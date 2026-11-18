HLV Roland của đội U17 Việt Nam - Ảnh: NGỌC LÊ

Quyền này có hiệu lực ngay từ trận ra quân gặp U17 Bỉ lúc 20h ngày 20-11 (giờ Việt Nam). FIFA xác nhận World Cup U17 2026 tại Qatar sẽ sử dụng hệ thống hỗ trợ trọng tài bằng video có tên Football Video Support (FVS).

FVS cho phép HLV yêu cầu xem lại bốn nhóm tình huống: công nhận hoặc không công nhận bàn thắng, có hay không có phạt đền, thẻ đỏ trực tiếp và phạt nhầm cầu thủ. Thẻ vàng thứ hai không nằm trong diện xem lại với lý do đó là tình huống truất quyền thi đấu.

Nếu cho rằng đội nhà bị thổi phạt đền sai, ông Roland có thể ra hiệu bằng cách xoay ngón tay trên không rồi đưa thẻ yêu cầu cho trọng tài thứ tư. HLV phải làm việc này ngay sau tình huống.

Cầu thủ có thể báo cho HLV, còn trọng tài chính sẽ xem lại hình ảnh bên sân và đưa ra quyết định cuối cùng.

Khác với VAR, FVS không có tổ trọng tài video chuyên trách theo dõi trận đấu. HLV có thể chủ động đề nghị xem lại. Sau khi có bàn thắng, quy trình FIFA quy định trọng tài thứ tư kiểm tra hình ảnh để phát hiện lỗi rõ ràng của đội tấn công.

Số lượt yêu cầu có giới hạn. Theo quy trình thử nghiệm FIFA công bố, mỗi đội có hai lượt và được giữ lượt nếu trọng tài thay đổi quyết định. Thông báo riêng cho World Cup U17 2026 chỉ nêu số lượt có giới hạn, chưa công bố con số cụ thể.

Ở World Cup U17 nam 2025, trọng tài cho Panama hưởng phạt đền ở phút 65 trận gặp Ireland. Ban huấn luyện Ireland yêu cầu xem lại. Sau khi kiểm tra video, trọng tài hủy quả phạt đền và cho Panama đá phạt góc. Ireland thắng trận đó 4-1.

FIFA thử nghiệm FVS lần đầu trên sân 11 tại giải trẻ Blue Stars/FIFA Youth Cup ở Zurich (Thụy Sĩ) tháng 5-2024. Sau đó, hệ thống được đưa vào World Cup U20 nữ 2024 tại Colombia và World Cup U17 nữ 2024 tại Cộng hòa Dominica.

FIFA tiếp tục áp dụng FVS ở World Cup U20 nam 2025 tại Chile, World Cup U17 nam 2025 tại Qatar và các kỳ World Cup U17 nữ 2025, 2026 tại Morocco. Qatar 2026 là kỳ World Cup U17 nam thứ hai liên tiếp sử dụng hệ thống này.

Bóng đá Việt Nam cũng từng tiếp xúc với cơ chế này. Tuyển futsal Việt Nam dự World Cup 2021, nơi mỗi HLV có quyền yêu cầu xem lại video một lần mỗi hiệp. Trên sân 11, CLB nữ TP.HCM đã thi đấu ở vòng bảng Cúp C1 nữ châu Á 2025-2026, giai đoạn AFC áp dụng FVS. Còn với thầy trò ông Roland, trận gặp Bỉ là lần đầu U17 Việt Nam có quyền yêu cầu xem lại video tại một kỳ World Cup.