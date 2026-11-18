Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam Nguyễn Xuân Vũ chúc mừng thành tích của đội tuyển quốc gia - Ảnh: NGỌC LÊ

Trưa 18-11 tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam tổ chức mừng công, trao thưởng cho đội tuyển bóng bàn quốc gia, sau hành trình tại Giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á 2026, diễn ra ở Malaysia.

Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam cùng các nhà tài trợ tặng thưởng cho đội tuyển tổng cộng 400 triệu đồng. Trong đó có các mức thưởng huy chương vàng, bạc và đồng lần lượt là 50 triệu đồng, 30 triệu đồng và 20 triệu đồng từ Chủ tịch Nguyễn Xuân Vũ.

Giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 14-11 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Đội tuyển bóng bàn Việt Nam tham dự giải với 10 VĐV, giành tổng cộng 5 huy chương, gồm 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.

Trong đó 2 huy chương vàng giành được là ở các nội dung đơn nam (Nguyễn Anh Tú) và đồng đội nam (Đinh Anh Hoàng, Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Anh Tú, Lê Đình Đức và Bùi Thế Nghĩa).

Chủ tịch Nguyễn Xuân Vũ khen ngợi thành tích của cả tập thể đội tuyển bóng bàn Việt Nam, ông cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực tạo điều kiện để đội tuyển đi tập huấn quốc tế, chuẩn bị tốt cho mục tiêu cạnh tranh tại SEA Games 2027.

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam nhận thưởng sau giải Đông Nam Á - Ảnh: NGỌC LÊ

HLV trưởng Vũ Văn Trung chia sẻ: "Thay mặt đội tuyển bóng bàn Việt Nam, tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo liên đoàn. Thành công tại Giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á là nhờ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo. Đội tuyển coi đây là động lực để chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games năm sau.

Chúng tôi xin hứa sẽ không ngủ quên trên chiến thắng, và luôn luôn động viên anh chị em VĐV cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà liên đoàn cũng như Cục Thể dục thể thao Việt Nam giao phó".

Ngoài 2 huy chương vàng kể trên, đội tuyển bóng bàn Việt Nam còn giành được huy chương bạc đôi nam (Nguyễn Anh Tú, Đoàn Bá Tuấn Anh), huy chương đồng đơn nữ (Mai Hoàng Mỹ Trang), và huy chương đồng đôi nữ (Trần Mai Ngọc, Hoàng Trà My).

Sau giải, đội tuyển bóng bàn Việt Nam sẽ trở về các CLB, đơn vị để chuẩn bị cho Giải bóng bàn các cây vợt xuất sắc quốc gia tại Cao Bằng trong tháng 12.

Tuyển bóng bàn Việt Nam giành HCV Đông Nam Á Ngày 12-11, đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã xuất sắc giành huy chương vàng Giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Malaysia.



