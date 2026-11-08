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Man United rơi xuống nhóm rớt hạng

tác giả
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH

Man United tụt xuống vị trí thứ 18 ở Giải ngoại hạng Anh sau chiến thắng của Nottingham Forest trước Man City, ngay trước cuộc tiếp đón Aston Villa ở vòng 10.

Man United rơi xuống nhóm rớt hạng - Ảnh 1.

Man United rơi xuống nhóm rớt hạng ở Ngoại hạng Anh - Ảnh: REUTERS

Rạng sáng 8-11 (giờ Việt Nam), Nottingham Forest đánh bại Man City 3-1, nhờ cú đúp của Liam Delap và bàn mở tỉ số của Jair Cunha. Ba điểm giúp đội chủ nhà từ vị trí áp chót vươn lên thứ 16 với 9 điểm, đẩy Man United xuống nhóm rớt hạng.

Sau 9 trận, thầy trò ông Michael Carrick mới giành được 7 điểm, bằng Crystal Palace nhưng đứng trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (-5 so với -12). Man United kém Coventry, đội đứng thứ 17, hai điểm nhưng còn một trận chưa đấu.

Tình thế này khiến trận gặp Aston Villa lúc 23h30 đêm 8-11 tại Old Trafford trở nên đặc biệt quan trọng. Man United cần chiến thắng để thoát khỏi nhóm ba đội cuối bảng trước đợt tập trung đội tuyển quốc gia.

Theo Opta, Man United đã trải qua 7 trận liên tiếp không thắng tại Ngoại hạng Anh, gồm 4 hòa và 3 thua.

Hàng thủ là điểm yếu lớn khi Man United chưa giữ sạch lưới trận nào mùa này và đã nhận 15 bàn thua. 

Riêng hai thất bại gần nhất trước Bournemouth và Chelsea, họ để đối phương ghi tổng cộng 5 bàn.

Điểm tựa tinh thần cho Carrick là màn ngược dòng thắng Roma 3-2 tại Champions League hồi giữa tuần. Bị dẫn hai bàn trong hiệp 1, Man United vẫn giành chiến thắng nhờ cú đúp muộn của Matheus Cunha, chấm dứt chuỗi 9 trận không thắng trên mọi đấu trường.

Tuy nhiên, Aston Villa cũng đang bất bại 5 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, với 3 thắng và 2 hòa.

Man United rơi xuống nhóm rớt hạng - Ảnh 3.Bruno Fernandes trở lại, Man United vẫn thua Chelsea

Tối 31-10, Man United đã để thua chủ nhà Chelsea 0-2 ở trận đấu sớm vòng 11 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) và tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng.

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THANH ĐỊNH
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    Chủ đề: Ngoại hạng Anh Man United MU Premier League

    Dòng sự kiện: Giải ngoại hạng Anh 2026-2027

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