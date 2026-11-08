HLV mang video clip tình huống vào họp báo, phản ứng trọng tài

HLV Nguyễn Đức Thắng của CLB Công An Nhân Dân với iPad mở tình huống Lý Đức tranh chấp và nhận thẻ đỏ - Ảnh: TĐTT

Tối 7-11, CLB Becamex TP.HCM đã thắng Công An Nhân Dân 1-0 trong trận đấu đáng chú ý nhất của vòng 7 Giải hạng nhất 2026-2027 diễn ra trên sân Bình Dương.

Bàn thắng được đội chủ nhà ghi ở phút 90+1 sau khi Nguyễn Trần Việt Cường ghi bàn từ tình huống đá phạt góc.

Đáng chú ý khi CLB Công An Nhân Dân chỉ còn 10 người trên sân từ phút 76 sau khi trung vệ Phạm Lý Đức phạm lỗi với Nguyễn Trần Việt Cường ngay trước vòng cấm.

Trọng tài Nguyễn Kim Việt Bảo sau khi xem lại tình huống qua màn hình VAR đã rút thẻ đỏ với Lý Đức khi cho rằng trung vệ này ngăn cản tình huống có thể dẫn đến bàn thắng.

Các cầu thủ Công An Nhân Dân đã phản ứng với quyết định này. Bản thân Lý Đức cũng ôm đầu không hiểu tại sao mình bị truất quyền thi đấu.

Sau trận đấu, HLV Nguyễn Đức Thắng đã mang iPad có video clip tình huống Lý Đức tranh chấp với Việt Cường vào phòng họp báo và mở lên cho các phóng viên xem.

Ông nói: "Đầu tiên tôi phải nói rằng trận đấu này kịch tính, một trận đấu hay. Xin chúc mừng đội Becamex TP.HCM.

Chúng tôi đã đánh mất lợi thế khi bị thiếu người. Chúng tôi không đổ lỗi cho trọng tài. Thế nhưng, vấn đề của tình huống dẫn đến việc chúng tôi bị thẻ đỏ thì tôi không hài lòng với cách điều khiển cũng như sự nhận định của trọng tài.

CLB Công An Nhân Dân (áo vàng) trong trận gặp Becamex TP.HCM - Ảnh: CAND FC

Đây là băng hình mà chúng tôi có và mang vào họp báo để nó nói lên tất cả những gì mà chúng tôi bị gặp khó.

Trận đấu ngày hôm nay, các cầu thủ chúng tôi đã rất nỗ lực. Chúng tôi có nhiều cơ hội hơn. Sau khi chúng tôi không có được sự cân bằng về quân số thì rõ ràng CLB Becamex TP.HCM với việc hơn người, với việc xuôi gió và trời mưa lớn thì họ có được bàn thắng vào phút cuối".

Không hài lòng công tác trọng tài

"Nhưng tôi cũng không hài lòng về công tác trọng tài khi nhận định những tình huống trên sân. Khá nhiều lần tôi phản ứng việc cầu thủ Becamex TP.HCM dùng cùi chỏ, dùng tay ôm các cầu thủ của chúng tôi, nhưng mà trọng tài bảo không nhìn thấy.

Trời mưa ảnh hưởng đến cả hai đội chứ chẳng ảnh hưởng riêng đội nào. Và đội nào tận dụng tốt các cơ hội, các lợi thế hơn thì sẽ giành chiến thắng.

CLB Becamex TP.HCM chẳng có gì để gây khó cho chúng tôi trong trận đấu cả. Với việc hơn người thì họ tạo ra được 3-4 cơ hội có thể ghi bàn ở những phút cuối. Còn khi có đủ người thì họ chẳng có một cơ hội nào", ông Thắng nói thêm.

"Hiện tại, CLB Công An Nhân Dân đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng với 10 điểm sau 7 trận. Kết quả này đã đáp ứng được yêu cầu cũng như kỳ vọng của cá nhân ông, và đội cần cải thiện gì trong thời gian tới?", phóng viên hỏi.

HLV Nguyễn Đức Thắng trả lời: "Chắc chắn là không hài lòng. Với lực lượng cũng như sự đầu tư của lãnh đạo CLB, lãnh đạo cấp cao thì vị trí này không xứng đáng với đội bóng chúng tôi.

Tuy nhiên cũng phải nói rằng chúng tôi đã không gặp may mắn, trong những vòng đấu vừa qua chúng tôi gặp khá nhiều chấn thương. Tôi không đổ lỗi cho thiếu may mắn trong việc chúng tôi thiếu người. Nhưng rõ ràng đây là kết quả không tốt, không xứng tầm đối với đội".