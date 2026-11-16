Đoàn thể thao TP.HCM xuất quân tham dự Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, trưởng đoàn TP.HCM ở Đại hội thể thao toàn quốc 2026 - nhận cờ từ ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó chủ tịch UBND TP.HCM - Ảnh: N.H.

Sáng 16-11, lễ xuất quân tham dự Đại hội thể thao toàn quốc 2026 của thể thao TP.HCM được tổ chức tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng. Buổi lễ có sự tham dự của ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cùng lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, đại diện các liên đoàn, hội thể thao, huấn luyện viên và vận động viên TP.HCM.

Ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - làm trưởng đoàn thể thao thành phố tham dự đại hội X; ông Nguyễn Nam Nhân - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - làm phó trưởng đoàn.

Lực lượng tham dự của đoàn thể thao TP.HCM tại đại hội X gồm: 1.453 vận động viên, 432 huấn luyện viên và 112 cán bộ đoàn. Ngoài mục tiêu vào nhóm 2 đoàn dẫn đầu, TP.HCM phấn đấu tranh vị trí dẫn đầu ở 17 môn, phân môn thế mạnh.

Đoàn thể thao TP.HCM dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Ảnh: N.H.

Trong năm 2026, thành phố đã cử 306 vận động viên và 65 huấn luyện viên thuộc 26 môn đi tập huấn nước ngoài, đồng thời duy trì tập huấn trong nước và thi đấu cọ xát để hoàn thiện lực lượng.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó chủ tịch UBND TP.HCM - đề nghị toàn đoàn thi đấu đoàn kết, trung thực, cao thượng, phát huy tinh thần fair-play. Ông mong sự kỳ vọng của lãnh đạo và người dân TP.HCM trở thành sức mạnh để vận động viên vượt qua áp lực.

“Sân nhà là động lực, người hâm mộ là động lực, áp lực cũng là động lực; động lực để mỗi người phải nỗ lực hơn và phải đạt kết quả cao hơn”, ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường động viên các vận động viên tham dự Đại hội thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh: N.H.

Tiếp nhận nhiệm vụ, ông Trần Thế Thuận - trưởng đoàn thể thao TP.HCM - cam kết đoàn đem hết khả năng, trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ kép: tham gia thi đấu và góp phần tổ chức thành công đại hội trên sân nhà.

Đại diện cho các vận động viên, Nguyễn Thị Quỳnh Như (thể dục dụng cụ) bày tỏ: “Chúng tôi tin vào sự chuẩn bị của mình, tập trung vào từng động tác, từng lượt thi và kiên trì tranh tài đến giây cuối cùng của từng trận đấu”.

HCV SEA Games 33 Lê Thị Mộng Tuyền là niềm hy vọng lớn của bắn súng TP.HCM ở đại hội - Ảnh: NAM TRẦN

Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, được tổ chức theo chu kỳ 4 năm/lần. TP.HCM là địa phương đăng cai chính, sau 20 năm kể từ lần gần nhất đảm nhận vai trò này. Các cuộc tranh tài còn được tổ chức tại Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội. Đại hội có 48 môn thể thao, 973 nội dung tranh huy chương, quy tụ 36 đoàn, gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội. Dự kiến có khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, 2.000 trọng tài tham gia, cùng khoảng 200.000 lượt khách mời, cổ động viên và du khách. Ban tổ chức bố trí 34 địa điểm thi đấu, gồm 31 địa điểm tại TP.HCM và 3 địa điểm phối hợp ở các địa phương khác. Theo kế hoạch, chương trình chính diễn ra từ 14-11 đến 12-12-2026, nhưng một số môn thi đấu sớm. Lễ khai mạc toàn đại hội diễn ra tối 21-11 tại công viên bờ sông Sài Gòn (TP.HCM), lễ bế mạc ngày 12-12 tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Đại hội là dịp đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện, phát hiện tài năng và tuyển chọn lực lượng kế cận cho thể thao Việt Nam.