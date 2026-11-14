Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Không có Messi, Argentina không còn đáng sợ?

tác giả
ANH HÀO
ANH HÀO
ANH HÀO

Sáng 14-11, tuyển Argentina thua Uruguay 1-2 trong trận đấu đầu tiên hậu “kỷ nguyên Messi”. Thất bại này khiến nhiều người cảm thấy lo cho tương lai của “Albicelestes” sau khi không còn Messi.

Không có Messi, Argentina không còn đáng sợ? - Ảnh 1.

Tuyển Argentina (trái) nhận thất bại 1-2 trước Uruguay trong trận đấu đầu tiên không có Messi - Ảnh: AFA

Trận thua Uruguay không đơn thuần là kết quả của một trận giao hữu, mà còn cho thấy những vấn đề Argentina cần giải quyết khi thiếu vắng thủ lĩnh Lionel Messi. Dù vẫn sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu, nhà vô địch thế giới chưa thể duy trì sự áp đảo trong suốt 90 phút.

Thực tế, Argentina vẫn có những thời điểm chơi tốt và tạo ra sức ép đáng kể lên khung thành đối phương. Trong hiệp một, các học trò của HLV Lionel Scaloni kiểm soát thế trận, liên tục tìm cách tiếp cận cầu môn Uruguay bằng những pha phối hợp ở trung lộ và dứt điểm từ xa.

Julian Alvarez, Thiago Almada, Mac Allister và Enzo Fernandez đều có cơ hội ghi bàn, nhưng thủ môn Cristopher Fiermarin đã chơi xuất sắc để giữ sạch lưới. Đây cũng là giai đoạn cho thấy Argentina vẫn có đủ nhân sự và chất lượng kỹ thuật để tổ chức tấn công, dù thiếu đi ngôi sao từng đóng vai trò tạo đột biến lớn nhất.

Tuy nhiên, sự khác biệt của Messi không chỉ nằm ở khả năng ghi bàn hay kiến tạo. Những pha đi bóng tốc độ, khả năng xử lý trong không gian hẹp và nhãn quan chuyền bóng của anh thường xuyên mở ra cơ hội nguy hiểm, giúp Argentina chuyển trạng thái tấn công nhanh và khiến hàng thủ đối phương khó đoán định.

Khi không còn đội trưởng số 10, Argentina vẫn có những cầu thủ biết tạo ra khác biệt, nhưng chưa thể thay thế hoàn toàn tầm ảnh hưởng ấy. Nico Paz thể hiện kỹ thuật với những pha xử lý mềm mại, còn Enzo Fernandez hay Mac Allister có thể kết nối tuyến giữa, song đội bóng vẫn cần tìm cách duy trì sức ép ổn định hơn.

Đáng lo hơn, hàng phòng ngự Argentina cũng bộc lộ những khoảng trống khi Uruguay tăng tốc trong hiệp hai. Leonardo Balerdi mắc lỗi dẫn đến bàn mở tỉ số, trước khi đội khách nhân đôi cách biệt từ một tình huống phạt góc, trong khi thủ môn Gerónimo Rulli không thể ngăn cản cú đánh đầu của Maxi Araújo.

Theo dữ liệu chấm điểm của Sofascore, Julian Alvarez và Enzo Fernandez là những cầu thủ Argentina được đánh giá cao nhất với 7,7 điểm. Ngược lại, Balerdi nhận 5,9 điểm, thấp nhất trong đội hình, phản ánh màn trình diễn thiếu chắc chắn của trung vệ này.

Dù vậy, thất bại trước Uruguay chưa phải dấu hiệu cho thấy Argentina sẽ sa sút trong thời gian tới. Đoàn quân HLV Scaloni vẫn có nhiều nhân tố chất lượng, nhưng việc tìm ra cách vận hành hiệu quả khi thiếu Messi sẽ là bài toán quan trọng trước khi hướng đến những mục tiêu tiếp theo trong tương lai.

Không có Messi, Argentina không còn đáng sợ? - Ảnh 3.Lý do tuyển Argentina tạm ‘cất’ áo số 10 của Messi

HLV Lionel Scaloni quyết định để trống áo số 10 ở tuyển Argentina trong đợt tập trung tháng 11, nhằm bảo vệ các cầu thủ khỏi gánh nặng tâm lý.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
ANH HÀO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Uruguay Messi Argentina Julian Alvarez Lionel Scaloni

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất