Bảng xếp hạng Champions League: PSG, Real Madrid vượt trội - Ảnh: UEFA

Cả hai cùng có 12 điểm, nhưng PSG giữ ngôi đầu nhờ hiệu số bàn thắng bại +15, so với +6 của Real Madrid.

PSG chỉ mất 17 phút để dẫn Villarreal 4-0 ngay trên sân khách. Joao Neves mở tỉ số ở phút thứ 9, trước khi Desire Doue, Senny Mayulu và Fabian Ruiz lần lượt ghi bàn. Sau giờ nghỉ, Ruiz hoàn tất cú đúp, còn Boly ấn định chiến thắng 6-0 cho đại diện nước Pháp.

Trong khi đó, Real Madrid phải hai lần gỡ hòa trên sân AEK Athens. Mãi đến phút bù giờ hiệp hai, Federico Valverde mới ghi bàn ấn định tỉ số 3-2, giúp đội bóng Tây Ban Nha tiếp tục bám sát PSG.

Xếp ngay sau bộ đôi dẫn đầu là Arsenal với 10 điểm. Đội bóng thành London thắng Slavia Prague 2-1 trên sân khách.

Cuộc đua giành vé vào thẳng vòng 16 đội sít sao khi chín đội từ hạng 4 - 12 cùng có 9 điểm.

Nổi bật nhất là Como. Sau khi hạ Man United 4-1 ở lượt trước, đại diện Ý thắng Lens 9-1 ngay tại Pháp, nâng hiệu số lên +13 và chiếm vị trí thứ tư, trên cả Barca, Aston Villa lẫn Man City.

Liverpool hai lần dẫn trước nhưng thua ngược Fenerbahce 2-3, tạm giữ vị trí thứ tám. Hai đội ngay sau Liverpool là Club Brugge và Sporting CP cùng có 9 điểm và hiệu số +4 như đội bóng Anh.

Khi vòng phân hạng còn bốn lượt, chỉ tám đội đứng đầu được vào thẳng vòng 16 đội Champions League, còn các đội từ hạng 9 - 24 phải đá play-off tranh 8 suất còn lại.