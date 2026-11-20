Nữ trọng tài Daiane Muniz sẽ bắt trận đầu tiên của Việt Nam ở World Cup U17 - Ảnh: INSTAGRAM

Theo thông báo ngày 19-11 của Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF), trọng tài nữ Daiane Muniz được FIFA phân công làm trọng tài chính trận U17 Bỉ gặp U17 Việt Nam tại World Cup U17 2026, diễn ra lúc 20h ngày 20-11 (giờ Việt Nam) tại Qatar.

Hai trợ lý của cô là Leila Cruz và Maíra Mastella Moreira, cũng đều là các trọng tài nữ đến từ Brazil.

Nữ trọng tài nổi tiếng với những kỳ World Cup

Đây là cột mốc đặc biệt với cả bóng đá Việt Nam lẫn giới trọng tài Brazil. Trong khi thầy trò HLV Cristiano Roland lần đầu góp mặt ở World Cup U17, Muniz cùng hai đồng nghiệp trở thành tổ trọng tài toàn nữ đầu tiên của Brazil điều hành một trận đấu tại World Cup bóng đá nam cấp đội tuyển quốc gia.

Ông Sandro Meira Ricci, Chủ tịch Ủy ban Trọng tài CBF, đánh giá cao thành tích này: "Trước hết, tôi muốn chúc mừng họ vì đã đạt được thành tựu nhờ sự kiên cường và nỗ lực của từng cá nhân.

Công việc của Liên đoàn Bóng đá bang Sao Paulo và CBF chỉ góp phần làm nổi bật năng lực đáng kinh ngạc của bộ ba. Công lao hoàn toàn thuộc về họ".

Daiane Muniz có tên đầy đủ là Daiane Caroline Muniz dos Santos, sinh ngày 25-5-1988.

Cô tốt nghiệp ngành giáo dục thể chất, bắt đầu theo đuổi nghề trọng tài từ năm 21 tuổi và phát triển sự nghiệp tại bang Mato Grosso do Sul trước khi chuyển sang São Paulo.

Năm 2020, Muniz đi vào lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên làm trọng tài chính một trận đấu thuộc giải vô địch bang Mato Grosso do Sul dành cho nam.

Vẻ ngoài ưa nhìn của trọng tài Muniz - Ảnh: INSTAGRAM

Theo tạp chí Forbes Brazil, cô đã tham gia các giải đấu quốc tế do FIFA và Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ tổ chức từ năm 2018. Muniz từng làm nhiệm vụ tại World Cup nữ U20 năm 2022, World Cup nữ 2023 và Olympic Paris 2024.

Đặc biệt, cô góp mặt trong tổ trọng tài điều hành trận chung kết bóng đá nam Olympic Paris giữa Pháp và Tây Ban Nha. Tại World Cup nữ U17, Muniz cũng từng được giao nhiệm vụ ở trận chung kết.

Năm 2026, cô tiếp tục được tin tưởng điều hành nhiều trận bóng đá nam tại Brazil, đồng thời đảm nhiệm công việc trọng tài video ở giải vô địch quốc gia. Theo hồ sơ CBF, Muniz đã được phân công làm nhiệm vụ trong 39 trận đấu tính đến thời điểm cập nhật trước World Cup U17.

Được khen ngợi sau vụ tranh cãi gây chấn động

Tháng 2-2026, Muniz trở thành tâm điểm chú ý của dư luận Brazil sau trận Red Bull Bragantino thua Sao Paulo 1-2 ở tứ kết giải vô địch bang São Paulo.

Hậu vệ Gustavo Marques công khai chỉ trích việc một phụ nữ được phân công điều hành trận đấu quan trọng. Phát biểu mang tính phân biệt giới tính này lập tức gây phản ứng dữ dội.

Liên đoàn Bóng đá bang Sao Paulo lên tiếng bảo vệ Muniz, khẳng định cô là trọng tài "có trình độ chuyên môn rất cao, chính trực và có phẩm chất tốt".

Nhà báo Julio Gomes của UOL còn nhận định Muniz và tổ trọng tài video đã điều hành trận đấu gần như hoàn hảo. Ông đặc biệt đánh giá cao việc nữ trọng tài giữ được sự nhất quán trong các quyết định, bất chấp áp lực từ cầu thủ hai đội.

Trọng tài Muniz có sự nghiệp nổi bật - Ảnh: GOAL

Trong khi đó, tiền vệ Lucas Moura của São Paulo lên tiếng bảo vệ cô, cho rằng các cầu thủ cần thay đổi thái độ, thay vì liên tục gây sức ép và đổ lỗi cho trọng tài.

Sau vụ việc, Gustavo Marques phải xin lỗi và bị tòa án thể thao bang São Paulo xử phạt treo giò 12 trận cùng khoản tiền phạt 30.000 real.

Vượt qua những tranh cãi, Muniz tiếp tục được FIFA tin tưởng giao nhiệm vụ ở sân chơi thế giới. Cuộc đối đầu giữa U17 Việt Nam và U17 Bỉ sẽ đánh dấu thêm một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của nữ trọng tài Brazil.

Ngoài tài năng trên sân cỏ, Muniz còn là một nhân vật được theo dõi nhiều trên mạng xã hội bởi phong thái tự tin, vẻ ngoài ưa nhìn.