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Vũ Thị Trang giúp cầu lông TP.HCM sớm có huy chương Đại hội Thể thao toàn quốc

tác giả
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

Ngay ở ngày thi đấu đầu tiên của môn cầu lông, TP.HCM đã sớm có được huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Vũ Thị Trang giúp cầu lông TP.HCM sớm có huy chương Đại hội Thể thao toàn quốc - Ảnh 1.

Vũ Thị Trang và cầu lông TP.HCM sớm có huy chương Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 nhờ lọt vào bán kết - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Trong ngày 16-11, môn cầu lông tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 chính thức khởi tranh với hai nội dung đồng đội. Tâm điểm diễn ra vào buổi tối, khi chủ nhà TP.HCM ra sân ở tứ kết nội dung đồng đội nữ.

Đối thủ của họ là đơn vị Đồng Tháp. Với lực lượng vượt trội hơn hẳn, tuyển cầu lông TP.HCM dễ dàng có được những chiến thắng có phần lấn lướt. Ngôi sao Vũ Thị Trang là người ra sân đầu tiên của đơn vị chủ nhà. Đối thủ của cô là tay vợt Trần Quỳnh Ngọc.

Với đẳng cấp và kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn, Vũ Thị Trang không gặp nhiều khó khăn. Cô sử dụng những pha điều cầu khó chịu, liên tục dồn ép đối phương. 

Tay vợt chủ nhà giành chiến thắng nhanh chóng 2-0 với tỉ số cách biệt ở các ván là 21-9, 21-5. Thời gian trận đấu chỉ kéo dài có 25 phút.

Ở trận đấu tiếp theo, Lê Ngọc Vân thậm chí còn áp đảo hơn khi ra sân gặp Lê Thị Ngọc Hân. Tại ván 1, tay vợt của TP.HCM thậm chí thắng tới 21-1, trước khi thắng tiếp 21-14 ở ván thứ 2. 

Đến ván 3, Vũ Thị Anh Thư giúp TP.HCM sớm khép lại ngày thi đấu đầu tiên cũng bằng chiến thắng 2-0 (21-6, 21-11) trước Phạm Thị Huyền Trân.

Vũ Thị Trang giúp cầu lông TP.HCM sớm có huy chương Đại hội Thể thao toàn quốc - Ảnh 2.

Bùi Bích Phương giúp Hà Nội giành chiến thắng áp đảo - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Cũng tại tứ kết đồng đội nữ tối 16-11, một đơn vị mạnh khác là Hà Nội cũng thắng dễ Tây Ninh 3-0. Trong khi đó Hưng Yên gây bất ngờ khi đánh bại Bắc Ninh 3-0.

Như vậy, 4 đội vào bán kết đã được xác định là TP.HCM, Hà Nội, Bắc Ninh cùng với Đồng Nai, vốn được đặc cách thông qua bốc thăm. Các đơn vị này cũng chắc chắn có ít nhất tấm huy chương đồng.

Hai trận bán kết đồng đội nữ môn cầu lông của Đại hội Thể thao toàn quốc năm nay sẽ là: Đồng Nai - Hà Nội và TP.HCM - Hưng Yên. Các trận bán kết sẽ diễn ra vào ngày mai (17-11). Với lực lượng đồng đều, TP.HCM và Đồng Nai nhiều khả năng sẽ gặp nhau ở chung kết.

Cũng trong ngày 16-11, các lượt trận vòng 1 nội dung đồng đội nam đã diễn ra. Tại đây, các đội giành vé vào tứ kết là Hà Nội, Đà Nẵng và Đồng Tháp.

Các cặp đấu tứ kết trong ngày 17-11 sẽ là: TP.HCM - Huế, Bắc Ninh - Hà Nội, Đồng Tháp - Lâm Đồng, Đà Nẵng - Quân Đội.

Vũ Thị Trang giúp cầu lông TP.HCM sớm có huy chương Đại hội Thể thao toàn quốc - Ảnh 3.Bóng chuyền bãi biển Đại hội Thể thao toàn quốc 2026: Chủ nhà bại trận ngày mở màn

Sáng 16-11, không khí tranh tài tại môn bóng chuyền bãi biển Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra sôi nổi. Người hâm mộ được chứng kiến bản lĩnh của các ứng cử viên vô địch ở 2 nội dung.

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ĐỨC KHUÊ
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    Chủ đề: Vũ Thị Trang cầu lông Đại hội thể thao toàn quốc

    Dòng sự kiện: Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

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