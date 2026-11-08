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Bóng bàn Trung Quốc chịu cú sốc thất bại chưa từng có trong lịch sử

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Từng thống trị tuyệt đối môn bóng bàn tại Olympic trẻ, Trung Quốc bất ngờ chịu cảnh trắng tay ở Dakar 2026.

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Tay vợt bóng bàn Lý Hòa Thần của Trung Quốc - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Ngày 7-11, Tân Hoa xã đăng tải cuộc phỏng vấn ban huấn luyện đội bóng bàn Trung Quốc sau thất bại nặng nề tại Olympic trẻ Dakar 2026 (ở Senegal).

Trong cả ba nội dung đơn nam, đơn nữ và đôi nam nữ, Trung Quốc đều không có đại diện lọt vào bán kết. Đây là thành tích tệ nhất của bóng bàn Trung Quốc kể từ khi môn thể thao này xuất hiện ở Olympic trẻ năm 2010, và có thể nói là một trong những địa chấn của làng thể thao trẻ.

Theo Liên đoàn Bóng bàn quốc tế (ITTF), trước Dakar 2026, Trung Quốc đã giành tổng cộng 7/9 HCV qua ba kỳ Olympic trẻ.

Đặc biệt, họ từng thâu tóm cả ba HCV tại Olympic trẻ Nam Kinh 2014 và Buenos Aires 2018. Những ngôi sao hàng đầu thế giới hiện nay như Phàn Chấn Đông, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Toa đều từng vô địch đấu trường này.

Tuy nhiên, tại Dakar 2026, mọi chuyện hoàn toàn đảo ngược. Ở nội dung đơn nam, Lý Hòa Thần, nhà vô địch U15 thế giới năm 2024, bất ngờ thua Emanuel Otalvaro của Colombia 1-4 tại tứ kết.

Đáng chú ý, Lý Hòa Thần thua ba ván đấu với điểm số sít sao 10-12, 11-13 và 10-12. Otalvaro sau đó giành HCB.

Ở hạng mục đơn nữ, Diêu Duệ Hiên, nhà vô địch Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025, thậm chí bị loại ngay vòng 16 tay vợt.

Cô thất bại 3-4 trước Chen Min Hsin của Đài Bắc Trung Hoa, dù từng toàn thắng trong ba cuộc đối đầu trước đó. Chen sau đó tiến thẳng đến chức vô địch.

Chiến tích của Chen Min Hsin phần nào cứu vãn danh dự cho làng bóng bàn Hoa ngữ. Nhưng nếu tính riêng Liên đoàn Bóng bàn Trung Quốc, họ vẫn chịu cảnh trắng tay.

Ở đôi nam nữ, cặp Lý Hòa Thần - Diêu Duệ Hiên tiếp tục gây thất vọng khi thua 1-3 trước Ryuusei Kawakami - Miku Matsushima của Nhật Bản tại tứ kết. Chính cặp đôi Nhật Bản sau đó giành HCV. Đáng chú ý, Matsushima mới 13 tuổi.

Chung cuộc, Nhật Bản thống trị môn bóng bàn Olympic trẻ 2026 với hai HCV thuộc về Kawakami (đơn nam) và cặp Kawakami - Matsushima (đôi nam nữ). HCV còn lại thuộc về Chen Min Hsin ở nội dung đơn nữ.

Thất bại lịch sử này khiến ban huấn luyện bóng bàn Trung Quốc phải lên tiếng. Trả lời Tân Hoa xã, HLV đội nam Ngô Hạo thừa nhận khoảng cách trình độ giữa các tài năng trẻ thế giới hiện không còn quá lớn.

Bóng bàn Trung Quốc chịu cú sốc thất bại chưa từng có trong lịch sử - Ảnh 1.

Tay vợt nữ Diêu Duệ Hiên - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Ông đặc biệt chỉ ra điểm yếu về khả năng chịu áp lực và xử lý những thời điểm quyết định của các tay vợt Trung Quốc.

"Cả hai trận thua đều thua ở những điểm số then chốt. Ở đôi nam nữ là khi giằng co đến 10-10, đơn nam cũng vậy. Các VĐV chưa đủ quyết đoán khi xử lý những điểm số quyết định", ông Ngô Hạo phân tích.

Trong khi đó, HLV đội nữ Trịnh Trường Cung nhận xét Chen Min Hsin thi đấu nhanh, mạnh và quyết đoán hơn Diêu Duệ Hiên trong ván quyết định.

Theo Tân Hoa xã, kết quả tại Dakar cho thấy ưu thế từng rất rõ rệt của Trung Quốc ở cấp độ bóng bàn trẻ đã không còn nổi bật.

Ban huấn luyện nước này thừa nhận thất bại là hồi chuông cảnh báo cực kỳ nặng nề với bóng bàn - môn thể thao mà người Trung Quốc tưởng chừng "thiên thu trường trị".

Bóng bàn Trung Quốc chịu cú sốc thất bại chưa từng có trong lịch sử - Ảnh 4.'Lão bà' 43 tuổi thắng sốc siêu sao bóng bàn Trung Quốc

Dù đã 43 tuổi và từng hai lần đứt gân Achilles, tay vợt Han Ying vẫn khiến bóng bàn Trung Quốc phải e ngại khi liên tiếp đánh bại những ngôi sao hàng đầu thế giới.

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    Chủ đề: Đài Loan chung kết Olympic trẻ Trung Quốc tay vợt

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