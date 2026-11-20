Quang cảnh Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Cục Thể dục Thể thao và MCV Sport - Ảnh: MCV

Tham dự buổi lễ ký kết, về phía Cục Thể dục thể thao Việt Nam và các đơn vị liên quan có sự hiện diện của bà Lê Thị Hoàng Yến – Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam cùng các đại diện lãnh đạo ngành thể thao.

Về phía MCV Group, buổi lễ có sự tham dự của ông Phạm Từ Liêm - Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc MCV Group và các thành viên của công ty.

Cầu nối giữa thể thao, truyền thông và thương mại số

MCV Sport là đơn vị phát triển hoạt động truyền thông thể thao trong hệ sinh thái MCV, kế thừa năng lực sản xuất chương trình, phát triển nội dung số, quản lý hệ thống kênh truyền thông và kết nối đối tác thương mại của MCV Group.

Với định hướng kết nối "Thể thao – Truyền thông – Công nghệ – Thương mại", MCV Sport hướng đến xây dựng mô hình truyền thông thể thao tích hợp, trong đó các giải đấu, sự kiện, vận động viên và câu chuyện thể thao được khai thác bằng nhiều định dạng nội dung, tiếp cận rộng rãi hơn với công chúng và tạo thêm giá trị cho các bên tham gia.

Theo nội dung hợp tác, MCV Sport sẽ phối hợp cùng Trung tâm Thông tin – Truyền thông Thể dục thể thao trong việc xây dựng, vận hành và phát triển hệ thống kênh truyền thông số; sản xuất, biên tập, phát hành nội dung thể thao; đồng thời nghiên cứu và triển khai các phương án hợp tác tài trợ, khai thác thương mại và xã hội hóa hoạt động thể thao theo từng chương trình cụ thể.

Sự kết hợp giữa nguồn thông tin chính thống, chuyên môn thể thao của Trung tâm Thông tin – Truyền thông Thể dục thể thao và năng lực truyền thông, sản xuất nội dung, phát triển thị trường của MCV Sport được kỳ vọng góp phần đưa thể thao Việt Nam đến gần hơn với công chúng trong môi trường số.

Đưa chương trình "Vinh Quang Thể Thao Việt Nam" đến TP.HCM

Trên cơ sở Biên bản ghi nhớ, hai bên định hướng triển khai 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2027:

Thứ nhất, phát triển hệ thống truyền thông thể thao số. MCV Sport phối hợp xây dựng, vận hành và phát triển các kênh truyền thông chính thức của Trung tâm trên những nền tảng phù hợp; tối ưu hoạt động quản trị, đa dạng hóa nội dung, tăng cường tương tác với công chúng và triển khai các biện pháp bảo vệ bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số.

Thứ hai, đẩy mạnh sản xuất và phát hành nội dung thể thao đa nền tảng. MCV Sport định hướng tham gia truyền thông cho các chương trình, sự kiện và giải đấu thể thao thuộc phạm vi hợp tác, trong đó có chương trình "Vì Một Việt Nam Khỏe Mạnh" và các hoạt động của Đoàn Thể thao Việt Nam tại những đại hội thể thao quốc tế.

Thứ ba, đồng tổ chức và nâng tầm chương trình "Vinh Quang Thể Thao Việt Nam" năm 2027. Đặc biệt, năm 2027 đánh dấu định hướng lần đầu tiên đưa chương trình "Vinh Quang Thể Thao Việt Nam" đến TP.HCM, với quy mô tổ chức dự kiến mở rộng nhiều lần so với các năm trước.

Thứ tư, thúc đẩy xã hội hóa và phát triển các cơ hội hợp tác thương mại trong lĩnh vực thể thao.

Chung tay nâng tầm truyền thông thể thao Việt Nam

Với thế mạnh về sản xuất nội dung, hệ thống truyền thông đa nền tảng và mạng lưới đối tác, MCV Sport kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông cho các hoạt động thể dục thể thao, kết nối thêm nguồn lực xã hội và mở rộng cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp cùng đồng hành với thể thao Việt Nam.

Thông qua hợp tác chiến lược lần này, MCV Sport hướng đến mục tiêu đưa nội dung thể thao Việt Nam lan tỏa mạnh mẽ hơn trên môi trường số, từng bước phát triển giá trị thương mại và góp phần xây dựng hệ sinh thái truyền thông thể thao hiện đại, bền vững.