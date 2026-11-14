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Hạ Malaysia, tuyển Trung Quốc chấm dứt mạch toàn thua

tác giả
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

Tối 14-11, tuyển Trung Quốc đã tìm lại niềm vui chiến thắng khi đánh bại Malaysia 2-0 trong trận giao hữu tại Triệu Khánh.

Hạ Malaysia, Trung Quốc cắt đắt mạch toàn thua - Ảnh 1.

Tuyển Malaysia (trái) để thua Trung Quốc 0-2 trong trận giao hữu tại Triệu Khánh - Ảnh: FAM

Trước khi bước vào kỳ FIFA Days tháng 11, tuyển Trung Quốc hứng chịu sức ép cực lớn khi để thua 3 trận liên tiếp ở kỳ FIFA Days tháng 10 và tháng 11. Tuy nhiên, thầy trò HLV Shao Jiayi đã có thể thở phào nhẹ nhõm sau khi đánh bại Malaysia tối 14-11.  

Về mặt thế trận, tuyển Malaysia đã có trận đấu không hề tệ trước chủ nhà Trung Quốc.

Đại diện bóng đá Đông Nam Á có thời gian kiểm soát bóng nhỉnh hơn. Tuy nhiên, tuyển Trung Quốc tỏ ra hiệu quả hơn khi ghi 2 bàn thắng chỉ với 3 lần dứt điểm trúng đích.

Wang Yudong mở tỉ số cho tuyển Trung Quốc ở phút 10. Chín phút sau, Zhang Yuning ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho đội chủ nhà. Những phút còn lại, Malaysia nỗ lực dồn lên tìm bàn gỡ nhưng bất thành. 

Malaysia đã tiến gần bàn gỡ ở phút 76 sau khi Fergus Tierney đưa bóng vào lưới tuyển Trung Quốc. Tuy nhiên, bàn thắng này bị VAR từ chối vì một cầu thủ Malaysia đã phạm lỗi trước đó.

Ngoài những yếu tố chuyên môn, trận đấu cũng trở nên khá căng thẳng khi hai đội tạo ra khá nhiều tranh cãi và các tình huống va chạm quyết liệt. Phút 90+1, Yang Xi và Fergus Tierney có pha va chạm cực mạnh trước vòng cấm của tuyển Trung Quốc. 

Cả 2 cùng nhận thẻ vàng sau tình huống này. Đây là thẻ vàng thứ 2 của Fergus Tierney khiến anh kết thúc trận đấu với tấm thẻ đỏ. Sau trận đấu với Malaysia, Trung Quốc sẽ đá thêm trận giao hữu với Bahrain trước khi kết thúc kỳ FIFA Days tháng 11. 

Hạ Malaysia, tuyển Trung Quốc cắt đắt mạch toàn thua - Ảnh 2.Tuyển Trung Quốc trả giá vì giao băng đội trưởng cho 'chuyên gia đá xấu'

Sau trận thua Tajikistan 0-1 trong trận giao hữu hôm 6-10, tuyển Trung Quốc đã bị chỉ trích nặng nề vì chọn sai đội trưởng.

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HOÀI DƯ
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    Chủ đề: FIFA Days giao hữu Malaysia Trung quốc Triệu Khánh

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