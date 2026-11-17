CLB nữ TP.HCM (áo đỏ) ở Cúp C1 nữ châu Á 2026-2027 mới đây - Ảnh: EAST BENGAL

Chiều 17-11, Ban tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 đã bốc thăm lại môn bóng đá nữ sau khi đương kim vô địch Quảng Ninh rút lui.



Theo đó, lượt trận đầu tiên vào ngày 19-11 sẽ diễn ra giữa Ninh Bình - Thái Nguyên (16h) và TP.HCM - Hà Nội (18h30).

Ở lượt thứ 2 diễn ra vào ngày 23-11, Ninh Bình gặp TP.HCM (16h), Thái Nguyên gặp Hà Nội (18h30). Lượt cuối diễn ra ngày 27-11 sẽ là giữa Hà Nội - Ninh Bình (16h) và TP.HCM - Thái Nguyên (18h30).

Hai đội dẫn đầu sẽ đá trận chung kết vào 18h30 ngày 1-12. Hai đội còn lại sẽ đá trận tranh hạng ba lúc 16h. Các trận đấu đều diễn ra trên sân Bà Rịa.

Trước đó, môn bóng đá nữ đã bốc thăm xếp lịch thi đấu trực tuyến hôm 26-10. Năm đội tham dự gồm: Thái Nguyên (CLB Thái Nguyên T&T đại diện), Hà Nội (CLB Hà Nội I), Quảng Ninh (CLB Than khoáng sản Việt Nam), Ninh Bình (CLB Phong Phú Hà Nam) và chủ nhà TP.HCM (CLB TP.HCM I) sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng chung cuộc.

Tuy nhiên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh hôm 4-11 đã gửi công văn cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, thông báo không tiếp tục triển khai phương án phối hợp cử đội bóng đá nữ tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 như dự kiến.

Lý do là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh nhận thấy hiện có một số môn thể thao chưa đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết để thành lập và cử đội tuyển đại diện cho Quảng Ninh tham gia thi đấu tại đại hội, trong đó có môn bóng đá nữ.

Trước sự rút lui của Quảng Ninh, Ban tổ chức đã phải thông báo ngày bốc thăm lại, đồng thời phải thay đổi luôn thể thức thi đấu.

Ở Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2026 vừa kết thúc hồi tháng 10, CLB TP.HCM I đã có lần thứ 8 liên tiếp vô địch và là lần thứ 15 trong lịch sử. Ba đội xếp tiếp theo là Thái Nguyên T&T, Hà Nội I và Phong Phú Hà Nam. Mục tiêu của thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 là giành HCV về lại cho TP.HCM.