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Thắng đội bóng chuyền nhất nhì Nhật Bản, Bích Thủy nhận danh hiệu cao quý

tác giả
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

Ngôi sao bóng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Bích Thủy ghi dấu ấn đậm nét tại Nhật Bản, trong trận thắng của Okayama Seagulls chiều 14-11.

Thắng đội bóng chuyền nhất nhì Nhật Bản, Bích Thủy nhận danh hiệu cao quý - Ảnh 1.

Bích Thủy được chọn làm MVP trong chiến thắng khó tin của Okayama Seagulls - Ảnh chụp màn hình

Tại Giải bóng chuyền Nhật Bản (SV-League) chiều 14-11, Bích Thủy cùng Okayama Seagulls phải đối đầu với NEC Red Rockets, một trong những CLB mạnh nhất của giải.

Trong lịch sử, NEC Red Rockets từng có tới 9 lần vô địch quốc gia. Họ cũng có tới 3 lần vô địch Cúp các CLB châu Á, với lần gần nhất là ngay trong năm nay. Trong khi đó, Okayama Seagulls đang gặp nhiều khó khăn ở mùa giải hiện tại, và chỉ đang đứng chót bảng tại khu vực phía Tây.

Tuy nhiên, từ khi có sự xuất hiện của Bích Thủy, đội bóng này thể hiện bộ mặt tích cực hơn. Dù chỉ là một phụ công, VĐV Việt Nam thường xuyên xuất hiện trong nhóm ghi nhiều điểm nhất cho Okayama Seagulls.

Ở cuộc đối đầu có phần chênh lệch trước NEC Red Rockets, không nhiều người đặt niềm tin vào Okayama Seagulls. Nhưng Bích Thủy chính là người mang đến sự khác biệt lớn.

NEC Red Rockets giành chiến thắng có phần đơn giản sau 2 set đầu. Nhưng họ bắt đầu chệch choạc từ set thứ 3. Okayama Seagulls chơi quyết tâm, hưng phấn. Bích Thủy liên tục bắt bài đối phương để có những pha chắn bóng chất lượng. Nhờ vậy đội bóng của cô tạo ra màn ngược dòng khó tin nhưng đầy thuyết với với tỉ số 3-2 (16-25, 18-25, 25-16, 25-20, 15-11).

Trong đó, Bích Thủy ghi được 12 điểm, với 5 điểm tới từ chắn bóng. Ngoai ra, cô cũng nhiều lần chắn giảm lực thành công để mở ra thời cơ phản công cho đội nhà.

Sau trận, ban tổ chức SV-League trao vinh dự đặc biệt cho Bích Thủy, đó là chọn cô là VĐV xuất sắc nhất trận đấu (MVP). Đây là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng với tay đập của bóng chuyền nữ Việt Nam.

Thắng đội bóng chuyền nhất nhì Nhật Bản, Bích Thủy nhận danh hiệu cao quý - Ảnh 2.Thanh Thúy tỏa sáng, đánh bại Bích Thủy tại Giải bóng chuyền Nhật Bản

Trưa 31-10, ở màn đại chiến với đồng hương Bích Thủy tại Giải bóng chuyền nữ Nhật Bản (SV-League), Thanh Thúy là người giành chiến thắng.

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ĐỨC KHUÊ
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    Chủ đề: Bóng chuyền Okayama Seagulls Bóng chuyền nữ Bích Thủy

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