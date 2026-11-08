Thắng trận tranh đai vô địch WBC, võ sĩ khiêu khích khán giả và cái kết... 'bị đánh hội đồng'

Cảnh hỗn loạn sau trận đấu tranh đai vô địch - Nguồn: Boxing News

Cuộc chiến giữa Mourad Aliev với Umut Camkiran diễn ra rạng sáng 8-11 tại sàn đấu Uelker Spor Arena ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ở trận đấu này, Aliev đã hoàn toàn áp đảo trước võ sĩ chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ và giành chiến thắng sau 12 hiệp đấu.

Nhưng sau trận đấu, những cảnh tượng thực sự đáng xấu hổ đã diễn ra. Aliev giơ cao tay ăn mừng chiến thắng và còn có hành động khiêu khích hướng về khán giả. Căng thẳng nhanh chóng leo thang thành một cuộc ẩu đả.

Một số người hâm mộ đã cố gắng tấn công Aliev và các thành viên trong đội của cả hai võ sĩ sau đó cũng tham gia vào vụ ẩu đả. Cuộc ẩu đả bắt đầu xung quanh võ đài sau trận đấu nhanh chóng lan rộng ra nhiều khu vực khác trong nhà thi đấu.

Theo các báo cáo và hình ảnh liên quan đến vụ việc, một số người được nhìn thấy đang đuổi nhau và ném ghế. Những người cố gắng can thiệp vào vụ ẩu đả cũng bị cuốn vào giữa vòng xoáy hỗn loạn. Đài truyền hình quốc tế ProBox TV cũng đưa tin rằng một vụ ẩu đả lớn đã nổ ra trên võ đài sau trận đấu, với sự tham gia của đội ngũ huấn luyện viên, nhân viên an ninh và các quan chức.

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