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Nhận thất bại thứ 3 liên tiếp, Man City bị Arsenal bỏ xa 6 điểm

tác giả
QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

Man City tiếp tục gây thất vọng khi thất bại 1-3 trước Nottingham Forest trên sân khách City Ground rạng sáng 8-11. Đây là thất bại thứ ba liên tiếp của "Man xanh" ở Premier League, khiến họ kém đội đầu bảng Arsenal đến 6 điểm.

Nhận thất bại thứ 3 liên tiếp, Man City bị Arsenal bỏ xa 6 điểm - Ảnh 1.

Man City (áo trắng) nhận thất bại thứ ba liên tiếp ở Premier League - Ảnh: REUTERS

Đêm bi kịch của Man City bắt đầu rất sớm ở ngay phút thứ 6, khi Gvardiol xử lý thiếu an toàn bên phần sân nhà tạo điều kiện cho Jair Cunha cướp bóng. Sau đó ngôi sao 21 tuổi này đã dẫn bóng vào vòng cấm, rồi tung cú sút chân trái đánh bại thủ môn Donnarumma mở tỉ số 1-0 cho Nottingham Forest. 

Đến phút 18, Liam Delap có pha độc diễn ấn tượng từ phần sân nhà, dẫn bóng với "tốc độ như tên bắn" vào vòng cấm Man City rồi tung cú sút chéo góc ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0. Dù sau đó, Rayan Cherki đã ghi bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho Man City ở phút 52.

Nhưng đó là tất cả những gì mà "Man xanh" làm được. Họ tiếp tục chơi mờ nhạt ở những phút còn lại và để thủng lưới thêm bàn nữa ở phút 73. Lần này lại là Liam Delap với pha dẫn bóng vào vòng cấm, rồi tung cú sút chân trái vào góc cao ấn định chiến thắng 3-1 cho chủ nhà. 

Với thất bại thứ ba liên tiếp ở Premier League, Man City tạm xếp thứ hai với 21 điểm, kém 6 điểm so với đội đầu bảng Arsenal. Nếu Brighton (19 điểm) đánh bại Brentford vào đêm nay, họ có thể vượt qua Man City để giữ vị trí thứ hai. 

Nhận thất bại thứ 3 liên tiếp, Man City bị Arsenal bỏ xa 6 điểm - Ảnh 3.HLV mang video clip tình huống vào họp báo, phản ứng trọng tài

HLV Nguyễn Đức Thắng đã mang đoạn video clip tình huống vào họp báo, phản ứng với nhận định của trọng tài sau trận thua của CLB Công An Nhân Dân trước Becamex TP.HCM.

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QUỐC THẮNG
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    Chủ đề: Man City bàn thắng Premier League Gvardiol

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