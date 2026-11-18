U17 Việt Nam được chờ đợi sẽ giành vé đi tiếp ở U17 World Cup 2026 - Ảnh: VFF

Trong lần đầu tiên dự World Cup, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Mali, Bỉ và New Zealand. Dễ thấy, với tư cách là tân binh của giải, thầy trò HLV Cristiano Roland bị đánh giá thấp nhất ở bảng đấu này.

U17 Bỉ đã 4 lần dự World Cup và từng giành vị trí thứ 3 năm 2015. Mali thậm chí còn quen mặt hơn với 8 lần góp mặt ở sân chơi U17 World Cup và vào chung kết năm 2015.

New Zealand cũng tràn đầy kinh nghiệm ở sân chơi này khi đã tham dự 12 lần và 3 trong số đó vượt qua vòng bảng.

Dù các đối thủ rất mạnh nhưng cơ hội đi tiếp của U17 Việt Nam không phải không có.

Theo thể thức thi đấu của U17 World Cup 2026, 48 đội sẽ được chia làm 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Sau khi kết thúc vòng bảng, 2 đội nhất nhì mỗi bảng cùng 8 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng loại trực tiếp đầu tiên.

Ở bảng đấu của Việt Nam, Bỉ và Mali được đánh giá cao nhất và nhiều khả năng sẽ chia nhau hai vị trí dẫn đầu. Do đó, nếu muốn đi tiếp, tuyển U17 Việt Nam chỉ còn mục tiêu hướng đến tấm vé vớt (đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất).

U17 New Zealand là đối thủ chính của U17 Việt Nam tại U17 World Cup 2026 - Ảnh: REUTERS

Giới chuyên gia quốc tế dự đoán U17 Việt Nam sẽ cạnh tranh vị trí này với New Zealand - đại diện châu Đại Dương có trình độ gần với thầy trò HLV Roland nhất.

Đối chiếu với U17 World Cup 2025, để chắc chắn có vé vớt đi tiếp, các đội hạng 3 phải giành 4 điểm hoặc chí ít là 3 điểm và hiệu số thấp hơn -2. Điều này có thể hiểu là U17 Việt Nam cần phải thắng New Zealand và cố gắng có kết quả tốt nhất trước Bỉ và Mali.

U17 New Zealand là nhà vô địch U16 châu Đại Dương 2025. Sẽ rất dễ hình dung về trình độ của U17 New Zealand nếu đặt họ cạnh U17 Úc - một đội bóng khác cũng ở khu vực châu Đại Dương nhưng thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Về trình độ, U17 New Zealand vẫn dưới U17 Úc một bậc. Trong khi đó, U17 Úc là đối thủ khá quen mặt với các cầu thủ trẻ Việt Nam. U17 Úc từng thua Việt Nam 1-2 ở Giải U17 Đông Nam Á 2026 nhưng sau đó thắng lại Việt Nam 3-0 ở tứ kết U17 châu Á 2026.

Dù kết quả hai trận đấu này đều trái ngược nhưng U17 Việt Nam đều chơi khá tốt và chứng minh khả năng có thể quật ngã đối thủ. Điều này mở ra hy vọng về một chiến thắng trước New Zealand cho các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Tất nhiên, trong bóng đá không có tính chất bắc cầu, nhưng những thống kê đó mang đến cho các CĐV Việt Nam quyền hy vọng.

U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar từ ngày 19-11 đến 13-12, quy tụ 48 đội chia thành 12 bảng, mỗi bảng bốn đội, thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền đi tiếp. Tổng cộng 32 đội đi tiếp, sau đó thi đấu loại trực tiếp để xác định nhà vô địch. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử U17 Việt Nam giành quyền góp mặt ở giải đấu.