Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Bảng xếp hạng Champions League: PSG, Real Madrid vượt trội

tác giả
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH

Sau lượt trận thứ tư Champions League 2026-2027, PSG và Real Madrid là hai đội duy nhất toàn thắng.

Bảng xếp hạng Champions League: PSG, Real Madrid vượt trội - Ảnh 1.

Bảng xếp hạng Champions League: PSG, Real Madrid vượt trội - Ảnh: UEFA

Cả hai cùng có 12 điểm, nhưng PSG giữ ngôi đầu nhờ hiệu số bàn thắng bại +15, so với +6 của Real Madrid.

PSG chỉ mất 17 phút để dẫn Villarreal 4-0 ngay trên sân khách. Joao Neves mở tỉ số ở phút thứ 9, trước khi Desire Doue, Senny Mayulu và Fabian Ruiz lần lượt ghi bàn. Sau giờ nghỉ, Ruiz hoàn tất cú đúp, còn Boly ấn định chiến thắng 6-0 cho đại diện nước Pháp.

TIN LIÊN QUAN

Trong khi đó, Real Madrid phải hai lần gỡ hòa trên sân AEK Athens. Mãi đến phút bù giờ hiệp hai, Federico Valverde mới ghi bàn ấn định tỉ số 3-2, giúp đội bóng Tây Ban Nha tiếp tục bám sát PSG.

Xếp ngay sau bộ đôi dẫn đầu là Arsenal với 10 điểm. Đội bóng thành London thắng Slavia Prague 2-1 trên sân khách.

Cuộc đua giành vé vào thẳng vòng 16 đội sít sao khi chín đội từ hạng 4 - 12 cùng có 9 điểm.

Nổi bật nhất là Como. Sau khi hạ Man United 4-1 ở lượt trước, đại diện Ý thắng Lens 9-1 ngay tại Pháp, nâng hiệu số lên +13 và chiếm vị trí thứ tư, trên cả Barca, Aston Villa lẫn Man City.

Liverpool hai lần dẫn trước nhưng thua ngược Fenerbahce 2-3, tạm giữ vị trí thứ tám. Hai đội ngay sau Liverpool là Club Brugge và Sporting CP cùng có 9 điểm và hiệu số +4 như đội bóng Anh.

Khi vòng phân hạng còn bốn lượt, chỉ tám đội đứng đầu được vào thẳng vòng 16 đội Champions League, còn các đội từ hạng 9 - 24 phải đá play-off tranh 8 suất còn lại.

Bảng xếp hạng Champions League: PSG, Real Madrid vượt trội - Ảnh 3.Real Madrid suýt ôm hận, chỉ thắng đội bóng Hy Lạp ở phút cuối tại Champions League

Rạng sáng 5-11, Real Madrid đã đánh bại AEK Athens (Hy Lạp) 3-2 ở lượt trận thứ tư vòng phân hạng UEFA Champions League 2026-2027.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
THANH ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Real madrid champions league bảng xếp hạng champions league bxh champions league

    Dòng sự kiện: Champions League

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất