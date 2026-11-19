U17 Việt Nam sẽ đụng độ nhiều đối thủ cao to vượt trội ở World Cup U17 2026 - Ảnh: VFF

Ngay ở trận ra quân lúc 20h ngày 20-11 (giờ Việt Nam), thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ gặp Bỉ, đội đứng thứ ba giải đấu với chiều cao trung bình 183,86 cm. Tức các cầu thủ U17 Việt Nam thấp hơn đối thủ gần 10 cm chiều cao trung bình.

Kết quả được tính từ chiều cao của 21 cầu thủ đăng ký mỗi đội, gồm cả thủ môn, theo danh sách FIFA công bố vài ngày trước.

Hồ sơ này vẫn có Mỹ, đội sau đó rút lui. Cộng hòa Dominica được chọn thay thế và đã công bố danh sách 21 cầu thủ nhưng chưa có đủ số đo để đưa vào so sánh. Vì vậy bảng xếp hạng chiều cao hiện mới có 47 đội thay vì 48 đội đầy đủ của giải.

Trong 47 đội có dữ liệu, Montenegro đứng đầu với 184,57 cm, còn Haiti và New Caledonia cùng đứng cuối với 171,38 cm.

Việt Nam có chiều cao trung bình thấp nhất bảng G, kém Bỉ 8,62 cm, Mali 6,48 cm và New Zealand 3,33 cm. Mali đứng thứ 13 với 181,71 cm, còn New Zealand đứng thứ 25 với 178,57 cm.

Nếu chỉ tính 18 cầu thủ ngoài vị trí thủ môn của mỗi đội, thứ tự trong bảng vẫn giữ nguyên. Việt Nam đạt trung bình 174 cm, trong khi Bỉ là 182,83 cm.

Bỉ có ba cầu thủ cao từ 1,90 m, trong đó hậu vệ Edgard Opoku của KAA Gent cao nhất đội với 1,92 m. Hai thủ môn Mattis Seghers và Lowe Piesse cùng cao 1,91 m.

Phía Việt Nam, người cao nhất là thủ môn Nguyễn Thái Sơn (1,87 m). Hậu vệ Nguyễn Mạnh Cường cao 1,82 m, dẫn đầu nhóm cầu thủ ngoài vị trí thủ môn. Đây là số đo của danh sách đăng ký trước giải. Mức chênh lệch trên sân còn tùy đội hình xuất phát.

Bảng xếp hạng chiều cao trung bình ở World Cup U17 2026 - Nguồn: FIFA

New Zealand có hai cầu thủ cùng cao 1,94 m là thủ môn Will Martin và tiền đạo Zach Cashmore. Thủ môn Marc James, mới 15 tuổi, cũng cao 1,93 m. Trong khi đó, Mali có bốn cầu thủ cao từ 1,90 m, nhiều nhất bảng G.

Hai người cao nhất đội là thủ môn Bocar Diarra và tiền vệ Lassina Coulibaly, cùng 1,92 m. Việt Nam sẽ gặp New Zealand ngày 23-11, trước khi khép lại vòng bảng bằng trận đấu với Mali ngày 26-11.

Ngoài bảng G, thủ môn 16 tuổi Jiang Yuhan của Trung Quốc cao 2,03 m, đứng đầu trong 987 cầu thủ được đối chiếu.

Một số cầu thủ chơi ngoài khung thành cũng có thể hình đáng chú ý, như tiền vệ Imran Talal của Morocco cao 1,99 m và hậu vệ Xander Poulsen của Đan Mạch cao 1,97 m.

U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar từ ngày 19-11 đến 13-12, quy tụ 48 đội chia thành 12 bảng, mỗi bảng bốn đội, thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền đi tiếp. Tổng cộng 32 đội đi tiếp, sau đó thi đấu loại trực tiếp để xác định nhà vô địch. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử U17 Việt Nam giành quyền góp mặt ở giải đấu.

HLV đội Việt Nam sẽ có ‘quyền lực mới’ ở World Cup U17 2026 Ngay trong lần đầu dự World Cup U17, đội U17 Việt Nam sẽ thi đấu với một cơ chế trao thêm quyền hạn cho HLV. Từ đường biên, ông Cristiano Roland có thể yêu cầu trọng tài xem lại video nếu cho rằng một quyết định quan trọng đã bị xử lý sai.



