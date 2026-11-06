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Ronaldo từ chối đá trận chia tay tuyển Bồ Đào Nha

tác giả
TUẤN LONG
TUẤN LONG
TUẤN LONG

Theo truyền thông nước nhà, Cristiano Ronaldo không muốn chơi trận chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha dù Liên đoàn Bóng đá nước này (FPF) dự định tổ chức lễ tri ân sau khi anh tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế.

Ronaldo từ chối đá trận chia tay tuyển Bồ Đào Nha - Ảnh 1.

Bồ Đào Nha chạm trán Xứ Wales tại UEFA Nations League dường như là trận đấu cuối cùng của Ronaldo trong màu áo tuyển nước nhà - Ảnh: REUTERS

Ngôi sao Cristiano Ronaldo chính thức tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế ở tuổi 41 (tối 5-11) và khép lại hành trình 23 năm huyền thoại với 146 bàn thắng sau 234 trận trong màu áo Bồ Đào Nha. 

Theo tiết lộ từ tờ Observador, quyết định giải nghệ đột ngột của Ronaldo đã làm xáo trộn toàn bộ kế hoạch của Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF). 

Dù Chủ tịch Pedro Proenca và FPF rất muốn tổ chức một trận đấu tri ân xứng tầm với di sản mà đội trưởng mang áo số 7 mang lại, nhưng bản thân Ronaldo lại không muốn tham gia bất kỳ trận đấu chia tay nào do liên đoàn tổ chức dưới thời ban huấn luyện hiện tại.

Nguyên nhân sâu xa xuất phát từ mối quan hệ đổ vỡ không thể cứu vãn giữa Ronaldo và HLV Jorge Jesus

Sóng gió bắt đầu từ đợt tập trung hồi tháng 9, khi CR7 phải ngồi dự bị trong trận gặp Na Uy tại Oslo. 

Cảm thấy bất mãn với cách đối xử của ban huấn luyện, tiền đạo sinh năm 1985 đã tự ý rời nơi tập trung. Hành động này khiến anh phải nhận án phạt tài chính và bị FPF đình chỉ thi đấu 1 tháng.

Án phạt kết thúc vào ngày 30-10, giúp Ronaldo đủ điều kiện góp mặt trong danh sách chuẩn bị cho hai trận đấu tại UEFA Nations League gặp Đan Mạch và Xứ Wales trong tháng 11. 

HLV Jorge Jesus vẫn bày tỏ ý định triệu tập ngôi sao người Bồ vì tin rằng tầm ảnh hưởng của anh là không thể thay thế.

Tuy nhiên, Ronaldo hoàn toàn không có ý định làm việc trở lại với nhà cầm quân 72 tuổi. Anh thậm chí từ chối một cuộc điện thoại hòa giải do Chủ tịch Proenca làm trung gian vào ngày 5-11, đồng thời làm ngơ trước những tin nhắn từ HLV trưởng.

Nhận thấy không thể trì hoãn việc trở lại đội tuyển đến tháng 3-2027 như dự tính ban đầu do án phạt kết thúc sớm, Ronaldo quyết định công bố giải nghệ sớm hơn một ngày so với lịch công bố danh sách của HLV Jorge Jesus. 

Động thái này giúp anh tránh việc phải công khai từ chối lệnh triệu tập từ liên đoàn.

Dù khép lại 23 năm cống hiến trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha bằng hai chức vô địch châu Âu (Euro 2016, UEFA Nations League 2019 và 2025) cùng vô số kỷ lục vô tiền khoáng hậu, cái kết cho sự nghiệp quốc tế của chủ nhân 5 Quả bóng vàng lại nhuốm buồn bởi những mâu thuẫn với các HLV.

Ronaldo từ chối đá trận chia tay tuyển Bồ Đào Nha - Ảnh 3.Ronaldo trả lại áo số 7 tuyển Bồ Đào Nha, cuộc đua 'kế thừa' sẽ hấp dẫn?

Cristiano Ronaldo tuyên bố trả lại chiếc áo số 7 sau 23 năm cống hiến cho tuyển Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, ít ai biết rằng trong kỷ nguyên CR7, đã có tới 15 cầu thủ khác được đăng ký mặc số áo huyền thoại này.

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TUẤN LONG
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    Chủ đề: CR7 Ronaldo Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo Jorge Jesus

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