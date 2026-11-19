U17 New Caledonia từng góp mặt ở World Cup U17 - Ảnh: XINHUANET

Đó chính là New Caledonia, một nền bóng đá châu Đại Dương không mấy quen mặt với người hâm mộ Việt Nam ngày nay, nhưng lại là quốc gia có ít nhiều liên hệ với người Việt ở thế kỷ trước, và cũng là "khách quen" ở các kỳ World Cup U17

Tái ngộ ở World Cup

Tên New Caledonia do nhà hàng hải Anh James Cook đặt năm 1774, khi địa hình miền núi của đảo chính Grande Terre gợi ông nhớ đến Scotland.

Caledonia là tên Latinh cổ chỉ Scotland, nên địa danh này có thể hiểu là “Scotland mới”. Còn cách gọi “Tân Thế Giới” có thể gắn với lịch sử những người Việt sang quần đảo làm phu mỏ thời Pháp thuộc.

Trong tư liệu công bố năm 2015, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài ghi rõ “Nouvelle – Caledonie (Tân Thế Giới)” khi giới thiệu ông Jean-Pierre Đinh Ngọc Riệm, đại diện cộng đồng người Việt tại đây.

Nhà xuất bản Kim Đồng cũng dùng tên này trong cuốn Kí ức kiều bào - Chân đăng - Phu mỏ người Việt ở Tân Thế Giới của tác giả Clement Baloup.

Theo đó, những người "chân đăng" (những người thợ mỏ) đến các mỏ ở New Caledonia, còn một bộ phận sang làm đồn điền ở New Hebrides, tức Vanuatu ngày nay.

Bóng đá cũng có mặt trong đời sống của họ. Trong nghiên cứu đăng trên trang Đại học Bourgogne, tác giả Claudy Chene ghi nhận mỏ Tiebaghi có sân bóng gần khu dân cư. Các đội bóng của người Việt tại đây từng thi đấu với những đội đồng hương ở Noumea và các nơi khác trên đảo Grande Terre.

Từng gặp chính tuyển Pháp ở World Cup

New Caledonia có khoảng 265.000 dân, nhưng bóng đá đã được tổ chức từ năm 1928, khi liên đoàn địa phương còn trực thuộc Liên đoàn Bóng đá Pháp.

Năm 2004, họ gia nhập FIFA và Liên đoàn Bóng đá châu Đại Dương (OFC), mở đường cho các đội tuyển riêng dự giải quốc tế.

Trùng hợp là trận đầu tiên của New Caledonia ở một kỳ World Cup của FIFA lại gặp chính tuyển Pháp. Họ thua 1-7 tại World Cup U17 năm 2017, rồi giành điểm đầu tiên nhờ trận hòa Nhật Bản 1-1.

New Caledonia có nền bóng đá trẻ khá mạnh - Ảnh: REUTERS

Qatar 2026 là lần thứ tư New Caledonia dự World Cup U17, sau các kỳ 2017, 2023 và 2025. Theo FIFA, 80% cầu thủ trong đội hình dự giải năm 2023 từng qua học viện của liên đoàn, thành lập một năm trước đó với sự hỗ trợ của FIFA và OFC.

Người bảo trợ học viện là cựu danh thủ Christian Karembeu, sinh trên đảo Lifou và từng vô địch World Cup 1998 cùng tuyển Pháp.

Ở cấp CLB, New Caledonia từng có hai đại diện gặp nhau trong trận chung kết Champions League châu Đại Dương năm 2019.

Hienghene Sport thắng AS Magenta 1-0, sau đó buộc Al Sadd của HLV Xavi đá hiệp phụ ở FIFA Club World Cup trước khi thua 1-3. Đội tuyển nam, với phần lớn cầu thủ nghiệp dư, cũng vào tới vòng play-off liên lục địa tranh vé World Cup 2026 và chỉ thua Jamaica 0-1.

Ở sân chơi U17, họ vẫn chờ lần đầu vượt qua vòng bảng. Năm ngoái, đội cầm hòa Nhật Bản 0-0 nhưng thua Morocco 0-16, trận thua đậm nhất lịch sử giải.

Đội của HLV Francis Watrone giành vé dự World Cup U17 2026 nhờ vị trí á quân giải U16 châu Đại Dương 2025. Họ thắng Fiji 5-4 ở loạt luân lưu bán kết, rồi thua New Zealand 0-2 trong trận chung kết. Tại bảng B ở Qatar, New Caledonia lần lượt gặp Ecuador lúc 20h ngày 19-11, Hàn Quốc lúc 21h30 ngày 22-11 và Uganda lúc 19h30 ngày 25-11 (giờ Việt Nam). Hai đội đứng đầu mỗi bảng và tám đội hạng ba có thành tích tốt nhất vào vòng 32 đội.