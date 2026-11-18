U17 Mali hứa hẹn là thử thách lớn cho U17 Việt Nam - Ảnh: CAF

U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Mali ngày 26-11 ở lượt cuối bảng G vòng chung kết U17 World Cup 2026, sau hai trận đấu với Bỉ và New Zealand. Với thầy trò ông Cristiano Roland, đại diện châu Phi là thử thách lớn về thể hình, kỹ thuật lẫn khả năng tạo đột biến.

Á quân U17 World Cup 2015

Mali có bề dày đáng nể ở sân chơi U17 khi từng giành á quân World Cup 2015, hạng ba năm 2023 và hai lần vô địch châu Phi vào các năm 2015, 2017.

Tuy nhiên, kết quả của lứa cầu thủ hiện tại cho thấy Việt Nam vẫn có cơ hội. Tại Giải U17 châu Phi tháng 5-2026, Mali hòa Angola 0-0, hòa Mozambique 1-1 rồi thắng Tanzania 2-1 để giành vé dự World Cup.

Đến tứ kết, họ hòa Senegal 1-1 trước khi thua luân lưu 2-4. Như vậy, Mali bất bại trong thời gian thi đấu nhưng chỉ thắng 1/4. Đây là đội bóng khó khuất phục, hiệu quả giải quyết trận đấu chưa tốt.

Theo danh sách chính thức FIFA công bố, HLV Soumaila Coulibaly mang tới Qatar 21 cầu thủ, tất cả thuộc các CLB và học viện trong nước.

Nổi bật về thể hình có tiền vệ Lassina Coulibaly cao 1,92m, hậu vệ Sidi Diarra 1,90m và Mamadou Bah 1,88m. Điều này cho thấy Việt Nam cần đặc biệt lưu ý khâu chống bóng bổng.

Trong hồ sơ trước Giải U17 châu Phi, CAF còn nhấn mạnh nền tảng kỹ thuật, khả năng kiểm soát bóng và di chuyển phối hợp của Mali. Vì thế, giữ cự ly đội hình và hạn chế khoảng trống giữa các tuyến sẽ là yêu cầu quan trọng với Việt Nam.

Phong tỏa Koita

Djigui Koita là cái tên đáng chú ý nhất trên hàng công của tuyển U17 Mali. FIFA chọn cầu thủ chạy cánh phải này làm gương mặt đáng xem của U17 Mali tại World Cup, đánh giá cao tốc độ, nhãn quan và kỹ thuật xử lý bóng.

Djigui Koita được FIFA đánh giá là gương mặt đáng xem hàng đầu ở U17 World Cup 2026 - Ảnh: CAF

Koita đã chứng minh khả năng tạo khác biệt khi ghi bàn gỡ 1-1 vào phút 90 trận tứ kết gặp Senegal ở Giải U17 châu Phi 2026. Pha lập công kéo Mali trở lại cuộc đấu ngay lúc đối thủ tưởng như đã cầm chắc chiến thắng, cho thấy sự nguy hiểm của anh ở những thời điểm quyết định.

Cầu thủ thuộc Guidars FC vừa tròn 16 tuổi ngày 10-11, cao 1,65m. Đối đầu Koita, hàng thủ U17 Việt Nam cần bọc lót tốt, hạn chế để anh có khoảng trống tăng tốc hoặc xử lý một đối một.

Bên cạnh Koita, đội trưởng Ismail Kamissoko là nhân tố cần lưu ý. Aboubacar Keita, tiền đạo thuộc Derby Academie, cũng có mặt trong danh sách dự giải.

Tổn thất lớn nhất của Mali là Toure phải vắng mặt vì chấn thương nặng hồi tháng 9. Anh từng ghi cả hai bàn trong chiến thắng quyết định trước Tanzania.

Với U17 Việt Nam, cơ hội của chúng ta nằm ở khả năng phòng ngự tập trung và tận dụng thời điểm đối thủ mất cân bằng.

U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar từ ngày 19-11 đến 13-12, quy tụ 48 đội chia thành 12 bảng, mỗi bảng bốn đội, thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền đi tiếp. Tổng cộng 32 đội đi tiếp, sau đó thi đấu loại trực tiếp để xác định nhà vô địch. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử U17 Việt Nam giành quyền góp mặt ở giải đấu.