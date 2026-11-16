Judo TP.HCM có HCV đầu tiên tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Phan Ngọc Dũng đem về HCV đầu tiên cho đội tuyển judo TP.HCM - Ảnh: HCMC SPORTS HUB

Đập tan mọi áp lực, võ sĩ Phan Ngọc Dũng đã xuất sắc "mở hàng" HCV cho đội tuyển judo TP.HCM trong ngày thi đấu thứ 2 môn judo Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, diễn ra tại Nhà thi đấu thuộc Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật và Thể thao Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phan Ngọc Dũng đã thắng Ngô Thành Đạt (Thanh Hóa) ở chung kết hạng cân dưới 73kg nam để giành HCV. Trước đó, anh đã thắng Huỳnh Nhựt Mến (Vĩnh Long) ở bán kết.

Chung kết hạng cân dưới 66kg nam, Lê Lâm Gia Huy (TP.HCM) giành HCB sau khi thua Chu Đức Đạt (Đồng Nai) ở chung kết.

Ở hạng cân dưới 57kg nữ, Nguyễn Ngọc Diễm Phương (Ninh Bình) thắng Nguyễn Thị Hường (Hà Nội) ở chung kết. Diễm Phương cũng chính là võ sĩ đã thắng Nguyễn Thị Tú Trinh (TP.HCM) ở bán kết. Tú Trinh sau đó giành HCĐ khi thắng Ngô Kim Ngân (Vĩnh Long).

Hạng cân dưới 52kg nữ, Lâm Thị Ngân Hà (Quân Đội) thắng Nguyễn Thị Tuyết Hân (Ninh Bình) ở chung kết. Tạ Yến Như (TP.HCM) thua Tuyết Hân ở bán kết, sau đó giành HCĐ khi thắng Lê Ngọc Oánh (Thanh Hóa).

Hạng cân dưới 48kg nữ, Bùi Thị Minh Anh (Cần Thơ) thắng Hà Ngọc Chi (Thanh Hóa) ở chung kết.

Ngày thi đấu đầu tiên hôm 15-11, các võ sĩ Quân Đội đã giành 4/5 HCV do công của Thủy Thị Phương Ngân (dưới 40kg nữ), Nguyễn Thanh Phú Quí (dưới 44kg nữ), Nguyễn Văn Thanh (dưới 55kg nam) và Nguyễn Văn Tình (dưới 60kg nam).

Trong đó Nguyễn Văn Tình đã đăng quang sau khi thắng Lê Nguyễn Hùng Cường (TP.HCM) ở chung kết. HCV còn lại thuộc về võ sĩ Nhây Thanh Nhã (Cần Thơ) ở hạng cân dưới 50kg nam.

Sau 2 ngày thi đấu, đội tuyển judo Quân Đội đang tạm dẫn đầu với 5 HCV. Đội tuyển judo Cần Thơ xếp thứ 2 với 2 HCV. Ba đội tuyển judo xếp ngay phía sau là TP.HCM, Đồng Nai, Ninh Bình (cùng 1 HCV).

Judo TP.HCM quyết giữ vững lá cờ đầu Môn judo có sự tham dự của 304 VĐV đến từ 16 tỉnh, thành, ngành trên cả nước, tranh tài ở 32 bộ huy chương từ ngày 15 đến 20-11. Đây là một trong những môn thể thao Olympic trọng điểm được tổ chức trước lễ khai mạc đại hội.

Dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Đào Hồng Quân, Judo TP.HCM đặt mục tiêu duy trì vị thế dẫn đầu sau 3 kỳ đại hội liên tiếp giành thành tích cao nhất. Ở đại hội năm 2022, judo TP.HCM dẫn đầu với 8 HCV.