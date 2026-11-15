Ông Infantino liên tiếp nhận tin dữ, nguy cơ mất ghế chủ tịch FIFA

Chủ tịch FIFA Infantino đối mặt nhiều tin dữ trước thềm cuộc bầu cử - Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin AP, thẩm phán liên bang Jeannette Vargas tại Manhattan mới đây đã bác đề nghị "can thiệp" của hai công ty con thuộc FIFA - đối với quá trình UEFA tìm kiếm chứng cứ liên quan kế hoạch ông Infantino đưa nhà đầu tư tư nhân vào hoạt động thương mại World Cup.

UEFA muốn tiếp cận tài liệu từ Công ty đầu tư Thrive và Ngân hàng JPMorgan để làm rõ kế hoạch do ông Infantino thúc đẩy. Động thái này phục vụ khả năng nộp đơn khiếu kiện hình sự đối với cá nhân chủ tịch FIFA tại Thụy Sĩ về cáo buộc quản lý tài chính sai phạm.

Vụ việc đáng chú ý bởi sức ép đối với ông Infantino đã vượt khỏi những cuộc tranh luận trong nội bộ bóng đá. UEFA đang theo đuổi con đường pháp lý, đồng thời tìm kiếm người đủ sức thách thức ông tại cuộc bầu cử chủ tịch FIFA tháng 3-2027.

Phán quyết mới chưa kết luận ông Infantino sai phạm hay buộc các bên giao nộp tài liệu. Luật sư FIFA khẳng định tòa chưa xem xét nội dung yêu cầu thu thập chứng cứ của UEFA. Dù vậy, việc hai công ty con không thể can thiệp bị truyền thông đánh giá là "thất bại" của phía FIFA.

Cũng trong giai đoạn tuần này, The Telegraph tiết lộ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đề nghị hậu thuẫn ông Arsene Wenger nếu cựu HLV Arsenal tranh chức chủ tịch FIFA. Theo nguồn tin của trang báo nước Anh, ông Macron còn sẵn sàng vận động những lãnh đạo thế giới khác ủng hộ.

Ông Wenger chưa chính thức tuyên bố ứng cử. Nhưng khả năng ông tham gia đã tạo thêm sức ép, bởi nhà cầm quân người Pháp hiện là giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA, tức cộng sự của ông Infantino.

Trước đó, BBC và Hãng PA cho biết ông Wenger đang nghiêm túc cân nhắc tranh cử. Một số đồng nghiệp trong FIFA cũng khuyến khích ông tham gia. Uy tín quốc tế và kinh nghiệm phát triển bóng đá giúp Wenger trở thành đối thủ tiềm năng có thể thu hút sự ủng hộ ngoài châu Âu.

Trong khi Wenger còn tính toán, bóng đá Nhật Bản đã hành động. Ngày 5-11, Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản chính thức thông qua việc đề cử chủ tịch danh dự Kozo Tashima tranh chức chủ tịch FIFA, đồng thời cam kết hậu thuẫn ông.

Đến ngày 8-11, Reuters dẫn lời ông Tashima xác định quản trị là vấn đề lớn nhất của FIFA. Ông cho biết đã nhận phản hồi tích cực từ quan chức tám quốc gia, kể cả ngoài châu Á, dù tự đánh giá cơ hội chiến thắng mới ở mức 20-30%.

Chuỗi bất lợi bắt nguồn từ kế hoạch bán một phần lợi ích thương mại các giải đấu FIFA cho nhà đầu tư tư nhân, được công khai cuối tháng 7. Phản ứng dữ dội khiến ông Infantino phải rút kế hoạch, nhưng không chấm dứt cuộc khủng hoảng. AP đánh giá đây là thách thức lãnh đạo lớn nhất từ khi ông nắm quyền năm 2016.

Dẫu vậy, ông Infantino vẫn giữ lợi thế nhờ sự hậu thuẫn từ nhiều khu vực, trong đó có châu Phi và châu Á. Nguy cơ mất ghế đang được đặt ra, nhưng sức mạnh thực sự của phe đối lập chỉ rõ hơn khi các ứng viên hoàn tất đề cử trước hạn 18-11.