

Thủ môn Ezequiel Bacher với tình huống đốt đền kỳ lạ - Nguồn: Porque Tendencia Ascenso

Khoảnh khắc kỳ lạ trên diễn ra trong trận đấu giữa Comunicaciones với Arsenal Sarandi rạng sáng 15-11 ở lượt đi tứ kết tranh vé thăng hạng Primera B (Giải hạng nhất Argentina). Ngay phút thứ 3, thủ môn Ezequiel Bacher (Comunicaciones) đã hóa thân thành gã hề.

Ở tình huống đó, Ezequiel Bacher đã ôm gọn bóng sau pha tấn công của Arsenal Sarandi và anh dự định ném bóng lên cho các đồng đội tổ chức phản công nhanh. Nhưng cú quăng bóng của thủ thành 30 tuổi này "nó lạ lắm", bóng không bay về phía trước mà rơi xuống mặt sân sau lưng của Ezequiel Bacher rồi đi luôn vào lưới giúp Arsenal Sarandi dẫn 1-0.

Nhờ bàn thắng "dâng hiến" của Ezequiel Bacher, mà Arsenal Sarandi sau đó đã chơi rất hưng phấn và kết thúc trận đấu với chiến thắng 3-2. Tất nhiên thủ môn Ezequiel Bacher đã trở thành "tội đồ" và anh bị cư dân mạng châm biếm sau sai lầm ngớ ngẩn này. Báo chí thế giới đã gọi đây là "pha đốt đền kỳ lạ nhất lịch sử".

Tờ báo tiếng Tây Ban Nha Record viết: "Không thể tin được! Thủ môn của Comunicaciones đã ghi một bàn phản lưới nhà hết sức khó tin".

Một tờ báo khác bình luận: "Một sai lầm bất ngờ đã thu hút sự chú ý của làng bóng đá Argentina. Ezequiel Bacher, thủ môn của Comunicaciones đã vướng vào một trong những sự cố kỳ lạ nhất năm, khi ghi một bàn phản lưới nhà hết sức khó tin".