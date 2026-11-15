California Fitness tiếp tục đóng cửa, nhiều lý do khiến phòng gym lớn lao đao

California Fitness & Yoga thông báo tạm ngưng hoạt động câu lạc bộ Bình Dương từ ngày 15-11

Những biến động của chuỗi phòng tập lâu năm này cũng đặt ra câu hỏi về sức cạnh tranh và khả năng tồn tại của các mô hình kinh doanh phòng gym hiện nay.

Từng là một trong những thương hiệu thể hình lớn tại Việt Nam với mạng lưới hàng chục câu lạc bộ, California Fitness & Yoga nay chỉ còn một cơ sở được ghi nhận hoạt động, kéo theo quyền lợi của hàng ngàn học viên bị "treo lơ lửng".

California Fitness đóng thêm cơ sở, hội viên tiếp tục chờ đợi

Từ ngày 15-11, California Fitness & Yoga tạm ngưng hoạt động tại câu lạc bộ California Bình Dương, thông báo được đưa ra chỉ ít giờ trước thời điểm đóng cửa.

Theo thông báo phát đi lúc 23h ngày 14-11, doanh nghiệp cho biết việc tạm ngưng nhằm "thực hiện một số điều chỉnh trong công tác vận hành của hệ thống". Thẻ hội viên sẽ được bảo lưu, song chưa có thông tin về thời điểm mở cửa trở lại, phương án chuyển địa điểm tập hoặc hoàn trả chi phí đối với dịch vụ đã thanh toán nhưng chưa sử dụng.

Đây không phải lần đầu kế hoạch vận hành của California thay đổi trong thời gian ngắn. Doanh nghiệp từng dự kiến mở cửa trở lại hai cơ sở Pegasus Plaza Biên Hòa và Lapen Center Vũng Tàu từ ngày 5-11.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, chỉ có địa điểm tại Biên Hòa hoạt động trở lại, còn cơ sở Vũng Tàu chưa mở cửa đúng kế hoạch. Đến ngày 15-11, Pegasus Plaza Biên Hòa là cơ sở duy nhất trên cả nước được ghi nhận còn hoạt động của hệ thống.

Việc các câu lạc bộ lần lượt tạm ngưng khiến nhiều hội viên thêm bất an, đặc biệt là những người đã chi hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng cho các gói tập dài hạn, trọn đời hoặc dịch vụ huấn luyện viên cá nhân (PT).

Trước đó, California từng khảo sát phương án thu thêm 599.000 đồng/tháng đối với hội viên hiện hữu để hỗ trợ khôi phục hoạt động, gây nhiều ý kiến trái chiều khi khách hàng cho rằng họ đã thanh toán đầy đủ nhưng chưa được cung cấp dịch vụ như cam kết.

Đáng chú ý, Bình Dương Square tạm ngưng chỉ vài ngày trước mốc 19-11, thời điểm California dự kiến cập nhật tiến độ tái cấu trúc. Với hội viên, điều họ mong đợi nhất là một phương án rõ ràng để tiếp tục tập luyện hoặc giải quyết phần dịch vụ đã trả tiền nhưng chưa sử dụng.

Nhiều lý do khiến phòng gym lớn lao đao

Các hội viên tham gia lớp yoga tại California Fitness & Yoga - Ảnh: CALIFORNIA FITNESS & YOGA

Không riêng California Fitness & Yoga, thị trường thể hình thời gian qua liên tiếp chứng kiến những thương hiệu lớn thu hẹp quy mô, thậm chí rời "cuộc chơi" sau nhiều năm hoạt động.

Mới đây, Citigym đóng cửa cơ sở Vạn Hạnh Mall từ ngày 10-11, sau 8 năm hoạt động, đồng thời tạm ngưng địa điểm trên đường Lê Văn Việt từ ngày 11-11.

Elite Fitness đóng cửa cơ sở cuối cùng tại TP.HCM vào tháng 6-2026. Fit24 ngừng hoạt động toàn bộ phòng tập tại TP.HCM từ cuối năm 2024, Getfit Gym & Yoga rời thị trường vào tháng 2-2026, còn Core Fitness & Yoga thông báo tạm ngưng từ tháng 8-2026 do khó khăn tài chính.

Những biến động này đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì mô hình phòng gym cao cấp. Với mặt bằng rộng hàng nghìn mét vuông tại các vị trí đắc địa, tích hợp nhiều tiện ích như hồ bơi, xông hơi, yoga và lớp tập nhóm, doanh nghiệp phải gánh chi phí lớn cho thuê mặt bằng, nhân sự, thiết bị và bảo trì, ngay cả khi lượng khách giảm.

Bên cạnh đó, việc bán thẻ dài hạn, thậm chí trọn đời, cùng các gói PT trả trước giúp doanh nghiệp thu tiền ngay nhưng phải cung cấp dịch vụ trong nhiều năm. Khi lượng khách mới hoặc tỉ lệ gia hạn giảm, mô hình này có nguy cơ mất cân đối dòng tiền nếu doanh nghiệp không bảo đảm nguồn lực để duy trì hoạt động và thực hiện cam kết với khách hàng.

Khủng hoảng của các chuỗi phòng gym lớn không chỉ diễn ra tại Việt Nam. Tháng 9-2026, True Fitness và True Yoga tại Singapore đóng cửa, khiến hàng trăm hội viên bị ảnh hưởng. Theo Hiệp hội Người tiêu dùng Singapore (CASE), đến ngày 11-9, cơ quan này tiếp nhận 241 khiếu nại, với tổng số tiền khách hàng khai báo bị ảnh hưởng hơn 609.000 SGD, liên quan đến các gói hội viên và dịch vụ chưa sử dụng. Thông tin từ Channel NewsAsia (CNA) cho biết công ty mẹ Kontafarma China Holdings lý giải việc ngừng kinh doanh xuất phát từ cạnh tranh ngày càng gay gắt, chi phí thu hút khách hàng tăng và áp lực dòng tiền. Dù một số chuỗi lớn gặp khó, nhu cầu tập luyện tại nhiều thị trường vẫn tăng. Báo cáo European Health & Fitness Market Report 2026 của Deloitte và EuropeActive cho thấy châu Âu có 75,5 triệu hội viên phòng tập năm 2025, tăng 5,8% so với năm trước.