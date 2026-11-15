Bích Thủy lại tỏa sáng trước đội bóng chuyền cực mạnh của Nhật Bản

Bích Thủy tiếp tục tỏa sáng trong màu áo Okayama Seagulls - Ảnh: OKAYAMA

Bích Thủy cùng Okayama Seagulls có trận thứ 2 liên tiếp gặp NEC Red Rockets. Trong lịch sử, NEC Red Rockets từng có tới 9 lần vô địch quốc gia. Họ cũng có tới 3 lần vô địch Cúp các CLB châu Á, với lần gần nhất là ngay trong năm nay.

Nhưng ở màn so tài hôm 14-11 vừa rồi, Okayama Seagulls lại gây sốc với chiến thắng 3-2 đầy kịch tính, nghẹt thở. Ngôi sao của bóng chuyền nữ Việt Nam là Bích Thủy ghi tới 12 điểm, góp công lớn vào thành tích này. Bản thân cô cũng được ban tổ chức trao danh hiệu VĐV xuất sắc nhất trận (MVP).

Chiều 15-11, hai đội có cuộc tái đấu. Lần này thì đã không còn bất ngờ nào xảy ra. NEC Red Rockets rút ra nhiều bài học kinh nghiệm nên không còn mắc sai lầm như trước và là đội giành chiến thắng.

Tỉ số 3-0 mang đến lầm tưởng đây là trận đấu dễ dàng cho NEC Red Rockets. Thế nhưng thực tế họ gặp rất nhiều khó khăn, vất vả khi Okayama Seagulls chơi tự tin.

Tỉ số của từng set cũng khá sát nút, lần lượt là 25-23, 25-22, 30-28. Điều này cho thấy Okayama Seagulls đã chơi kiên cường ra sao, và chỉ thua vì một vài tình huống kém may mắn.

Còn với cá nhân Bích Thủy, cô vẫn có một ngày thi đấu chói sáng dù đội nhà để thua. Phụ công của Việt Nam ghi tới 17 điểm trận này. Cô tiếp tục phát huy khả năng bắt bài và chắn bóng hiệu quả, với 5 điểm ghi được. Còn lại là 12 điểm từ các tình huống tấn công.

Từ khi trở lại Nhật Bản, Bích Thủy vẫn duy trì được phong độ ổn định, để lại nhiều trận đấu ấn tượng như vừa rồi.