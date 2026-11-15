Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

California Fitness tiếp tục đóng cửa, nhiều lý do khiến phòng gym lớn lao đao

tác giả
HÀ PHƯƠNG
HÀ PHƯƠNG
HÀ PHƯƠNG

California Fitness & Yoga tiếp tục tạm ngưng thêm một cơ sở tại Bình Dương, trong khi tình hình hoạt động tại Biên Hòa và Vũng Tàu chưa được khôi phục đồng đều.

California Fitness đóng cửa , thị trường phòng gym Việt Nam thay đổi ra sao năm 2026 - Ảnh 1.

California Fitness & Yoga thông báo tạm ngưng hoạt động câu lạc bộ Bình Dương từ ngày 15-11

Những biến động của chuỗi phòng tập lâu năm này cũng đặt ra câu hỏi về sức cạnh tranh và khả năng tồn tại của các mô hình kinh doanh phòng gym hiện nay.

Từng là một trong những thương hiệu thể hình lớn tại Việt Nam với mạng lưới hàng chục câu lạc bộ, California Fitness & Yoga nay chỉ còn một cơ sở được ghi nhận hoạt động, kéo theo quyền lợi của hàng ngàn học viên bị "treo lơ lửng".

California Fitness đóng thêm cơ sở, hội viên tiếp tục chờ đợi

Từ ngày 15-11, California Fitness & Yoga tạm ngưng hoạt động tại câu lạc bộ California Bình Dương, thông báo được đưa ra chỉ ít giờ trước thời điểm đóng cửa.

Theo thông báo phát đi lúc 23h ngày 14-11, doanh nghiệp cho biết việc tạm ngưng nhằm "thực hiện một số điều chỉnh trong công tác vận hành của hệ thống". Thẻ hội viên sẽ được bảo lưu, song chưa có thông tin về thời điểm mở cửa trở lại, phương án chuyển địa điểm tập hoặc hoàn trả chi phí đối với dịch vụ đã thanh toán nhưng chưa sử dụng.

Đây không phải lần đầu kế hoạch vận hành của California thay đổi trong thời gian ngắn. Doanh nghiệp từng dự kiến mở cửa trở lại hai cơ sở Pegasus Plaza Biên Hòa và Lapen Center Vũng Tàu từ ngày 5-11. 

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, chỉ có địa điểm tại Biên Hòa hoạt động trở lại, còn cơ sở Vũng Tàu chưa mở cửa đúng kế hoạch. Đến ngày 15-11, Pegasus Plaza Biên Hòa là cơ sở duy nhất trên cả nước được ghi nhận còn hoạt động của hệ thống.

Việc các câu lạc bộ lần lượt tạm ngưng khiến nhiều hội viên thêm bất an, đặc biệt là những người đã chi hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng cho các gói tập dài hạn, trọn đời hoặc dịch vụ huấn luyện viên cá nhân (PT).

Trước đó, California từng khảo sát phương án thu thêm 599.000 đồng/tháng đối với hội viên hiện hữu để hỗ trợ khôi phục hoạt động, gây nhiều ý kiến trái chiều khi khách hàng cho rằng họ đã thanh toán đầy đủ nhưng chưa được cung cấp dịch vụ như cam kết.

Đáng chú ý, Bình Dương Square tạm ngưng chỉ vài ngày trước mốc 19-11, thời điểm California dự kiến cập nhật tiến độ tái cấu trúc. Với hội viên, điều họ mong đợi nhất là một phương án rõ ràng để tiếp tục tập luyện hoặc giải quyết phần dịch vụ đã trả tiền nhưng chưa sử dụng.

Nhiều lý do khiến phòng gym lớn lao đao 

California Fitness đóng cửa , thị trường phòng gym Việt Nam thay đổi ra sao năm 2026 - Ảnh 2.

Các hội viên tham gia lớp yoga tại California Fitness & Yoga - Ảnh: CALIFORNIA FITNESS & YOGA

Không riêng California Fitness & Yoga, thị trường thể hình thời gian qua liên tiếp chứng kiến những thương hiệu lớn thu hẹp quy mô, thậm chí rời "cuộc chơi" sau nhiều năm hoạt động.

Mới đây, Citigym đóng cửa cơ sở Vạn Hạnh Mall từ ngày 10-11, sau 8 năm hoạt động, đồng thời tạm ngưng địa điểm trên đường Lê Văn Việt từ ngày 11-11.

Elite Fitness đóng cửa cơ sở cuối cùng tại TP.HCM vào tháng 6-2026. Fit24 ngừng hoạt động toàn bộ phòng tập tại TP.HCM từ cuối năm 2024, Getfit Gym & Yoga rời thị trường vào tháng 2-2026, còn Core Fitness & Yoga thông báo tạm ngưng từ tháng 8-2026 do khó khăn tài chính.

Những biến động này đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì mô hình phòng gym cao cấp. Với mặt bằng rộng hàng nghìn mét vuông tại các vị trí đắc địa, tích hợp nhiều tiện ích như hồ bơi, xông hơi, yoga và lớp tập nhóm, doanh nghiệp phải gánh chi phí lớn cho thuê mặt bằng, nhân sự, thiết bị và bảo trì, ngay cả khi lượng khách giảm.

Bên cạnh đó, việc bán thẻ dài hạn, thậm chí trọn đời, cùng các gói PT trả trước giúp doanh nghiệp thu tiền ngay nhưng phải cung cấp dịch vụ trong nhiều năm. Khi lượng khách mới hoặc tỉ lệ gia hạn giảm, mô hình này có nguy cơ mất cân đối dòng tiền nếu doanh nghiệp không bảo đảm nguồn lực để duy trì hoạt động và thực hiện cam kết với khách hàng.

Khủng hoảng của các chuỗi phòng gym lớn không chỉ diễn ra tại Việt Nam. Tháng 9-2026, True Fitness và True Yoga tại Singapore đóng cửa, khiến hàng trăm hội viên bị ảnh hưởng.

Theo Hiệp hội Người tiêu dùng Singapore (CASE), đến ngày 11-9, cơ quan này tiếp nhận 241 khiếu nại, với tổng số tiền khách hàng khai báo bị ảnh hưởng hơn 609.000 SGD, liên quan đến các gói hội viên và dịch vụ chưa sử dụng.

Thông tin từ Channel NewsAsia (CNA) cho biết công ty mẹ Kontafarma China Holdings lý giải việc ngừng kinh doanh xuất phát từ cạnh tranh ngày càng gay gắt, chi phí thu hút khách hàng tăng và áp lực dòng tiền.

Dù một số chuỗi lớn gặp khó, nhu cầu tập luyện tại nhiều thị trường vẫn tăng. Báo cáo European Health & Fitness Market Report 2026 của Deloitte và EuropeActive cho thấy châu Âu có 75,5 triệu hội viên phòng tập năm 2025, tăng 5,8% so với năm trước.

California Fitness đóng cửa , thị trường phòng gym Việt Nam thay đổi ra sao năm 2026 - Ảnh 3.California Fitness tiếp tục tạm đóng 7 phòng tập, thẻ VIP có thành thẻ nhựa?

Ngày 24-10, California Fitness & Yoga tiếp tục tạm ngưng hoạt động 7 phòng tập tại TP.HCM và Hà Nội, nối dài danh sách các cơ sở phải đóng cửa trong tháng 10.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
HÀ PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: gym tập gym California Fitness phòng tập

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất