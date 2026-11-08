Lịch trực tiếp bóng đá châu Âu: Barca đối đầu Atletico Madrid

Trận Atletico Madrid gặp Barca là trận cầu tâm điểm của bóng đá châu Âu cuối tuần này - Đồ họa: HOÀI DƯ

Trận đấu giữa Atletico Madrid và Barca trên sân Metropolitano sẽ diễn ra lúc 3h ngày 9-11, được trực tiếp trên SCTV15 và ON Football. Đây là màn so tài đáng chú ý khi cả hai đội đều đặt mục tiêu giành chiến thắng để duy trì vị thế trong cuộc đua tại La Liga.

Atletico Madrid có lợi thế sân nhà, nhưng Barca luôn là đối thủ khó chịu với bất kỳ đội bóng nào. Đội chủ sân Metropolitano cần tận dụng tối đa lợi thế sân nhà để gây sức ép, trong khi thầy trò HLV Hansi Flick cũng không muốn đánh rơi điểm ở trận đấu quan trọng này.

Bên cạnh trận đại chiến tại Tây Ban Nha, Ngoại hạng Anh cũng có nhiều cuộc đối đầu đáng chú ý. Man United sẽ tiếp đón Aston Villa lúc 23h30 ngày 8-11. Trong khi đó, Liverpool chạm trán Crystal Palace, còn Chelsea làm khách trên sân Sunderland, hai trận đấu này cùng diễn ra lúc 21h.

Đáng chú ý, Man United đang đứng trước thử thách không nhỏ khi phải đối đầu Aston Villa. Đội chủ sân Old Trafford cần một chiến thắng để khẳng định sự trở lại, nhưng Aston Villa không phải là một đối thủ “dễ chịu” khi họ đang sở hữu hàng công ổn định.

Mặt khác, Liverpool cũng được dự báo gặp nhiều khó khăn trước Crystal Palace. Đội bóng thành phố cảng cần thể hiện sự ổn định nếu muốn giành trọn 3 điểm, trong khi Chelsea phải thận trọng trong chuyến làm khách trước Sunderland.

Tại La Liga, ngoài trận Atletico Madrid - Barca, Real Sociedad gặp Rayo Vallecano lúc 22h15 ngày 8-11, còn Villarreal đối đầu Getafe và Celta Vigo chạm trán Levante vào rạng sáng 9-11.

Ở Bundesliga, Bayer Leverkusen làm khách trên sân Cologne lúc 21h30 ngày 8-11, trong khi Ligue 1 có màn so tài giữa Lens và Marseille lúc 2h45 ngày 9-11.

Các trận đấu thuộc Ngoại hạng Anh được phát trên FPT Play, La Liga trên SCTV và ON Football, Bundesliga trên TV360, còn Ligue 1 được phát trên ON Sports. Đây hứa hẹn là cuối tuần sôi động với người hâm mộ bóng đá châu Âu khi nhiều đội bóng lớn cùng bước vào những trận đấu quan trọng.