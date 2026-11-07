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Đối thủ nhận thẻ đỏ, CLB Becamex TP.HCM thắng ở phút bù giờ

tác giả
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

Dù CLB Công An Nhân Dân nhận thẻ đỏ ở phút 75, chủ nhà Becamex TP.HCM chỉ có thể giành chiến thắng ở phút bù giờ tại vòng 7 Giải hạng nhất 2026 - 2027.

Đối thủ nhận thẻ đỏ, CLB Becamex TP.HCM thắng ở phút bù giờ - Ảnh 1.

Nguyễn Trần Việt Cường (trái) ăn mừng bàn thắng cùng các cầu thủ Becamex TP.HCM - Ảnh: VPF

Tối 7-11, CLB Becamex TP.HCM đã tiếp Công An Nhân Dân ở vòng 7 Giải hạng nhất 2026 - 2027. Đây là trận cầu tâm điểm của vòng 7 khi cả 2 đội đều là ứng viên cho suất thăng hạng.

Vắng 2 hậu vệ chủ chốt Ngô Tùng Quốc và Trần Hoàng Hưng do chấn thương, HLV Gerard Albadalejo đã bố trí Trần Như Tân và Châu Ngọc Quang đá thay. Trong đó cựu tuyển thủ quốc gia Châu Ngọc Quang sở trường đá tiền vệ và tiền đạo.

Trái ngược với sự chờ đợi về một cuộc đối đầu hấp dẫn, 2 đội thi đấu giằng co và không tạo ra được pha bóng nào đáng chú ý trong hiệp một.

Mọi thứ càng tệ hơn trong hiệp 2 khi trời đổ mưa lớn khiến mặt sân trở nên trơn trượt, làm ảnh hưởng không nhỏ đến lối chơi của cả 2 đội. 

Trong bối cảnh đó, đội chủ nhà đã sử dụng nhiều pha bóng dài cho các tiền đạo bứt tốc vào vòng cấm.

Với lối chơi này, Nguyễn Trần Việt Cường chính là cầu thủ đã tạo nên bước ngoặt của trận đấu. Phút 73, anh bứt tốc hướng về vòng cấm, buộc trung vệ Phạm Lý Đức phải phạm lỗi. 

Trọng tài Nguyễn Kim Việt Bảo sau khi tham khảo VAR đã rút thẻ đỏ cho Lý Đức, khi cho rằng anh ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ rệt. Còn Lý Đức thì ôm đầu không hiểu tại sao. 

Lợi thế hơn người, nhưng CLB Becamex TP.HCM vẫn không thể xuyên thủng hàng thủ Công An Nhân Dân để ghi bàn.

Những tưởng trận đấu kết thúc với tỉ số hòa thì Nguyễn Trần Việt Cường đã tỏa sáng với bàn thắng từ tình huống đá phạt góc ở phút 90+1. Đây là bàn thứ 2 của chân sút 26 tuổi này sau 7 trận, ngay trước ngày lên tập trung đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Giải giao hữu Casper Cup 2026 tại Ninh Bình.

Còn với CLB Becamex TP.HCM, đây là chiến thắng thứ 2 ở phút bù giờ kể từ đầu giải. Trước đó, đoàn quân của HLV Gerard Albadalejo thắng chủ nhà CLB TP.HCM 2-1 ở vòng 3 nhờ bàn thắng của Daniel Dos Anjos ở phút 90+5.

Chiến thắng quan trọng trước CLB Công An Nhân Dân đã giúp CLB Becamex TP.HCM tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng với 16 điểm sau 7 trận, cách chính đối thủ trực tiếp này đến 6 điểm cùng lợi thế đối đầu. 

Trong khi đó, 2 ứng viên khác cùng đua thăng hạng là Hưng Yên và Thái Nguyên (13 điểm) chỉ thi đấu vào ngày mai (8-11). CLB Hưng Yên tiếp Quy Nhơn United trên sân nhà, còn CLB Thái Nguyên làm khách trên sân Thép Cần Thơ. 

- Ảnh 1.CLB Hoàng Anh Gia Lai thắng Hà Nội trong trận đấu có 2 quả phạt đền

CLB Hoàng Anh Gia Lai đã thắng Hà Nội 2-1 trên sân nhà ở vòng 7 V-League 2026-2027, trong trận đấu có đến 2 quả phạt đền.

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NGUYÊN KHÔI
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    Chủ đề: nguyễn trần việt cường clb becamex tp.hcm CLB Công An Nhân Dân đội tuyển Việt Nam sân Bình Dương

    Dòng sự kiện: V-League 2026-2027

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