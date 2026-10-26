California Fitness tạm ngưng toàn bộ phòng tập tại Hà Nội, hội viên lo lắng quyền lợi

Ban lãnh đạo California Fitness & Yoga trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với hội viên tại một phòng tập của hệ thống trước khi hệ thống này đóng thêm điểm tập - Ảnh: California Fitness & Yoga.

Từ ngày 26-10, toàn bộ phòng tập California Fitness & Yoga tại Hà Nội tạm ngưng hoạt động, trong khi đó cơ sở duy nhất ở Nha Trang cũng thông báo tạm đóng.

Việc mạng lưới tiếp tục thu hẹp đặt ra vấn đề về kế hoạch khôi phục dịch vụ và quyền lợi của hội viên, người lao động.

Toàn bộ phòng tập California tại Hà Nội tạm ngưng hoạt động

Ba phòng tập California Fitness & Yoga (California) tại Hà Nội gồm Hàng Da, Mipec và Centuryon Royal City bắt đầu tạm ngưng hoạt động từ ngày 26-10, tiếp tục tạo "làn sóng" trên các hội nhóm.

Thời gian tạm đóng dự kiến kéo dài đến hết ngày 31-10 do vấn đề liên quan đến vận hành. Trước đó, cơ sở Times City cũng thông báo tạm ngưng từ ngày 25-10.

Diễn biến này nối tiếp việc hàng loạt phòng tập California tại Hà Nội ngừng hoạt động trong những tháng gần đây. Từ tháng 8, hệ thống đã đóng cửa các cơ sở Pico Xuân Thủy và Capital Tower. Sang tháng 10, Mac Plaza, Sky City, Somerset West Point và Vincom Star City lần lượt thông báo tạm ngưng.

Như vậy, đến ngày 26-10, toàn bộ hệ thống California tại Hà Nội hiện không còn phòng tập hoạt động.

Tại Khánh Hòa, cơ sở California duy nhất ở Nha Trang cũng thông báo tạm đóng từ ngày 25-10. Các phòng tập tại Đà Nẵng, Biên Hòa cùng nhiều địa điểm ở TP.HCM đã lần lượt ngừng đón hội viên.

Riêng tại TP.HCM, trong hai ngày 24 và 25-10, California tiếp tục thông báo tạm ngưng thêm sáu cơ sở gồm Landmark 81, Cali Tower, Gigamall, Thảo Điền Pearl, Cali 3/2 và Cali Thủ Đức.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ đến ngày 26-10, California chỉ còn hai phòng tập đang hoạt động trên cả nước, gồm Aeon Mall Bình Tân và Bình Dương Square, đều thuộc địa bàn TP.HCM.

So với mạng lưới khoảng 35 câu lạc bộ được ghi nhận năm 2025, số phòng tập còn đón hội viên của California đã thu hẹp đáng kể. Phần lớn cơ sở mới thông báo tạm ngưng đến hết ngày 31-10, song chưa có lịch mở cửa trở lại được xác nhận từ đầu tháng 11.

Việc thu hẹp mạng lưới cũng ảnh hưởng đến khả năng sử dụng dịch vụ của những hội viên đã thanh toán trước các gói tập dài hạn, nhất là tại các địa phương không còn phòng tập hoạt động.

Quyền lợi hội viên và người lao động vẫn bỏ ngỏ

Bên cạnh việc thu hẹp mạng lưới phòng tập, California Fitness & Yoga cho biết đang triển khai tái cấu trúc hoạt động, đồng thời đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến tài chính và nghĩa vụ với người lao động.

Trong thông điệp ngày 19-10, ông Dane Fort, Chủ tịch hệ thống, thừa nhận những hệ thống đang có bất cập trong chiến lược phát triển và công tác vận hành. Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết đang thực hiện kế hoạch tái cấu trúc, đồng thời đề nghị thêm 30 ngày để hoàn thiện phương án xử lý các vấn đề tồn đọng, bảo đảm quyền lợi của hội viên, nhân viên và đối tác. Như vậy, chậm nhất đến ngày 19-11, California Fitness & Yoga phải công bố chiến lược mới cũng như phương án dành cho những hội viên đã đóng tiền tập còn nhiều năm, thậm chí đóng trọn đời.

Việc hàng loạt phòng tập đóng cửa tạm thời cũng gây gián đoạn sử dụng các gói dịch vụ đã thanh toán trước, đặc biệt tại những địa phương không còn địa điểm tập luyện. Một số khách hàng mua thẻ trả góp vẫn phải tiếp tục thanh toán theo thỏa thuận với đơn vị cấp tín dụng, trong khi chưa thể sử dụng đầy đủ dịch vụ đã đăng ký.

Trong khi đó, tiến độ thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm, thanh toán thu nhập cho người lao động và bố trí nhân sự tại những cơ sở tạm ngưng cũng chưa được công bố cụ thể.