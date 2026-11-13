Malaysia thừa nhận tay vợt nước nhà có hành vi không đẹp trước tuyển bóng bàn Việt Nam

Tay vợt Wong Qi Shen của Malaysia trong trận chung kết gặp Việt Nam - Ảnh: NST

Trên New Straits Times, sự việc được đưa ngay lên tiêu đề: “Tay vợt Malaysia nhận thẻ đỏ vì lời lẽ xúc phạm ở chung kết khu vực”. Trong khi đó, The Star nhấn mạnh chiếc thẻ đỏ đã khép lại hy vọng giành HCV của đội chủ nhà theo cách hiếm gặp trong bóng bàn.

Theo The Star, Wong trước đó đã nhận thẻ vàng trong trận chung kết vì vấn đề thái độ. Cụ thể, anh ném chai nước vào giỏ đựng khăn một cách tức tối.

Khi bị Đinh Anh Hoàng dẫn 10-8 ở ván thứ tư, anh tiếp tục có lời lẽ xúc phạm và bị xử phạt. Điểm phạt giúp tay vợt Việt Nam thắng ván đấu 11-8, khép lại trận đơn với tỉ số 3-1.

Đó cũng là trận thắng quyết định chức vô địch của Việt Nam. Trước đó, Anh Hoàng vượt qua Javen Choong 3-2, còn Nguyễn Anh Tú thắng Wong 3-0. Malaysia rút ngắn cách biệt nhờ Lee Hong An thắng Lê Đình Đức 3-2, nhưng không thể tiếp tục lật ngược tình thế.

Đáng chú ý, Wong vừa góp công lớn đưa Malaysia vào chung kết.

Anh là tay vợt Malaysia thắng cả hai trận đơn ở bán kết, giúp chủ nhà vượt qua Indonesia 3-1. Nhưng trước Việt Nam, Wong thất bại trong cả hai lần ra sân.

Video hành vi không đẹp khiến Wong phải nhận thẻ vàng và đỏ - Nguồn: FB

Wong là gương mặt từng tạo tiếng vang ở đấu trường châu Á. Theo New Straits Times, tại Giải vô địch châu Á 2024, anh cùng Javen Choong đánh bại đôi số 1 thế giới Lin Shidong - Lin Gaoyuan của Trung Quốc ở tứ kết. Đôi Malaysia khi đó chỉ đứng thứ 187 thế giới, thậm chí thua 0-11 ở ván ba nhưng vẫn ngược dòng thắng 3-2, trước khi giành HCĐ.

Giải vô địch Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 14-11 tại Kuala Lumpur. Với hai chiến thắng ở chung kết, Anh Hoàng góp công nổi bật giúp tuyển Việt Nam bước lên bục cao nhất ngay trên sân nhà của Malaysia.