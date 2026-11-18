Hải Đăng là hy vọng lớn của cầu lông TP.HCM - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Sức mạnh của tập thể đồng đều

Sáng 18-11, đội cầu lông TP.HCM bước vào thi đấu bán kết nội dung đồng đội nam tại Đại hội Thể thao toàn quốc. Có một điều thú vị, đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên của đơn vị chủ nhà.

Theo kết quả bốc thăm, TP.HCM không cần thi đấu vòng 1 mà được vào thẳng tứ kết. Nhưng đến vòng này thì đối thủ của họ là Huế cũng bỏ cuộc, nên TP.HCM tiếp tục có vé vào bán kết dù không đấu trận nào. Tại đây, TP.HCM chạm trán Bắc Ninh, một trong những đơn vị mạnh của cầu lông Việt Nam.

Dù phải gặp đối thủ không hề đơn giản, các tay vợt của TP.HCM vẫn có một ngày thi đấu áp đảo. Ở trận ra quân, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Hải Đăng đánh bại Trần Quốc Khánh 2-0 (21-14, 21-17).

Vũ Thị Anh Thư vẫn cho thấy năng lực tốt dù trải qua thời gian điều trị chấn thương - Ảnh: HCMC SPORTS HUB

Sau đó, Nguyễn Thiên Lộc tiếp tục vượt qua Nguyễn Đình Đạt 2-0 (21-7, 21-12). Ở trận đấu thứ 3, Phan Phúc Thịnh cũng vượt qua Nguyễn Hoàng Thái Sơn 2-0 (21-14, 21-15). Ba chiến thắng liên tiếp giúp cầu lông TP.HCM tiến vào chung kết nội dung đồng đội nam gặp Lâm Đồng. Trước đó, các tay vợt nữ cũng xuất sắc đưa đội chủ nhà vào chung kết đồng đội nữ gặp Hà Nội.

Cầu lông TP.HCM đang sở hữu một lực lượng dày dặn, đồng đều. Ngoài những ngôi sao đã vươn ra quốc tế như Nguyễn Hải Đăng, Vũ Thị Trang, trong đội còn có những tay vợt thuộc top đầu trong nước như: Nguyễn Thiên Lộc, Phan Phúc Thịnh, Trần Hoàng Kha (nam), Lê Ngọc Vân, Vũ Thị Anh Thư (nữ).

Thử thách còn ở phía trước

Trần Đình Mạnh là một trong những tay vợt nổi bật của Lâm Đồng - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Tiến vào chung kết một cách thuyết phục không đồng nghĩa với việc đơn vị TP.HCM sẽ đảm bảo được việc cầm chắc huy chương vàng. Bởi lẽ đối thủ của họ cũng đều là những đội có thực lực tốt.

Ở nội dung đồng đội nam, Lâm Đồng đã tạo ra chiến thắng đầy cảm xúc 3-2 trước Quân Đội tại bán kết. Vài năm qua, cầu lông Lâm Đồng liên tục thu hút nhiều tài năng về đầu quân như Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh, Nguyễn Tất Duy Lợi. Trong đó, đánh đôi là thế mạnh rõ rệt của đơn vị này.

Về phía đồng đội nữ, Hà Nội cũng sở hữu những tay vợt hàng đầu trong nước như Bùi Bích Phương, Nguyễn Thị Hải Yến, Lê Thu Huyền. Đây sẽ là hai đối thủ khó chịu trên hành trình bước lên bục cao nhất của cầu lông TP.HCM.

Điều này buộc ban huấn luyện phải đưa ra chiến thuật hợp lý nhằm đối phó với những tay vợt mạnh của đội bạn. Không loại trừ khả năng đội chủ nhà sẽ phải bước vào những trận đánh đôi khi rơi vào thế khó.

Ông Văn Tuấn Kiệt - HLV đội cầu lông TP.HCM, chia sẻ: "Chúng tôi sẽ phải tính toán, bố trí VĐV thi đấu sao cho hợp lý, tùy thuộc vào đối thủ ở chung kết là ai. Mục tiêu là cố gắng hết sức, tận dụng thế mạnh của mình. Trong thể thao thì không thể nói trước được điều gì".

Vị chiến lược gia này cũng cho biết thêm, trận bán kết vừa qua chỉ mới là trận đầu tiên của các tay vợt nam, do đó họ chưa thật sự "nóng máy". Ông hy vọng đến chung kết, các VĐV sẽ đạt được thể trạng tốt nhất.

Cả hai trận chung kết đồng đội nam và đồng đội nữ môn cầu lông Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 sẽ diễn ra vào lúc 8h30 ngày 19-11, tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (phường Xuân Hòa).

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, được tổ chức theo chu kỳ 4 năm/lần. TP.HCM là địa phương đăng cai chính, sau 20 năm kể từ lần gần nhất đảm nhận vai trò này. Các cuộc tranh tài còn được tổ chức tại Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội. Đại hội có 48 môn thể thao, 973 nội dung tranh huy chương, quy tụ 36 đoàn, gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội. Dự kiến có khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, 2.000 trọng tài tham gia, cùng khoảng 200.000 lượt khách mời, cổ động viên và du khách. Ban tổ chức bố trí 34 địa điểm thi đấu, gồm 31 địa điểm tại TP.HCM và 3 địa điểm phối hợp ở các địa phương khác. Theo kế hoạch, chương trình thi đấu chính diễn ra từ 14-11 đến 12-12-2026, nhưng một số môn thi đấu sớm. Môn muay mở màn từ ngày 20-10, chính thức khai mạc môn ngày 22-10. Lễ khai mạc toàn Đại hội dự kiến diễn ra tối 21-11 tại Công viên bờ sông Sài Gòn (TP.HCM), lễ bế mạc ngày 12-12 tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Đại hội là dịp đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện, phát hiện tài năng và tuyển chọn lực lượng kế cận cho thể thao Việt Nam.