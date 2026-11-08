Hai 'đàn em' của Messi nhận phán quyết từ FIFA, Argentina quyết làm tới

Hành động xấu xí của các tuyển thủ Argentina - Ảnh: REUTERS

Hai đàn em của Lionel Messi ở tuyển Argentina nhận kết quả khác nhau sau quá trình xem xét lại những án kỷ luật liên quan đến chung kết World Cup 2026.

AFA cho biết Ủy ban Kháng cáo FIFA chấp thuận giảm thời gian treo giò của Molina từ 7 trận xuống 4 trận. Khoản tiền phạt dành cho hậu vệ này cũng được hạ từ 90.000 USD xuống 60.000 USD.

Tuy nhiên, nỗ lực xin giảm án cho Paredes không thành công. Tiền vệ người Argentina vẫn chịu mức kỷ luật cấm thi đấu 10 trận và nộp phạt 90.000 USD theo quyết định ban đầu.

Các án phạt xuất phát từ những vụ xô xát quanh trận chung kết World Cup 2026, nơi Argentina thua Tây Ban Nha 0-1. Paredes bị xử lý vì hành vi đẩy, đánh Eric Garcia và giằng co với Gavi. Molina cũng nhận án nặng sau hành động đấm Rodri trong lúc đối thủ ăn mừng chức vô địch.

Trong quyết định kỷ luật ban đầu, Thiago Almada bị treo giò 1 trận, còn trợ lý HLV Roberto Ayala bị cấm làm nhiệm vụ 3 trận. Phía Tây Ban Nha, Gavi cũng nhận án cấm thi đấu 1 trận.

Ngoài các cá nhân, AFA bị phạt tổng cộng 321.000 USD vì những vi phạm tại World Cup, trong đó có hành vi phân biệt đối xử của cổ động viên.

Hình phạt còn bao gồm giới hạn 50% khán giả ở hai trận sân nhà, với 1 trận được hưởng án treo.

AFA khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi vụ việc. Bước tiếp theo là yêu cầu FIFA cung cấp đầy đủ căn cứ của các quyết định, sau đó đưa hồ sơ lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Phía Argentina cho rằng có đủ cơ sở thực tế và pháp lý để đề nghị xem xét lại án phạt dành cho Paredes cùng các khoản phạt liên quan đến chính liên đoàn.