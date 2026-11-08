Liên Quân Mobile 2026 có nhà vô địch mới

FPT Polytechnic đăng quang ngôi vô địch - Ảnh: CAO THỦ LIÊN QUÂN

FPT Polytechnic và BOOM Esports là 2 đội cuối cùng bước vào tranh tài tại phần thi chung kết tổng, diễn ra khuya 7-11.

Dù bị đối thủ dẫn trước 1-2, FPT Polytechnic vẫn cho thấy bản lĩnh và phong độ ấn tượng khi liên tiếp giành chiến thắng trong 3 ván đấu cuối cùng để thắng ngược dòng với tỉ số 4-2.

Nhờ đó, FPT Polytechnic đăng quang ngôi vô địch Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2026. Đây là dấu mốc đáng tự hào, tiếp tục khẳng định vị thế đang lên của FPT Polytechnic trên đấu trường thể thao điện tử chuyên nghiệp quốc gia.

Đội hình FPT Polytechnic thi đấu gồm các game thủ: Nguyễn Thành Duy, Nguyễn Quang Duy, Lê Văn Việt, Đỗ Mạnh Hùng và Nguyễn Thế Khang. Chức vô địch này giúp đội nhận 1 tỉ đồng tiền thưởng theo thứ hạng, chưa bao gồm các khoản thưởng bonus.

Trước đó, tại vòng Playoffs, FPT Polytechnic thắng sát nút 4-2 Saigon Phantom để tiến vào chung kết nhánh thắng. Trong khi đó, BOOM Esports đánh bại SGP với tỉ số 4-2 ở chung kết nhánh thua.

Ở Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông mùa giải trước, đội FPT Polytechnic chỉ đứng thứ 7. Nhà vô địch 2025 là đội FPT x Flash.

Sự kiện trên nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm của tựa game Liên Quân Mobile - Thập niên gắn kết, tổ chức trong 2 ngày 7 đến 8-11 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Sự kiện thu hút đông đảo người hâm mộ đến tham dự, theo dõi các phần thi esports và trải nghiệm các hoạt động tương tác.

Ngày 8-11, chương trình tiếp tục với đại nhạc hội Liên Quân 10 Fest. Sự kiện có sự tham gia của hơn 30 nghệ sĩ, trong đó có Bích Phương, SOOBIN, Quang Hùng MasterD, Phùng Khánh Linh và Da LAB.