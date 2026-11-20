HLV tuyển Bỉ, ông Vermant không cho phép các học trò chơi PlayStation ở World Cup U17 - Ảnh: S.S

Cụ thể, các cầu thủ U17 Bỉ sẽ không được động vào máy chơi game PlayStation khi tham dự World Cup U17 2026 diễn ra tại Qatar.

Thông tin trên được đội trưởng U17 Bỉ Elie Mbavu tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với báo Het Laatste Nieuws, sau đó được nhiều phương tiện truyền thông Bỉ đăng tải sáng ngày 20-11.

Đáng chú ý, quyết định này trùng với thời điểm GTA VI, một trong những trò chơi điện tử được mong đợi nhất thế giới, chính thức phát hành ngày 19-11. Đây là trò chơi thuộc dòng Grand Theft Auto nổi tiếng, thu hút sự quan tâm rất lớn của giới trẻ sau nhiều năm chờ đợi.

Trong khi không ít thanh thiếu niên háo hức trải nghiệm GTA VI, các tuyển thủ U17 Bỉ lại lựa chọn tạm gác thú vui này để tập trung cho nhiệm vụ tại World Cup.

"Chúng tôi không được động vào máy chơi game PlayStation để chơi GTA VI trong thời gian dự World Cup", Mbavu vừa cười vừa chia sẻ.

Trung vệ 17 tuổi đang khoác áo Jong Genk cho biết toàn đội không cảm thấy nhàm chán dù thiếu phương tiện giải trí quen thuộc.

"Giữa những buổi tập, chúng tôi chủ yếu dành thời gian bên nhau và vui đùa rất nhiều. Chúng tôi cũng đã tranh thủ khám phá một chút khu vực xung quanh. Thực tế, toàn đội luôn giữ tâm lý rất thoải mái", Mbavu kể.

Theo Walfoot, việc "cấm cửa" PlayStation là một chi tiết cho thấy U17 Bỉ đang hướng sự chú ý vào chiến dịch World Cup. Tuy nhiên, đội trưởng Mbavu không đề cập đến bất kỳ lệnh cấm chính thức nào từ ban huấn luyện.

Đội trưởng Ellie Mbavu của U17 Bỉ - Ảnh: S.S

Về phần mình, HLV Sven Vermant đặc biệt đề cao ý thức kỷ luật và thái độ sinh hoạt của các học trò.

"Các cầu thủ hiểu rõ tôi coi trọng thái độ và tính kỷ luật đến mức nào. Tôi thực sự rất hài lòng với cách hành xử của họ", nhà cầm quân người Bỉ khẳng định.

U17 Bỉ bước vào World Cup 2026 với vị thế đương kim á quân châu Âu. Dù thiếu ba tài năng Jayden Onia Seke, Joshua Nga Kana và Noa Ojea do CLB Anderlecht không đồng ý nhả người, thầy trò HLV Vermant vẫn đặt tham vọng tiến sâu, thậm chí cạnh tranh chức vô địch.

Đội trưởng Mbavu tuyên bố: "Chúng tôi cảm thấy đã sẵn sàng. Tinh thần của toàn đội không thay đổi so với giải vô địch châu Âu. Chúng tôi chỉ muốn chơi bóng và chiến thắng mọi trận đấu, bất kể đối thủ là ai".

Sau cuộc đối đầu Việt Nam (20h tối 20-11), U17 Bỉ sẽ lần lượt gặp Mali ngày 23-11 và New Zealand ngày 26-11.