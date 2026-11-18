Nguyễn Thị Kim Lụa giành HCV Vovinam hạng cân 45-50kg tại Đại hội thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh: QUANG LIÊM

Nữ võ sĩ Vovinam bản lĩnh

Nguyễn Thị Kim Lụa (sinh năm 1996), hiện là võ sĩ của Vovinam Quân đội, công tác tại Quân khu 7. Bắt đầu tập võ từ năm 14 tuổi, Lụa từng tham gia các giải phong trào trước khi được một HLV phát hiện năng khiếu và giới thiệu vào tuyển Vovinam Quân đội.

Năm 2015, sau quá trình tuyển chọn, cô chính thức gia nhập đội tuyển và gắn bó với môi trường thể thao quân đội suốt 11 năm. Hành trình ấy không thiếu thử thách, đặc biệt khi thi đấu ở những hạng cân nhỏ, nơi nữ võ sĩ phải thường xuyên kiểm soát và điều chỉnh cân nặng để đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Dù vậy, những khó khăn chưa bao giờ khiến Lụa chùn bước. Để chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, cô bắt đầu tập luyện từ tháng 5, sau đó tăng cường cường độ dưới sự hướng dẫn của ban huấn luyện.

Đối đầu với những võ sĩ hàng đầu, Lụa xác định mỗi trận đấu đều phải được xem như một trận chung kết. Ở hạng cân 45-50kg nữ có 18 VĐV tham dự, cô luôn tập trung cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ.

Trước khi bước vào Đại hội, Lụa đã giành HCV hạng cân 48kg nữ tại Giải vô địch các đội mạnh Vovinam quốc gia lần thứ XVII năm 2026 vào tháng 4. Tiếp nối phong độ đó, cô giành HCV nội dung đối kháng hạng cân 45-50kg nữ tại Đại hội thể thao toàn quốc 2026, góp thêm thành tích cho Vovinam Quân đội.

Một người chị ấm áp, tần tảo

Kim Lụa (áo đỏ) luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của ban huấn luyện và các đồng đội ở Vovinam Quân đội - Ảnh: QUANG LIÊM

Phía sau những tấm huy chương lấp lánh trên sàn đấu của Kim Lụa là hình ảnh về một người chị miệt mài kiếm tiền, lo chi phí điều trị bệnh cho cô em gái.

Tháng 3-2025, em gái của Kim Lụa gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Nhơn Trạch khi đang di chuyển từ xã Long Sơn lên TP.HCM làm việc. Tai nạn khiến cô em gái 26 tuổi bất tỉnh hơn 20 ngày, gãy xương ở nhiều bộ phận.

Sau khoảng 6 tháng điều trị tích cực, em gái Lụa được xuất viện về nhà, nhưng những di chứng vẫn còn nặng nề. Đến nay, em gái Lụa chưa thể tự đi lại, phải sử dụng dụng cụ hỗ trợ và cần người thân giúp đỡ trong sinh hoạt thường ngày.

Theo lộ trình điều trị, gia đình đang chờ xương lành trước khi tiến hành phẫu thuật thay khớp háng vào đầu năm 2027 cho cô. Đây được kỳ vọng là bước quan trọng giúp em gái Lụa có thể đi đứng trở lại, từng bước phục hồi cuộc sống bình thường.

Khi nhận tin em gái gặp tai nạn, Lụa cho biết cô gần như chết lặng, không thể tin những gì vừa nghe. Trong thời gian em điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM, nữ võ sĩ vừa tập luyện, vừa giảng dạy giáo dục thể chất để duy trì thu nhập. Đồng thời cô dành phần lớn thời gian chăm sóc em.

Những ngày ấy, Kim Lụa ăn ngủ tại bệnh viện, đêm nào cũng ở bên em gái. Sự hỗ trợ từ ban huấn luyện đã giúp cô có thêm điều kiện vượt qua giai đoạn khó khăn, vừa hoàn thành nhiệm vụ tập luyện, vừa chăm lo cho người thân.

Gia đình Lụa hiện có 5 thành viên gồm ba mẹ và 3 chị em. Trước biến cố, cả ba chị em đều làm việc tại TP.HCM, cùng gửi tiền về hỗ trợ ba mẹ. Nhưng với chấn thương của em gái, những khoản chi phí điều trị và phẫu thuật sắp tới trở thành gánh nặng không nhỏ, đòi hỏi cả gia đình phải cùng cố gắng.

Vì vậy, Kim Lụa đặt quyết tâm giành thành tích cao ở các giải đấu, không chỉ để hoàn thành nhiệm vụ của một VĐV mà còn có thêm tiền thưởng hỗ trợ em gái. Tấm HCV tại Đại hội thể thao toàn quốc lần này vì thế mang ý nghĩa đặc biệt, gắn với một mục tiêu mà cô đã ấp ủ suốt quá trình chuẩn bị.

“Do chi phí điều trị, phẫu thuật khá lớn, tôi quyết tâm đạt thành tích cao ở các giải đấu để có thêm tiền hỗ trợ em gái. Tôi cần cố gắng hơn nữa trong thời gian tới để cùng gia đình lo cho em”, Kim Lụa xúc động chia sẻ.

Trên sàn đấu Vovinam, Kim Lụa là một nữ võ sĩ kiên cường, không dễ đầu hàng trước thử thách. Ngoài sàn đấu, cô cũng đang âm thầm chiến đấu theo cách của riêng mình, bằng sự tận tụy, tình thương và những nỗ lực mỗi ngày với mong muốn em gái có cơ hội bước đi trở lại.

Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, được tổ chức theo chu kỳ 4 năm/lần. TP.HCM là địa phương đăng cai chính, sau 20 năm kể từ lần gần nhất đảm nhận vai trò này. Các cuộc tranh tài còn được tổ chức tại Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội. Đại hội có 48 môn thể thao, 973 nội dung tranh huy chương, quy tụ 36 đoàn, gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội. Dự kiến có khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, 2.000 trọng tài tham gia, cùng khoảng 200.000 lượt khách mời, cổ động viên và du khách. Ban tổ chức bố trí 34 địa điểm thi đấu, gồm 31 địa điểm tại TP.HCM và 3 địa điểm phối hợp ở các địa phương khác. Theo kế hoạch, chương trình chính diễn ra từ 14-11 đến 12-12-2026, nhưng một số môn thi đấu sớm. Lễ khai mạc toàn đại hội diễn ra tối 21-11 tại công viên bờ sông Sài Gòn (TP.HCM), lễ bế mạc ngày 12-12 tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Đại hội là dịp đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện, phát hiện tài năng và tuyển chọn lực lượng kế cận cho thể thao Việt Nam.