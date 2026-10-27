Gamuda Land đưa chuẩn sống quốc tế đến Hải Phòng

Celadon City - Đô thị bền vững phía Tây TP.HCM - Ảnh: Gamuda Land

Hơn 30 năm kiến tạo đô thị

Theo Gamuda Land, khi nhu cầu về không gian sống ngày càng đa dạng, giá trị của một dự án bất động sản không chỉ nằm ở kiến trúc hay vật liệu xây dựng. Quy hoạch, cảnh quan, tiện ích và khả năng kết nối cộng đồng cũng góp phần quyết định chất lượng sống lâu dài của cư dân.

Đó cũng chính là kim chỉ nam mà Gamuda Land kiên định theo đuổi suốt ba thập kỷ.

Thành lập từ năm 1995 với tư cách nhánh phát triển bất động sản thuộc Tập đoàn Gamuda Berhad (Malaysia), thương hiệu đã khắc ghi dấu ấn đậm nét qua những đô thị và dự án bền vững, tích hợp toàn diện tại các thành phố lớn tại Việt Nam như Celadon City (TP.HCM), Eaton Park (khu Đông TP.HCM), The Meadow (phía Tây TP.HCM), Artisan Park (TP.HCM), Elysian (TP.HCM), Norton Park (TP.HCM), eNesta (TP.HCM), Springville (Đồng Nai), Gamuda City (Hà Nội).

Mỗi thị trường có đặc điểm riêng về văn hóa, khí hậu và nhu cầu nhà ở. Theo Gamuda Land, việc tìm hiểu những yếu tố này là cơ sở để lựa chọn giải pháp quy hoạch và kiến trúc phù hợp, thay vì áp dụng một mô hình chung cho tất cả dự án.

Tại Singapore, các dự án GEM Residences và OLÁ chú trọng sự kết giữa kiến trúc và cảnh quan nhiệt đới. Ở Malaysia, doanh nghiệp ưu tiên không gian xanh trong quy hoạch đô thị, với quan điểm ưu tiên phát triển công viên trước khi xây dựng nhà ở.

Dù khác biệt về văn hóa, khí hậu và phong cách sống, nhưng các dự án đều hướng đến lấy con người làm trọng tâm, đưa chuẩn mực quốc tế hòa vào bản sắc từng vùng đất, thay vì nhân rộng một khuôn mẫu phát triển.

Triết lý "Making a Good Town" (Kiến tạo một khu đô thị đáng sống) là định hướng được Gamuda Land xác định là định hướng phát triển. Theo đó, khu đô thị không chỉ đáp ứng nhu cầu nhà ở mà còn cần có không gian sinh hoạt chung, cảnh quán và các tiện tích phục vụ đời sống hàng ngày.

Từ sự tĩnh tại giữa thiên nhiên trong lành, những giây phút sum vầy quý giá của gia đình, đến chuỗi trải nghiệm sống thời thượng, giải trí và mua sắm, tất cả hòa điệu thành một vòng tròn sinh thái liền mạch. Cách tiếp cận này hướng đến sự kết hợp giữa không gian riêng tư và khu vực sinh hoạt chung, đồng thời duy trì diện tích dành cho cây xanh.

Chính vì vậy, Gamuda Land liên tục được vinh danh ở hạng mục Best Developer (Nhà phát triển bất động sản xuất sắc nhất Việt Nam) trong nhiều năm liền tại PropertyGuru Vietnam Property Awards. Đây là một trong những giải thưởng ghi nhận hoạt động phát triển bất động sản của doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam.

Giải thưởng Best Developer tại PropertyGuru Vietnam Property Awards - Ảnh: Gamuda Land

Ambience: Sống xanh giữa thành phố cảng

Gamuda Land đánh giá Hải Phòng đang phát triển các lĩnh vực logistics, công nghiệp, công nghệ cao. Quá trình này kéo theo nhu cầu về nhà ở và tiện ích cho lực lượng lao động, chuyên gia cùng nhóm cư dân có yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sống.

Trong bối cảnh đó, Gamuda Land phát triển Ambience tại Hải Phòng. Dự án tiếp tục định hướng kết hợp không gian ở với tiện ích và cảnh quan, trong đó có mô hình Vertical Living, tổ chức các chức năng sinh hoạt và tiện ích theo chiều cao tòa nhà.

Ambience có hơn 50 tiện ích, được phân thành sáu nhóm không gian theo các tầng chức năng. Các tiện ích hướng đến nhiều nhu cầu khác nhau, từ nghỉ ngơi, vận động, thư giãn đến giao lưu và sinh hoạt cộng đồng.

Mô hình sống quốc tế Vertical Living - Ảnh: Gamuda Land

Theo thông tin từ doanh nghiệp, không dừng lại ở tiện nghi hiện đại, một điểm đáng chú ý khác của Ambience là định hướng kiến trúc sinh thái Biophilic, chú trọng kết nối con người với thiên nhiên. 30% diện tích dự án được dành cho mảng xanh.



Cây xanh và ánh sáng tự nhiên được đưa vào thiết kế cảnh quan và các không gian sử dụng. Ban công, tầm nhìn và hành lang sinh hoạt là những khu vực có thể tăng cường sự hiện diện của thiên nhiên trong đời sống cư dân.

Ambience cũng hướng tới chứng chỉ công trình xanh quốc tế EDGE. Đây là định hướng nhằm gắn quá trình phát triển dự án với các tiêu chí sử dụng tài nguyên hiệu quả. Việc đáp ứng các yêu cầu cụ thể sẽ cần được đánh giá theo quy trình chứng nhận.

Những nỗ lực kiến tạo của Ambience đã được giới chuyên môn ghi nhận với 4 giải thưởng danh giá tại PropertyGuru Vietnam Property Awards: Dự án căn hộ xuất sắc (Miền Bắc), Dự án thương mại phong cách sống xuất sắc, Thiết kế kiến trúc căn hộ xuất sắc và Dự án phức hợp xuất sắc. Đây là cột mốc ghi nhận nỗ lực đưa các tiêu chuẩn phát triển quốc tế đến Hải Phòng.

Với Ambience, Gamuda Land hướng đến mô hình nhà ở kết hợp tiện ích, cảnh quan và không gian sinh hoạt chung. Dự án được phát triển trong bối cảnh Hải Phòng mở rộng hoạt động công nghiệp, logistics và thu hút thêm lực lượng lao động, chuyên gia.

Việc hình thành một cộng đồng cư dân gắn kết không chỉ phụ thuộc vào thiết kế ban đầu mà còn liên quan đến chất lượng vận hành, khả năng duy trì tiện ích và cách tổ chức các không gian chung. Đây sẽ là những yếu tố ảnh hưởng đến trải nghiệm sống của cư dân khi dự án đi vào hoạt động.

Đặc quyền sống hòa cùng thiên nhiên - Ảnh: Gamuda Land

Được thành lập vào năm 1995, Gamuda Land là bộ phận phát triển bất động sản của Gamuda Berhad - tập đoàn xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng hàng đầu Malaysia. Với hơn 30 năm kinh nghiệm, Gamuda Land đã phát triển các khu đô thị và cao ốc tại Malaysia, Singapore, Việt Nam, Anh và Úc. Gamuda Land đã thành công trong việc kiến tạo những khu đô thị nổi bật tại Hà Nội và TP.HCM, xây dựng không gian sống bền vững và hình thành các cộng đồng cư dân thịnh vượng. Tiếp nối những thành tựu này, Gamuda Land Việt Nam không ngừng mở rộng dấu ấn tại các thành phố lớn với 11 dự án tọa lạc tại những trung tâm phát triển đầy tiềm năng như TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng và Đồng Nai.