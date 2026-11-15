Tuyển Bồ Đào Nha tri ân áo số 7 của Ronaldo theo cách đặc biệt

Tuyển Bồ Đào Nha thêm nét ngang vào số 7 trên áo đấu - Ảnh: FPF

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) đã công bố thay đổi thiết kế áo số 7, áp dụng từ trận gặp Đan Mạch ở Nations League. Điểm khác biệt là nét ngang nhỏ giữa số 7, giúp phân biệt với phiên bản gắn liền tên tuổi Ronaldo.

“Đã đến lúc ra mắt số 7 mới. Bởi có một số 7 sẽ là vĩnh cửu”, tài khoản tuyển Bồ Đào Nha viết kèm video giới thiệu trên mạng xã hội. Bài đăng còn sử dụng biểu tượng vô cực và con dê, gợi nhắc danh xưng “GOAT” dành cho cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại.

Theo FPF, thay đổi này nhằm lưu giữ những câu chuyện, ký ức, thành công và cảm xúc gắn với Ronaldo. Kiểu số cũ được bảo tồn như biểu tượng cho dấu ấn của cựu đội trưởng, trong khi phiên bản mới tiếp nối tinh thần và niềm tự hào của đội tuyển.

Cách tri ân này giúp Bồ Đào Nha tiếp tục sử dụng áo số 7 theo quy định về số áo tại các giải đấu. Chẳng hạn, điều lệ Nations League 2026-2027 yêu cầu cầu thủ dùng số từ 1 đến 23 ở vòng bảng, tứ kết và play-off.

Carlos Forbs, cầu thủ của Club Brugge được trao áo số 7 với thiết kế mới trong trận gặp Đan Mạch.

Trước giờ bóng lăn tại Braga, các cầu thủ Bồ Đào Nha đồng loạt mặc áo mang tên Ronaldo và số 7 khi thực hiện nghi thức quốc ca.

Ronaldo chia tay tuyển quốc gia ở tuổi 41, sau 23 năm cống hiến. Anh cùng Bồ Đào Nha giành một chức vô địch Euro và hai danh hiệu Nations League, góp phần tạo nên giai đoạn thành công nhất của đội tuyển.

Dù vậy, đêm tri ân khép lại với thất bại 1-4 của Bồ Đào Nha trước Đan Mạch ngay trên sân nhà.