Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Đoàn thể thao TP.HCM xuất quân tham dự Đại hội thể thao toàn quốc 2026

tác giả
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH

Đoàn thể thao TP.HCM xuất quân với 1.453 vận động viên, tranh tài ở 46 môn tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Mục tiêu của TP.HCM là hướng đến vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng huy chương chung cuộc đại hội.

Đoàn TP.HCM xuất quân tham dự Đại hội thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh 1.

Ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, trưởng đoàn TP.HCM ở Đại hội thể thao toàn quốc 2026 - nhận cờ từ ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó chủ tịch UBND TP.HCM - Ảnh: N.H.

Sáng 16-11, lễ xuất quân tham dự Đại hội thể thao toàn quốc 2026 của thể thao TP.HCM được tổ chức tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng. Buổi lễ có sự tham dự của ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cùng lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, đại diện các liên đoàn, hội thể thao, huấn luyện viên và vận động viên TP.HCM.

Ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - làm trưởng đoàn thể thao thành phố tham dự đại hội X; ông Nguyễn Nam Nhân - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - làm phó trưởng đoàn.

Lực lượng tham dự của đoàn thể thao TP.HCM tại đại hội X gồm: 1.453 vận động viên, 432 huấn luyện viên và 112 cán bộ đoàn. Ngoài mục tiêu vào nhóm 2 đoàn dẫn đầu, TP.HCM phấn đấu tranh vị trí dẫn đầu ở 17 môn, phân môn thế mạnh.

Đoàn TP.HCM xuất quân tham dự Đại hội thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh 2.

Đoàn thể thao TP.HCM dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Ảnh: N.H.

Trong năm 2026, thành phố đã cử 306 vận động viên và 65 huấn luyện viên thuộc 26 môn đi tập huấn nước ngoài, đồng thời duy trì tập huấn trong nước và thi đấu cọ xát để hoàn thiện lực lượng.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó chủ tịch UBND TP.HCM - đề nghị toàn đoàn thi đấu đoàn kết, trung thực, cao thượng, phát huy tinh thần fair-play. Ông mong sự kỳ vọng của lãnh đạo và người dân TP.HCM trở thành sức mạnh để vận động viên vượt qua áp lực.

“Sân nhà là động lực, người hâm mộ là động lực, áp lực cũng là động lực; động lực để mỗi người phải nỗ lực hơn và phải đạt kết quả cao hơn”, ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Đoàn TP.HCM xuất quân tham dự Đại hội thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh 3.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường động viên các vận động viên tham dự Đại hội thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh: N.H.

Tiếp nhận nhiệm vụ, ông Trần Thế Thuận - trưởng đoàn thể thao TP.HCM - cam kết đoàn đem hết khả năng, trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ kép: tham gia thi đấu và góp phần tổ chức thành công đại hội trên sân nhà.

Đại diện cho các vận động viên, Nguyễn Thị Quỳnh Như (thể dục dụng cụ) bày tỏ: “Chúng tôi tin vào sự chuẩn bị của mình, tập trung vào từng động tác, từng lượt thi và kiên trì tranh tài đến giây cuối cùng của từng trận đấu”.

Đoàn TP.HCM xuất quân tham dự Đại hội thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh 5.

HCV SEA Games 33 Lê Thị Mộng Tuyền là niềm hy vọng lớn của bắn súng TP.HCM ở đại hội - Ảnh: NAM TRẦN

Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, được tổ chức theo chu kỳ 4 năm/lần. TP.HCM là địa phương đăng cai chính, sau 20 năm kể từ lần gần nhất đảm nhận vai trò này. Các cuộc tranh tài còn được tổ chức tại Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội.

Đại hội có 48 môn thể thao, 973 nội dung tranh huy chương, quy tụ 36 đoàn, gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội. Dự kiến có khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, 2.000 trọng tài tham gia, cùng khoảng 200.000 lượt khách mời, cổ động viên và du khách.

Ban tổ chức bố trí 34 địa điểm thi đấu, gồm 31 địa điểm tại TP.HCM và 3 địa điểm phối hợp ở các địa phương khác.

Theo kế hoạch, chương trình chính diễn ra từ 14-11 đến 12-12-2026, nhưng một số môn thi đấu sớm.

Lễ khai mạc toàn đại hội diễn ra tối 21-11 tại công viên bờ sông Sài Gòn (TP.HCM), lễ bế mạc ngày 12-12 tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Đại hội là dịp đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện, phát hiện tài năng và tuyển chọn lực lượng kế cận cho thể thao Việt Nam.

Đoàn TP.HCM xuất quân tham dự Đại hội thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh 5.Bóng chuyền bãi biển Đại hội thể thao toàn quốc 2026: Chủ nhà bại trận ngày mở màn

Sáng 16-11, không khí tranh tài tại môn bóng chuyền bãi biển Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra sôi nổi. Người hâm mộ được chứng kiến bản lĩnh của các ứng cử viên vô địch ở 2 nội dung.

 

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
THANH ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: đoàn thể thao tp.hcm Đại hội thể thao toàn quốc đại hội thể thao Thể thao mộng tuyền xạ thủ

    Dòng sự kiện: Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất