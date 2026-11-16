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Nóng: Sau Mbappe, đến phiên Yamal khiến người Trung Quốc nổi giận

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Sau Kylian Mbappe, đến lượt Lamine Yamal trở thành tâm điểm chỉ trích của người hâm mộ Trung Quốc vì bị cho đã chia sẻ video chứa nội dung miệt thị người châu Á.

Nóng: sau Mbappe, đến phiên Yamal khiến người Trung Quốc nổi giận - Ảnh 1.

Yamal khiến người dân Trung Quốc nổi giận - Ảnh: REUTERS

Ngày 16-11, hàng loạt cơ quan truyền thông tiếng Hoa đưa tin về tranh cãi liên quan ngôi sao Barca. Theo báo Thượng Quan (Shangguan News), các từ khóa về Yamal và nền tảng bóng đá Dongqiudi lọt danh sách tìm kiếm nóng sau khi ảnh chụp hoạt động trên tài khoản mạng xã hội của anh lan truyền.

Theo Jiemian, rạng sáng cùng ngày theo giờ Bắc Kinh, Yamal bị phát hiện chia sẻ lại đoạn video dựng từ hoạt hình South Park. 

Video mang dòng chữ “14 y/o white girls that listen to Kpop”, nghĩa là “Những cô gái da trắng 14 tuổi nghe nhạc Hàn Quốc”, châm biếm những người không phân biệt được văn hóa Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Tuy nhiên, đoạn phim lại sử dụng cách nhại giọng và hình ảnh mang định kiến về người châu Á.

Cụm từ gây phản ứng là “ching chong” (tạm dịch là "mắt híp"). Đây không phải câu có thể dịch thành một thông điệp tiếng Việt đầy đủ, mà là chuỗi âm vô nghĩa dùng để nhại tiếng Trung, mang tính miệt thị người gốc Trung Quốc và người châu Á. 

Cụm từ này xuất hiện trong video Yamal bị cho đã chia sẻ; các nguồn hiện có không cho thấy anh trực tiếp nói hoặc tự viết lời xúc phạm này.

Trên nền tảng Sina, tài khoản Hupu Football cũng đăng thông tin và hình ảnh về vụ việc, cho rằng video sử dụng giọng nói, cách hóa trang mang ý chế giễu người Hoa. Trong khi đó, Zhibo8 đưa tin từ khóa Yamal đứng đầu danh sách tìm kiếm nóng trên Weibo sáng 16-11.

Theo Thượng Quan, một bộ phận người dùng yêu cầu Yamal công khai xin lỗi, tuyên bố ngừng hâm mộ và kêu gọi các thương hiệu chấm dứt hợp tác. Lập luận được những người phản đối đưa ra là việc hủy chia sẻ không đồng nghĩa với nhận lỗi.

Tranh cãi lan sang truyền thông ngoài Trung Quốc đại lục. Oriental Daily của Malaysia mô tả video chứa cách nhại giọng, bóp méo văn hóa và chế giễu hình ảnh người châu Á. Báo còn đưa tin Dongqiudi bỏ tên Yamal khỏi tiêu đề một bài về tuyển Tây Ban Nha. Tuy nhiên, chưa có cơ sở xác định nền tảng này đã ban hành quyết định tẩy chay chính thức.

Nóng: sau Mbappe, đến phiên Yamal khiến người Trung Quốc nổi giận - Ảnh 2.

Yamal (phải) và Mbappe trong một quảng cáo ở Trung Quốc - Ảnh: REUTERS

Dư luận cũng xuất hiện ý kiến bênh vực. Một bài trên Newswav của Malaysia ghi nhận lập luận rằng đối tượng bị video châm biếm là những cô gái da trắng nhầm lẫn văn hóa châu Á, nên cần xét ngữ cảnh trước khi kết luận Yamal kỳ thị. Oriental Daily đồng thời lưu ý có người nghi ngờ tính xác thực của ảnh chụp lan truyền.

Theo các bản tin ngày 16-11 của HK01 và Sing Tao, Yamal đã hủy chia sẻ sau khoảng ba giờ, nhưng anh và Barcelona chưa công khai giải thích. 

Vụ việc nối tiếp tranh cãi liên quan Mbappe, khiến cách ứng xử của các ngôi sao với người hâm mộ Trung Quốc tiếp tục bị soi xét.

Nóng: sau Mbappe, đến phiên Yamal khiến người Trung Quốc nổi giận - Ảnh 4.Trung Quốc bắt đầu chiến dịch 'rút thẻ đỏ Mbappe' khỏi các nền tảng truyền thông

Không chỉ ngừng phát sóng những trận đấu của Real Madrid, một số nền tảng truyền thông Trung Quốc còn xóa các video cũ có liên quan đến Kylian Mbappe.

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    Chủ đề: Barca Yamal Mbappe châu Á Trung Quốc

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