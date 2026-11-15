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Argentina, Bồ Đào Nha cùng thua trận thời hậu Messi và Ronaldo, báo chí nói gì?

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THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH

Những thất bại của Argentina và Bồ Đào Nha đã phơi bày bài toán tổ chức lối chơi, bên cạnh khoảng trống mà Messi và Ronaldo để lại.

Báo chí Argentina, Bồ Đào Nha nói gì sau thất bại thời hậu Messi, Ronaldo? - Ảnh 1.

Ronaldo và Messi để lại khoảng trống quá lớn ở đội tuyển - Ảnh: NYT

Argentina thua Uruguay 1-2 ở La Bombonera ngày 14-11, còn Bồ Đào Nha nhận thất bại 1-4 trước Đan Mạch rạng sáng 15-11 (giờ Việt Nam). Báo chí hai nước dành nhiều chú ý cho cách các đội tuyển vận hành khi chia tay biểu tượng lớn nhất.

Bồ Đào Nha 'đến nơi, người ta đã chuyền bóng đi'

Tờ Observador đặt tít: “Có những thất bại là nỗi nhục”. Họ cho biết đây là trận thua nặng nhất trên sân nhà của Bồ Đào Nha trong các trận chính thức.

Phân tích của Observador chỉ ra sự rời rạc giữa các tuyến. Bruno Fernandes bị bố trí quá sát cánh trái, thường xuyên phải bó vào giữa tìm bóng. Khi đó, Joao Felix lại dạt biên, làm giảm hiệu quả hoạt động phía sau tiền đạo Goncalo Ramos.

Hệ quả là Bồ Đào Nha có nhiều cầu thủ sáng tạo nhưng thiếu sự phối hợp để đưa bóng đến vị trí nguy hiểm. Đan Mạch khai thác khoảng trống ở trung lộ, khiến đội chủ nhà phải dành nhiều sức chống đỡ.

Tờ A Bola dẫn lời HLV Jorge Jesus thừa nhận Felix không hoàn thành nhiệm vụ nhận bóng giữa các tuyến đối phương. Bồ Đào Nha vì vậy không tạo được ưu thế ở hành lang trung tâm.

Ở chiều ngược lại, khả năng gây sức ép cũng trục trặc. Ông Jesus giải thích cầu thủ thường áp sát chậm: khi họ đến nơi, đối thủ đã chuyền bóng đi. Đan Mạch nhờ đó dễ dàng đưa bóng lên, khai thác khoảng trống giữa Alberto Costa và Ruben Dias.

Từ những phân tích ấy, việc tìm người ghi bàn thay Ronaldo mới chỉ giải quyết một phần vấn đề. Bồ Đào Nha còn phải sửa cách tổ chức tấn công và phối hợp phòng ngự.

Argentina 'chơi bóng trong hoài niệm'

La Nacion mô tả tuyển Argentina chơi bóng trong nỗi hoài niệm. Đội chủ nhà kiểm soát bóng 72%, dứt điểm 17 lần so với 6 của Uruguay, nhưng những con số ấy chưa bảo đảm chất lượng lối chơi.

Argentina có nhiều thời điểm triển khai nặng nề, lặp lại. Nicolas Paz không thoải mái khi xuất phát bên phải, còn Thiago Almada thi đấu mờ nhạt. Những pha phối hợp thiếu tốc độ khiến ưu thế cầm bóng khó chuyển thành sức ép liên tục.

Báo chí Argentina, Bồ Đào Nha nói gì sau thất bại thời hậu Messi, Ronaldo? - Ảnh 2.

Argentina (trái) có khởi đầu chưa thuận lợi sau thời Messi - Ảnh: AFA

Tuy nhiên, vẫn có cơ sở để lạc quan. Khi Enzo Fernandez và Alexis Mac Allister phối hợp, Argentina tăng được nhịp độ; Paz cũng có những pha xử lý sáng tạo. Thủ môn Cristopher Fiermarin phải nhiều lần cứu Uruguay trong hiệp một.

Đồng thời, sự thiếu vắng Cristian Romero và Emiliano Martinez. Leonardo Balerdi phản lưới, còn thủ môn Geronimo Rulli xử lý không tốt ở bàn thua thứ hai. Argentina vừa tìm cách hoàn thiện hàng công, vừa phải vá những lỗ hổng phía sau.

La Nacion ghi nhận Gianluca Prestianni giúp đội tăng tốc sau khi vào sân. Đây là gợi ý cho ông Scaloni: phân chia trách nhiệm sáng tạo, tăng khả năng xuyên phá từ nhiều vị trí.

Argentina có nhân sự để xây dựng lối chơi mới, nhưng cần những kết nối ổn định hơn thay vì chờ một cá nhân tái hiện vai trò của Messi.

Argentina, Bồ Đào Nha cùng thua trận đầu thời hậu Messi và Ronaldo - Ảnh 3.Ronaldo: 23 năm nước mắt và vinh quang cùng đội tuyển Bồ Đào Nha

Ngày 5-11, Cristiano Ronaldo thông báo chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha, khép lại hành trình 23 năm với những kỷ lục, danh hiệu và cả nước mắt.

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THANH ĐỊNH
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    Chủ đề: Ronaldo Lionel Messi Bồ Đào Nha Messi ronaldo và messi

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