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Tay vợt cầu lông trẻ Nguyễn Tất Duy Lợi vô địch ấn tượng tại Thái Lan

tác giả
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

Tại chung kết Giải cầu lông trẻ quốc tế BTY Junior International Series 2026 ở Thái Lan ngày 8-11, Nguyễn Tất Duy Lợi lên ngôi một cách xứng đáng.

Tay vợt cầu lông Nguyễn Tất Duy Lợi vô địch ấn tượng tại Thái Lan - Ảnh 1.

Duy Lợi giành chức vô địch ấn tượng tại Thái Lan - Ảnh: TTO

Nguyễn Tất Duy Lợi là một trong những tài năng đáng chú ý của cầu lông Việt Nam. Sinh năm 2008, anh gây ấn tượng với hàng loạt danh hiệu quốc tế.

Thành tích nổi bật nhất trong năm nay là chức vô địch ở giải cầu lông trẻ Philippines Junior International Series.

Còn trên đất Thái Lan lần này, Duy Lợi bổ sung thêm một danh hiệu vào bảng thành tích của mình. Đối thủ của anh trong trận chung kết là tay vợt nước chủ nhà Thanakrit Lekyim, người đã vượt qua không ít tay vợt mạnh để đi đến trận đấu cuối cùng.

Duy Lợi là hạt giống số 1 của giải nhưng cũng trải qua không ít quãng thời gian khó khăn. Ở ván đầu, tay vợt Việt Nam có những đường cầu chắc tay, đầy toan tính và giành chiến thắng 21-14.

Nhưng sang ván thứ 2, Thanakrit thay đổi lối chơi và tỏ ra linh hoạt hơn. Duy Lợi thì lại mắc nhiều lỗi, qua đó để thua lại với tỉ số 14-21. Điều này buộc hai VĐV phải bước vào ván đấu thứ 3 để định đoạt thắng thua.

Tại đây, Nguyễn Tất Duy Lợi bừng tỉnh kịp thời, thể hiện khả năng phản xạ tốt cùng những pha điều cầu khó chịu. Những điểm số liên tiếp vào thời khắc quyết định giúp anh giành chiến thắng 21-18, qua đó kết thúc trận đấu với tỉ số chung cuộc 2-1.

Chức vô địch BTY Junior International Series một lần nữa cho thấy tiềm năng của Nguyễn Tất Duy Lợi, giúp anh có thể tự tin hướng đến những đấu trường lớn hơn.

Tay vợt cầu lông trẻ Nguyễn Tất Duy Lợi vô địch ấn tượng tại Thái Lan - Ảnh 2.Tay vợt trẻ Việt Nam vô địch giải cầu lông quốc tế tại Philippines

Bằng bản lĩnh phi thường, tay vợt trẻ Nguyễn Tất Duy Lợi xuất sắc lên ngôi vô địch trên đất Philippines.

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ĐỨC KHUÊ
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    Chủ đề: tay vợt cầu lông Nguyễn Tất Duy Lợi vô địch

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