TP.HCM đã sẵn sàng cho lễ khai mạc Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X, TP.HCM - Ảnh: Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM

TP.HCM định hướng phát triển du lịch gắn với thể thao, khai thác sức hút từ các giải đấu để thu hút khách kết hợp tham quan, ẩm thực, mua sắm và giải trí.

Theo ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, thành phố có lợi thế về hạ tầng thể thao, hệ thống lưu trú, nhà hàng và dịch vụ du lịch, cùng kinh nghiệm tổ chức nhiều sự kiện thể thao quy mô lớn. Đây là điều kiện để kết nối các giải đấu với sản phẩm du lịch, tạo thêm nguồn khách và doanh thu cho ngành dịch vụ.

Tận dụng lịch thi đấu để thiết kế tour

Theo ông Lê Trương Hiền Hòa, thể thao có lợi thế riêng khi kết nối với du lịch. Người đăng ký giải chạy hoặc muốn xem trận chung kết thường xác định trước thời gian đến, giúp ngành du lịch chủ động dự báo nguồn khách.

"Với ngành du lịch, biết sớm ai sẽ đến, đến vào dịp nào là điều rất có giá trị", ông nhận định.

Từ lịch thi đấu, doanh nghiệp lữ hành có thể thiết kế tour phù hợp với quỹ thời gian của từng nhóm khách. Chẳng hạn, gia đình đến TP.HCM xem trận đấu lúc 15h có thể tham quan Bưu điện Thành phố, thưởng thức ẩm thực địa phương vào buổi sáng, sau đó đến nhà thi đấu và tiếp tục trải nghiệm tour ngắm thành phố từ sông Sài Gòn.

Cách làm này giúp tận dụng thời gian trước và sau thi đấu, đồng thời mở ra các gói dịch vụ riêng cho cổ động viên, gia đình vận động viên, khách quốc tế và khách công vụ kết hợp du lịch.

TP.HCM muốn biến sức hút từ các giải đấu thành những hành trình du lịch - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Với Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, TP.HCM dự kiến đón khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên và vận động viên. Đại hội diễn ra từ ngày 14-11 đến 12-12, quy tụ 36 đoàn tranh tài ở 48 môn thể thao.

Đây là nguồn khách tiềm năng để doanh nghiệp xây dựng tour tham quan thành phố, trải nghiệm ẩm thực, kiến trúc, di tích, bảo tàng, mua sắm và vui chơi về đêm.

Theo ông Hòa, ngành du lịch cần phối hợp với ngành thể thao để sớm chia sẻ lịch thi đấu, địa điểm tổ chức, đồng thời kết nối doanh nghiệp lữ hành với khách sạn, đơn vị vận chuyển và điểm tham quan. Các chương trình cần công bố rõ giờ khởi hành, thời gian trở về và cách đặt dịch vụ để khách thuận tiện lựa chọn.

Không chỉ đông khách, phải tạo thêm doanh thu

Theo ông Hòa, giá trị của một sự kiện thể thao không chỉ nằm ở kết quả thi đấu hay số lượng người tham dự, mà còn ở khả năng tạo ra dòng khách du lịch, thúc đẩy thương mại, dịch vụ và quảng bá hình ảnh điểm đến.

Vì vậy, hiệu quả du lịch từ các sự kiện thể thao cần được đánh giá qua số đêm lưu trú, mức chi tiêu, tỉ lệ khách quay lại và doanh thu của doanh nghiệp dịch vụ.

Một vấn đề được Phó giám đốc Sở Du lịch đặt ra là khả năng đưa khách đến vào những thời điểm vốn ít khách. Nếu một giải đấu giúp khách sạn có thêm phòng được đặt, nhà hàng quanh khu vực thi đấu có thêm khách, hướng dẫn viên có thêm việc làm thì sự kiện đã tạo ra giá trị kinh tế cụ thể cho thành phố.

Các giải đấu thể thao mở thêm cơ hội để du khách khám phá TP.HCM - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

TP.HCM muốn biến sức hút từ các giải đấu thành những hành trình du lịch - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Để phát triển du lịch thể thao, theo ông Lê Trương Hiền Hòa, TP.HCM cần cơ chế phối hợp liên ngành ngay từ khâu lập kế hoạch, với sự tham gia của cơ quan quản lý, đơn vị tổ chức sự kiện và doanh nghiệp du lịch.

Thành phố cũng cần khai thác hiệu quả các công trình thể thao, không gian công cộng và giao thông sau khi sự kiện kết thúc. Doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, nhà hàng và đơn vị tổ chức sự kiện cần tham gia từ sớm để xây dựng sản phẩm có khả năng khai thác thực tế.

Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra tại TP.HCM từ ngày 14-11 đến 12-12-2026, quy tụ 36 đoàn thể thao, gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành công an, quân đội, tranh tài ở 48 môn với 973 nội dung. Dự kiến có khoảng 16.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên và 2.000 trọng tài tham dự. TP.HCM là địa phương đăng cai chính, tổ chức lễ khai mạc, bế mạc và 44/48 môn thi đấu. Lễ khai mạc diễn ra lúc 19h ngày 21-11 tại công viên bờ sông Sài Gòn. Lễ bế mạc dự kiến tổ chức ngày 12-12 tại rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ.

Hướng đến những mùa du lịch gắn với thể thao

Trong 3-5 năm tới, TP.HCM kỳ vọng hình thành hệ thống sự kiện thể thao thường niên, đủ sức thu hút khách trong nước và quốc tế, tạo nên những mùa du lịch gắn với hoạt động thể thao.

Theo ông Lê Trương Hiền Hòa, thành phố cần xây dựng danh mục các sự kiện có tiềm năng thu hút khách, từ giải đấu chuyên nghiệp, marathon, sự kiện thể thao quốc tế đến các hoạt động thể thao cộng đồng, thể thao giải trí và thể thao dưới nước.

Trên cơ sở đó, doanh nghiệp có thể phát triển sản phẩm chuyên biệt theo từng sự kiện, xác định thị trường khách mục tiêu, thời gian lưu trú, nhu cầu trải nghiệm và khả năng chi tiêu. Việc truyền thông, quảng bá cũng cần được đẩy mạnh trên các nền tảng số, kết hợp xây dựng hệ thống thông tin về lịch thi đấu, địa điểm, sản phẩm du lịch và dịch vụ hỗ trợ.

Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X quy tụ vận động viên từ 36 đoàn trên cả nước - Ảnh: QUANG THỊNH

Một dấu hiệu cho thấy du lịch thể thao phát triển thực chất, theo ông Hòa, là khi các câu lạc bộ, gia đình và du khách chủ động lên kế hoạch quay lại TP.HCM vào mùa giải tiếp theo. Khách sạn và doanh nghiệp lữ hành cũng có thể chuẩn bị dịch vụ trước nhiều tháng vì dự báo được lượng khách.

Hiệu quả còn thể hiện ở việc các công trình thể thao được khai thác thường xuyên hơn, không gian công cộng phát huy giá trị và người dân tích cực tham gia các hoạt động vận động, trải nghiệm đô thị.

Ông kỳ vọng các sự kiện thể thao trong tương lai không chỉ là những hoạt động diễn ra theo từng thời điểm, mà trở thành một phần trong chiến lược phát triển sản phẩm du lịch của TP.HCM. Khi mỗi giải đấu có thể mở ra một hành trình khám phá thành phố, thể thao sẽ đóng góp thêm nguồn khách, doanh thu và sức hấp dẫn cho điểm đến.