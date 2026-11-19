Cầu lông nữ TP.HCM với tấm huy chương vàng Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Trong đó, nội dung đồng đội nữ diễn ra kịch tính, nghẹt thở. Các tay vợt cầu lông của TP.HCM phải chạm trán với đối thủ mạnh đến từ Hà Nội. Màn so tài này phải cần tới đủ cả 5 trận đấu mới tìm ra được nhà vô địch.

Ở trận ra quân, ngôi sao Vũ Thị Trang giành chiến thắng dễ 2-0 trước Nguyễn Thị Hải Yến (21-7, 21-11).

Đến trận đấu thứ 2, Lê Ngọc Vân gặp thử thách lớn khi chạm trán Bùi Bích Phương, thành viên của đội tuyển quốc gia. Tại đây, tay vợt chủ nhà đưa cả 2 set đấu vào loạt điểm kéo dài, nhưng cùng để thua với các tỉ số 20-22, 22-24. Hà Nội gỡ hòa 1-1 tại chung kết.

Bước sang trận thứ 3, Vũ Thị Anh Thư đánh bại Lê Thu Huyền (21-11, 21-17), qua đó giúp đơn vị TP.HCM lấy lại lợi thế dẫn 2-1. Kịch tính thật sự được đẩy lên cao ở 2 trận đánh đôi sau đó.

Ở trận đấu thứ tư, đôi Bùi Bích Phương - Vũ Thị Chinh (Hà Nội) vượt qua Lê Ngọc Vân - Nguyễn Thị Kim Ngân (TP.HCM) với tỉ số 2-0 (21-19, 21-17) để một lần nữa đưa trận đấu về thế cân bằng, khi tổng tỉ số là 2-2. Điều này buộc chung kết đồng đội nữ phải được phân định bằng trận đấu thứ 5.

Bên phía TP.HCM, hai đại diện bước ra thi đấu là Vũ Thị Trang - Vũ Thị Anh Thư. Ra sân cho Hà Nội là Lê Thu Huyền - Nguyễn Thị Thảo Ly. Đôi TP.HCM thắng trước ở set đầu 22-20.

Vũ Thị Trang và Vũ Thị Anh Thư đem về chiến thắng ở trận đánh đôi quyết định - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Niềm vui vỡ òa của đội cầu lông TP.HCM khi thâu tóm cả 2 huy chương vàng đồng đội - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Sang set 2, họ có quá nhiều lợi thế khi dẫn sâu 18-14, rồi sau đó chạm match-point 20-19. Nhưng rồi, sự mất tập trung đáng tiếc khiến họ thua ngược 22-24.

Dù vậy, Vũ Thị Trang cùng Anh Thư đã không cho thấy dấu hiệu bất ổn tâm lý hay sự nao núng dù đánh rơi chiến thắng. Họ trở lại với sự tập trung, đưa ra những pha xử lý đẳng cấp nhất của mình. Nhờ vậy trong set 3, họ tạo ra chiến thắng 21-17, qua đó giúp cầu lông TP.HCM giành tấm huy chương vàng danh giá tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Cũng trong ngày 19-11, tấm huy chương vàng đồng đội nam cũng thuộc về đơn vị chủ nhà, sau khi vượt qua Lâm Đồng 3-0 trong trận chung kết. Như vậy, cả 2 tấm huy chương vàng nội dung đồng đội năm nay đều thuộc về TP.HCM.

Liên đoàn Cầu lông TP.HCM lập tức thưởng "nóng" ngay trên sân, với số tiền là 50 triệu đồng cho mỗi đội. Sau khi kết thúc nội dung đồng đội, môn cầu lông Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 sẽ còn 5 nội dung là đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Các tay vợt của TP.HCM nhận thưởng "nóng" sau tấm huy chương vàng đại hội - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, được tổ chức theo chu kỳ 4 năm/lần. TP.HCM là địa phương đăng cai chính, sau 20 năm kể từ lần gần nhất đảm nhận vai trò này. Các cuộc tranh tài còn được tổ chức tại Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội. Đại hội có 48 môn thể thao, 973 nội dung tranh huy chương, quy tụ 36 đoàn, gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội. Dự kiến có khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, 2.000 trọng tài tham gia, cùng khoảng 200.000 lượt khách mời, cổ động viên và du khách. Ban tổ chức bố trí 34 địa điểm thi đấu, gồm 31 địa điểm tại TP.HCM và 3 địa điểm phối hợp ở các địa phương khác. Theo kế hoạch, chương trình thi đấu chính diễn ra từ 14-11 đến 12-12-2026, nhưng một số môn thi đấu sớm. Môn muay mở màn từ ngày 20-10, chính thức khai mạc ngày 22-10. Lễ khai mạc toàn Đại hội dự kiến diễn ra tối 21-11 tại Công viên bờ sông Sài Gòn (TP.HCM), lễ bế mạc ngày 12-12 tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Đại hội là dịp đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện, phát hiện tài năng và tuyển chọn lực lượng kế cận cho thể thao Việt Nam.