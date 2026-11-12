Ra cử chỉ không đẹp với tuyển Việt Nam, tay vợt Malaysia bị trọng tài rút thẻ xử thua

Tay vợt Wong Qi Shen của Malaysia - Ảnh: THE STAR

Tình huống xảy ra sáng 12-11 tại Kuala Lumpur, khi chủ nhà Malaysia đang bị Việt Nam dẫn 1-2 sau ba trận đơn. Trong trận thứ tư gặp Đinh Anh Hoàng, Wong Qi Shen tiếp tục rơi vào thế bất lợi khi thua 1-2 về ván và bị dẫn 8-10 ở ván thứ tư.

Đúng lúc đối thủ chỉ còn cách chiến thắng một điểm, Wong có động tác chỉ tay về phía tuyển Việt Nam. Sau đó, trọng tài giơ đồng thời thẻ vàng và thẻ đỏ với tay vợt chủ nhà. Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-1 cho Anh Hoàng, ván cuối có tỉ số 11-8, qua đó Việt Nam thắng chung kết 3-1.

Cần phân biệt quyết định phạt điểm này với truất quyền thi đấu. Theo điều 3.5.2.3 luật ITTF 2026, VĐV đã bị cảnh cáo mà tiếp tục vi phạm có thể bị phạt bằng cách cộng một điểm cho đối thủ; trọng tài giơ đồng thời thẻ vàng và thẻ đỏ.

Ở thời điểm Anh Hoàng dẫn 10-8, một điểm phạt đủ giúp tay vợt Việt Nam thắng ván, đồng thời kết thúc trận đơn và trận chung kết đồng đội.

Trước tình huống cuối trận, Anh Hoàng đã thể hiện bản lĩnh khi lội ngược dòng trước Wong. Anh thua ván đầu 6-11 nhưng thắng ba ván tiếp theo với điểm số 12-10, 11-9 và 11-8, mang về chiến thắng quyết định cho tuyển Việt Nam.

Tình huống tay vợt Malaysia ra cử chỉ không đẹp rồi bị rút thẻ - Nguồn: FB

Anh Hoàng cũng là người mở màn thuận lợi cho đội nhà khi vượt qua Choong Javen 3-2 trong trận đơn đầu tiên. Tiếp đó, Nguyễn Anh Tú đánh bại Wong Qi Shen 3-0, đưa Việt Nam vươn lên dẫn 2-0.

Malaysia níu lại hy vọng nhờ Lee Hong An thắng Lê Đình Đức 3-2 ở trận thứ ba. Tuy nhiên, chiến thắng tiếp theo của Anh Hoàng đã chấm dứt nỗ lực ngược dòng của chủ nhà.

Tuyển Việt Nam giành HCV với hành trình toàn thắng sáu cuộc đối đầu. Đội vượt qua Campuchia, Brunei, Thái Lan và Indonesia ở vòng bảng, sau đó hạ Singapore 3-1 tại bán kết trước khi đánh bại Malaysia. Giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 14-11, với bảy nội dung thi đấu.