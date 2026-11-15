Tướng Campuchia làm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á 3 nhiệm kỳ liên tiếp

Ông Khiev Sameth (Campuchia) tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á nhiệm kỳ 2026-2030 - Ảnh: VFF

Ngày 15-11, Đại hội thường niên và bầu cử Hội đồng AFF diễn ra tại Manila (Philippines), với đại diện 12 liên đoàn thành viên tham dự. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino và Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Windsor John cũng có mặt.

Ông Khiev Sameth là ứng viên duy nhất cho chức chủ tịch trong danh sách được AFF công bố trước đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua việc ông tiếp tục lãnh đạo tổ chức bóng đá khu vực.

Ông Sameth lần đầu được bầu làm Chủ tịch AFF ngày 17-3-2019 tại Siem Reap (Campuchia). Đến ngày 14-11-2022, ông tái đắc cử nhiệm kỳ 2022-2026 mà không có đối thủ cạnh tranh.

Nếu hoàn thành nhiệm kỳ mới, vị tướng Campuchia sẽ có hơn 11 năm liên tục đứng đầu AFF.

Trước cuộc bầu cử, ông Sameth nhận được sự ủng hộ công khai từ Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI).

Trong thông báo hồi tháng 8, Chủ tịch PSSI Erick Thohir đánh giá AFF dưới thời ông góp phần tăng cường hợp tác giữa các liên đoàn và nâng chất lượng các giải đấu.

Đoàn đại biểu VFF chụp ảnh kỷ niệm cùng với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino - Ảnh: VFF

Về phía Việt Nam, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tiếp tục được tín nhiệm vào nhóm 5 ủy viên Hội đồng AFF nhiệm kỳ 2026-2030. Đại hội cũng thảo luận định hướng phát triển các giải đội tuyển, câu lạc bộ, bóng đá nữ, futsal và đào tạo trẻ.

Ông Khiev Sameth là người Campuchia, mang quân hàm thiếu tướng và giữ chức Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Campuchia. Trước khi đứng đầu AFF, ông từng đảm nhiệm chức Phó chủ tịch tổ chức này. Ba lần ông được bầu giữ chức chủ tịch là vào các năm 2019, 2022 và 2026.