Không có Messi, Argentina không còn đáng sợ?

Tuyển Argentina (trái) nhận thất bại 1-2 trước Uruguay trong trận đấu đầu tiên không có Messi - Ảnh: AFA

Trận thua Uruguay không đơn thuần là kết quả của một trận giao hữu, mà còn cho thấy những vấn đề Argentina cần giải quyết khi thiếu vắng thủ lĩnh Lionel Messi. Dù vẫn sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu, nhà vô địch thế giới chưa thể duy trì sự áp đảo trong suốt 90 phút.

Thực tế, Argentina vẫn có những thời điểm chơi tốt và tạo ra sức ép đáng kể lên khung thành đối phương. Trong hiệp một, các học trò của HLV Lionel Scaloni kiểm soát thế trận, liên tục tìm cách tiếp cận cầu môn Uruguay bằng những pha phối hợp ở trung lộ và dứt điểm từ xa.

Julian Alvarez, Thiago Almada, Mac Allister và Enzo Fernandez đều có cơ hội ghi bàn, nhưng thủ môn Cristopher Fiermarin đã chơi xuất sắc để giữ sạch lưới. Đây cũng là giai đoạn cho thấy Argentina vẫn có đủ nhân sự và chất lượng kỹ thuật để tổ chức tấn công, dù thiếu đi ngôi sao từng đóng vai trò tạo đột biến lớn nhất.

Tuy nhiên, sự khác biệt của Messi không chỉ nằm ở khả năng ghi bàn hay kiến tạo. Những pha đi bóng tốc độ, khả năng xử lý trong không gian hẹp và nhãn quan chuyền bóng của anh thường xuyên mở ra cơ hội nguy hiểm, giúp Argentina chuyển trạng thái tấn công nhanh và khiến hàng thủ đối phương khó đoán định.

Khi không còn đội trưởng số 10, Argentina vẫn có những cầu thủ biết tạo ra khác biệt, nhưng chưa thể thay thế hoàn toàn tầm ảnh hưởng ấy. Nico Paz thể hiện kỹ thuật với những pha xử lý mềm mại, còn Enzo Fernandez hay Mac Allister có thể kết nối tuyến giữa, song đội bóng vẫn cần tìm cách duy trì sức ép ổn định hơn.

Đáng lo hơn, hàng phòng ngự Argentina cũng bộc lộ những khoảng trống khi Uruguay tăng tốc trong hiệp hai. Leonardo Balerdi mắc lỗi dẫn đến bàn mở tỉ số, trước khi đội khách nhân đôi cách biệt từ một tình huống phạt góc, trong khi thủ môn Gerónimo Rulli không thể ngăn cản cú đánh đầu của Maxi Araújo.

Theo dữ liệu chấm điểm của Sofascore, Julian Alvarez và Enzo Fernandez là những cầu thủ Argentina được đánh giá cao nhất với 7,7 điểm. Ngược lại, Balerdi nhận 5,9 điểm, thấp nhất trong đội hình, phản ánh màn trình diễn thiếu chắc chắn của trung vệ này.

Dù vậy, thất bại trước Uruguay chưa phải dấu hiệu cho thấy Argentina sẽ sa sút trong thời gian tới. Đoàn quân HLV Scaloni vẫn có nhiều nhân tố chất lượng, nhưng việc tìm ra cách vận hành hiệu quả khi thiếu Messi sẽ là bài toán quan trọng trước khi hướng đến những mục tiêu tiếp theo trong tương lai.