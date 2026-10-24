California Fitness tiếp tục tạm đóng 7 phòng tập, thẻ VIP có thành thẻ nhựa?

Những ngày vừa qua, ban lãnh đạo California Fitness & Yoga đã đến một số câu lạc bộ để trực tiếp gặp gỡ, gửi lời xin lỗi và nhận trách nhiệm về những gián đoạn trong hoạt động vừa qua - Ảnh: Fanpage DN

Tối 24-10, hội viên California Fitness & Yoga (California) tiếp tục nhận được thông báo tạm đóng hai câu lạc bộ Cali 3-2 và Cali Thủ Đức từ ngày 25 đến hết 31-10 vì vấn đề liên quan đến vận hành.

Thông báo được gửi lúc 20h, chưa đầy một ngày trước thời điểm có hiệu lực khiến nhiều hội viên bàng hoàng, lo lắng.

Thêm 7 phòng tập tạm ngưng hoạt động

Trước đó, đêm 23-10, hệ thống này cũng bất ngờ thông báo tạm ngưng 5 phòng tập tại TP.HCM và Hà Nội. Trong đó, 4 cơ sở tại TP.HCM gồm Landmark 81, Cali Tower, Gigamall và Thảo Điền Pearl; tại Hà Nội là Vincom Star City. Thời gian tạm đóng được thông báo đến hết ngày 31-10.

Như vậy, chỉ trong hai ngày 24 và 25-10, California sẽ tạm ngưng thêm 7 cơ sở. Đáng chú ý, Cali 3/2 và cơ sở tại Thủ Đức nằm trong nhóm phòng tập trước đó vẫn được ghi nhận hoạt động tại TP.HCM. Việc nhiều cơ sở liên tiếp đóng cửa không chỉ làm gián đoạn lịch tập mà còn khiến hội viên lo ngại về quyền lợi của các gói dịch vụ dài hạn đã thanh toán trước.

Theo các thông báo gửi đến hội viên tối 23-10, bốn cơ sở tại TP.HCM gồm Landmark 81, Cali Tower, Gigamall và Thảo Điền Pearl tạm ngưng từ ngày 24 đến hết 31-10 do vấn đề vận hành. Tại Hà Nội, cơ sở Vincom Star City cũng thông báo tạm đóng trong cùng thời gian.

Đáng chú ý, một số hội viên chỉ nhận được thông báo vào khoảng 23h ngày 23-10, tức vài giờ trước khi phòng tập ngừng mở cửa. Thời điểm thông báo sát ngày khiến người tập khó chủ động sắp xếp lịch trình hoặc tìm cơ sở thay thế.

Đợt tạm ngưng mới diễn ra sau khi hàng loạt chi nhánh California tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Đồng Nai lần lượt thông báo đóng cửa từ giữa tháng 10.

Trong đó có Hùng Vương Plaza, SC VivoCity, Pico Plaza, Gold View tại TP.HCM; Sky City tại Hà Nội cùng các cơ sở ở Đà Nẵng và Biên Hòa. Riêng Centuryon Saigon Centre tại TP.HCM thông báo tạm ngưng trong 6 tháng, từ ngày 17-10-2026 đến 17-4-2027.

Việc nhiều địa điểm đồng loạt tạm đóng khiến mạng lưới phòng tập tiếp tục thu hẹp, ảnh hưởng đến khả năng sử dụng dịch vụ tại nhiều chi nhánh, một trong những lợi ích được khách hàng cân nhắc khi mua thẻ dài hạn.

Dù có thể chuyển sang cơ sở còn hoạt động, hội viên vẫn phải tính toán khoảng cách di chuyển, lịch học và các tiện ích đi kèm. Nếu không có địa điểm phù hợp, người tập phải gián đoạn việc tập luyện dù đã thanh toán trước.

Hội viên bất an, lo mất quyền lợi dài hạn

Nhiều hội viên đã nhen nhóm hy vọng khi Chủ tịch California Fitness & Yoga xuất hiện và trấn an. Tuy nhiên, số phòng tập đóng cửa vẫn tăng lên - Ảnh: Fanpage DN

Trao đổi với Tuổi Trẻ, chị Linh, một hội viên California, cho biết nhận thông báo tạm đóng cửa lúc 23h khuya 23-10, khi chị đã đi ngủ. Đến sáng hôm sau, kiểm tra điện thoại chị mới biết phòng tập ngừng hoạt động. Do thường xuyên tập luyện lúc 6h sáng, chị cho rằng nếu không kịp đọc thông báo, mình có thể mất công đến phòng tập như thường lệ.

Theo chị Linh, trước thời điểm tạm đóng, hoạt động tại cơ sở chị thường đến vẫn diễn ra bình thường. Chị đã mua thẻ hội viên nhiều năm và vừa gia hạn vào tháng 7-2026.

"California nói tạm đóng hết tháng 10 nhưng không biết có thật không hay là đóng hẳn luôn. Từ giờ tới cuối tháng không biết mình phải qua đâu tập", chị Linh chia sẻ.

Cùng chung lo ngại, anh Phan Cao Khoa cho biết đã chi hơn 50 triệu đồng mua thẻ California thời hạn 5 năm, chủ yếu vì hệ thống có nhiều chi nhánh, thuận tiện thay đổi địa điểm theo lịch trình cá nhân.

Tuy nhiên, khi hàng loạt cơ sở tạm đóng, anh không còn nơi tập phù hợp, đồng thời lo ngại mất quyền lợi đối với thời gian sử dụng còn lại. Nhiều người còn lo lắng những chiếc thẻ vàng, bạch kim trọn đời, siêu VIP một thời, giờ về đúng nghĩa là thẻ nhựa.

Anh Khoa cho biết từng gặp tình huống tương tự khi hệ thống phòng tập Fit24 ngừng hoạt động. Vì vậy, trước diễn biến tại California, tâm lý anh chuyển từ hoang mang, lo lắng sang bức xúc và bất lực.

Thông báo tạm ngưng hoạt động được đưa ra lúc 20h tối ngày 24-10.

"Điều khiến tôi lo ngại không chỉ là việc mất đi địa điểm tập luyện quen thuộc, mà còn là nguy cơ mất toàn bộ thời gian sử dụng còn lại trên thẻ tập đã thanh toán trước".

Theo anh, một số hội viên còn mua thẻ bằng hình thức trả góp qua ngân hàng. Khi phòng tập tạm ngưng, khách hàng không có nơi tập phù hợp nhưng vẫn phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Từ trải nghiệm của mình, anh Khoa đặt vấn đề về trách nhiệm giám sát các dịch vụ trả trước dài hạn, cũng như cơ chế bảo vệ khách hàng khi doanh nghiệp không thể tiếp tục cung cấp dịch vụ như cam kết.

Đối với các hợp đồng kéo dài nhiều năm, việc bảo lưu thẻ có thể giúp giữ lại thời hạn sử dụng nhưng chưa giải quyết được nhu cầu tập luyện trước mắt. Trường hợp các cơ sở tiếp tục đóng cửa sau thời hạn thông báo, phương án bố trí địa điểm thay thế, gia hạn hợp đồng hoặc hoàn trả phần dịch vụ chưa thực hiện là những vấn đề cần được làm rõ.

Tuổi Trẻ đã liên hệ California Fitness & Yoga để tìm hiểu kế hoạch khôi phục hoạt động và phương án bảo đảm quyền lợi hội viên, đặc biệt đối với các trường hợp mua thẻ dài hạn và trả góp qua ngân hàng.