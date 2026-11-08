Sức bền của 'vua Kazu' chắc Ronaldo không sánh nổi

Tiền đạo Kazuyoshi Miura trong buổi ra mắt CLB Fukushima United - Ảnh: REUTERS

Ngày 7-11, Miura được tung vào sân ở phút 90+2 trận Fukushima United gặp FC Ryukyu, thuộc vòng 16 mùa giải 2026-2027 tại hạng ba Nhật Bản. Khi đó, đội chủ nhà đang dẫn 4-1. Đeo băng đội trưởng trên tay, lão tướng có biệt danh “vua Kazu” cùng đồng đội bảo toàn chiến thắng.

J-League xác nhận Miura ra sân ở tuổi 59, 8 tháng và 12 ngày. Ông vượt xa kỷ lục J3 trước đó của Teruyoshi Ito, người thi đấu cho Azul Claro Numazu ở tuổi 50, 2 tháng và 24 ngày vào năm 2024.

Cột mốc này giúp Miura đồng thời nắm giữ kỷ lục cầu thủ lớn tuổi nhất ra sân ở cả ba hạng đấu J1, J2 và J3. Trước đó, ông lập kỷ lục tại J1 khi 54 tuổi và 12 ngày, còn tại J2 là 52 tuổi, 8 tháng và 29 ngày.

Đây cũng là lần đầu Miura thi đấu ở một trận thuộc hệ thống giải vô địch J-League kể từ tháng 3-2021, thời điểm còn khoác áo Yokohama FC tại J1.

Trong khoảng thời gian đó, ông vẫn chơi bóng ở các giải khác, trong đó có Bồ Đào Nha và hạng dưới Nhật Bản.

Ông còn có 6 lần ra sân ở giải đấu đặc biệt trong giai đoạn bóng đá Nhật Bản chuyển sang lịch thi đấu thu - xuân.

Sinh ngày 26-2-1967, Miura bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp tại Santos năm 1986. Hành trình kéo dài hơn 40 năm đưa ông qua nhiều nền bóng đá, từ Brazil, Nhật Bản đến Ý, Croatia, Úc và Bồ Đào Nha.

Miura gia nhập Fukushima theo dạng cho mượn từ Yokohama FC. Hồi tháng 6, ông gia hạn thời gian gắn bó với đội bóng đến tháng 6-2027. Điều này mở ra cơ hội để tiền đạo kỳ cựu tiếp tục thi đấu sau sinh nhật lần thứ 60 vào ngày 26-2 năm sau.