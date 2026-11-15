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Bồ Đào Nha gặp 'ác mộng', sau khi Ronaldo tuyên bố giã từ đội tuyển

tác giả
QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

Ở trận đầu tiên sau khi Cristiano Ronaldo giã từ đội tuyển, Bồ Đào Nha đã thảm bại 1-4 trước Đan Mạch trên sân nhà Estadio Municipal rạng sáng 15-11 ở UEFA Nations League.

Bồ Đào Nha thảm bại, sau khi Ronaldo tuyên bố giã từ đội tuyển - Ảnh 1.

Cầu thủ Đan Mạch (áo trắng) ăn mừng chiến thắng đậm trước Bồ Đào Nha - Ảnh: AP

Huyền thoại Ronaldo đã chính thức tuyên bố giã từ đội tuyển Bồ Đào Nha vào ngày 5-11 vừa qua, sau những lùm xùm với HLV Jorge Jesus. Cầu thủ được trao chiếc áo số 7 của Ronaldo ở trận này là tiền đạo Carlos Forbs, vào sân từ băng ghế dự bị thay cho Joao Felix. 

Bồ Đào Nha mở đầu buổi tối bằng một màn tri ân tuyệt đẹp dành cho cựu đội trưởng của mình. Tất cả các cầu thủ Bồ Đào Nha đều bước ra sân trong chiếc áo đấu số 7 mang tính biểu tượng của Ronaldo. Ngay cả các em nhỏ dắt tay cầu thủ ra sân cũng khoác trên mình chiếc áo mang con số nổi tiếng này.

Một buổi tối đáng lẽ đầy xúc động để vinh danh Ronaldo đã biến thành cơn ác mộng đối với Bồ Đào Nha. Trong phần lớn thời gian ở trận này, đoàn quân của HLV Jorge Jesus chơi rất tệ và vô cùng bế tắc. Họ bị đối thủ Đan Mạch chọc thủng lưới trước ở phút 43, sau tình huống đá phạt đền thành công của tiền vệ Pierre-Emile Hojbjerg.  

Bồ Đào Nha bước vào hiệp hai với sự quyết tâm tìm bàn gỡ. Nhưng khi mà đội chủ nhà vẫn chưa tạo nên được pha bóng nguy hiểm nào thì cựu tiền đạo Man United Rasmus Hojlund đã đánh sập hy vọng của họ với cú đúp ở phút 49 và 57 để đưa Đan Mạch dẫn 3-0. 

Mọi thứ thật sự kết thúc cho Bồ Đào Nha với bàn thắng nâng tỉ số lên 4-0 của Joachim Andersen ở phút 75. Dù Bernardo Silva đã ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-4 cho Bồ Đào Nha ở phút 90+3 nhưng mọi thứ đã quá muộn. 

Thất bại với cách biệt ba bàn thắng được mô tả là trận thua đậm nhất trên sân nhà của Bồ Đào Nha trong một giải đấu quốc tế chính thức. 

Tuy nhiên trong quá khứ, Bồ Đào Nha từng phải hứng chịu một thất bại còn tủi hổ hơn nhiều ngay trên sân nhà. Kỷ lục đáng buồn đó diễn ra vào ngày 25-5-1947, khi họ bị đội tuyển Anh đè bẹp với tỉ số 10-0 trong một trận giao hữu quốc tế tại Lisbon.

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    Chủ đề: tuyển Đan Mạch Ronaldo HLV Jorge Jesus tuyển Bồ Đào Nha

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