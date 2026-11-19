TP.HCM giành 8 HCV, dẫn đầu bảng xếp hạng huy chương môn Vovinam ở Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh: QUANG LIÊM

Sau 6 ngày tranh tài tại Nhà thi đấu phường Chánh Hưng, môn Vovinam Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 đã chính thức bế mạc ngày 19-11. Giải đấu có sự tham gia của 400 vận động viên thuộc 24 đơn vị, tranh tài ở 26 bộ huy chương, gồm 14 hạng cân đối kháng và 12 nội dung quyền (biểu diễn).

Kết thúc đại hội, đoàn TP.HCM dẫn đầu với 8 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Đây là kết quả đáng khích lệ với các võ sĩ chủ nhà, đồng thời giúp vovinam TP.HCM bảo vệ vị trí nhất toàn đoàn so với kỳ Đại hội năm 2022, khi giành 7 huy chương vàng.

Xếp thứ hai là Thanh Hóa với 4 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Trong khi đó, Cần Thơ đứng thứ ba với 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và không có huy chương đồng.

Ông Nguyễn Bình Định - Tổng thư ký Liên đoàn Vovinam Việt Nam, đánh cao về tính chất chuyên môn và công tác tổ chức của giải đấu. Bên cạnh đó, giải đấu đã tạo ra một sân chơi mạnh, giúp các võ sĩ có thể học hỏi và phát triển hơn nữa.

Ông Nguyễn Bình Định (giữa) cùng hai vợ chồng VĐV giành HCV Vovinam TP.HCM - Ảnh: ANH HÀO

“Tôi đánh rất cao về tính chuyên môn và công tác trọng tài của môn Vovinam Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Nhằm đảm bảo tính công bằng của giải đấu, ban tổ chức đã áp dụng công nghệ VAR để xem lại các tình huống quan trọng trong các trận đấu.

Mặt khác, giải đấu quy tụ rất nhiều nhà vô địch quốc gia và quốc tế đến tranh, do đó việc cạnh tranh cho tấm HCV là vô cùng khốc liệt. Có những võ sĩ vừa vô địch quốc gia cách đây không lâu nhưng đã bị loại ngay từ vòng thi đấu đầu tiên ở Đại hội lần này”, ông Nguyễn Bình Định chia sẻ.

Việc Vovinam TP.HCM giành ngôi nhất toàn đoàn mang ý nghĩa khích lệ đối với thể thao thành phố trong vai trò chủ nhà Đại hội. Thành tích này cũng tạo thêm động lực cho các VĐV TP.HCM tranh tài ở những môn thi đấu khác, hướng đến mục tiêu đạt kết quả tốt trên sân nhà.

Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, được tổ chức theo chu kỳ 4 năm/lần. TP.HCM là địa phương đăng cai chính, sau 20 năm kể từ lần gần nhất đảm nhận vai trò này. Các cuộc tranh tài còn được tổ chức tại Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội. Đại hội có 48 môn thể thao, 973 nội dung tranh huy chương, quy tụ 36 đoàn, gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội. Dự kiến có khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, 2.000 trọng tài tham gia, cùng khoảng 200.000 lượt khách mời, cổ động viên và du khách. Ban tổ chức bố trí 34 địa điểm thi đấu, gồm 31 địa điểm tại TP.HCM và 3 địa điểm phối hợp ở các địa phương khác. Theo kế hoạch, chương trình chính diễn ra từ 14-11 đến 12-12-2026, nhưng một số môn thi đấu sớm. Lễ khai mạc toàn đại hội diễn ra tối 21-11 tại công viên bờ sông Sài Gòn (TP.HCM), lễ bế mạc ngày 12-12 tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Đại hội là dịp đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện, phát hiện tài năng và tuyển chọn lực lượng kế cận cho thể thao Việt Nam.